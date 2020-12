Arana: ¨Nunca me sentí solo¨

Textos: Daniel Alejandro

Dice Jean-Paul Sartre que “la felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace”. Y quizás por eso es que Mariano Arana terminó siendo un apasionado de la política, sin olvidar su devoción por la arquitectura. De pronto, no le quedó otra, aunque al final del camino las gratificaciones son más que las decepciones.

Un día después de la muerte del expresidente Tabaré Vázquez, el dos veces intendente de Montevideo nos recibe en la sede de su querida Vertiente Artiguista. ¿Cuántas horas de su vida habrá pasado allí adentro? ¿Cuántas luchas habrá impulsado junto a sus compañeros? En este sitio, su amado Montevideo parece detenerse en el tiempo: más o menos 30 años, el mismo hombre aguarda en el mismo lugar. Quien propuso a Tabaré como candidato a intendente capitalino; quien tan solo a través de una fotografía supo visualizar a uno de los máximos representantes de la izquierda uruguaya. En blanco y negro o a color, él sigue allí. Siempre con la memoria como bandera.

Si hoy fuera intendente de Montevideo, ¿a qué ciudadano del mundo le gustaría recibir?

¡Qué decisión! Lo peor es que estoy pensando en personas fallecidas. Estuve a punto de hablar del historiador Eusebio Leal, pero nos dejó hace unos meses. Creo que me gustaría recibir a alguno de los colaboradores de Lula o al propio Lula. Quienes lo rodean son de una inteligencia y una lucidez admirables.

Cuénteme acerca del día en que recibió a Fidel Castro.

Me acuerdo lo primero que me dijo ni bien lo recibí. Él me miraba desde arriba y yo desde abajo. “Dime una cosa, ¿podremos después de los actos protocolares saludar a la gente?”, consultó. Él quería salir al balcón de la intendencia y por supuesto que le dije que sí. De hecho, estaba todo preparado para que eso sucediera, pero estábamos esperando su deseo.

¿Qué le preguntaría si lo tuviera ahora mismo aquí en frente?

Le preguntaría qué opina de Leonardo Padura, un gran escritor de inteligencia superior. He leído varios libros y tiene una novela extraordinaria llamada El hombre que amaba los perros, muy cuestionadora. Padura era bastante crítico y Fidel, mucho más prudente de lo que la gente supone.

Si tuviera que elegir un solo escritor uruguayo, ¿con quién se quedaría?

Sin dudas a mi gran amigo, abogado y escritor, Tomás de Mattos.

¿Cómo se lleva a los 87 años con la soledad?

La verdad es que nunca me sentí solo y espero no estarlo jamás. Siempre busco el diálogo con quienes necesito. En general, muchos me llaman a mí y por dentro pienso: si supieran que esas preguntas me obligan a pensar más de lo que ustedes creen. Lo mismo ocurría cuando daba clases, que me encantaba. Yo aprendía más de los alumnos que lo que ellos aprendían de mí. Porque siempre pretendí darles elementos para que llegaran a sus propias conclusiones. Nada me molestaba más que pensaran lo que uno quería que piensen.

¿Cuál fue el peor año de su vida?

Cuando me enteré fuera del país que había fallecido mi padre. Fue muy duro el viaje y el encuentro con mi madre, pero son cosas naturales entre nosotros los vivos.

¿Y el mejor?

Creo que cuando ganó el Frente Amplio la intendencia. Sí, cuando ganó Tabaré tuve una satisfacción enorme porque fui yo quien lo propuso tratando de sortear una situación muy difícil. Yo jamás hubiera sido candidato a nada, pero poco más fui empujado por Seregni, a quien extraño todos los días por su don de gente y gran talento. Y cuando perdimos, debo confesar que me sentí un poco canalla porque respiré hondo, mientras la gente me venía a saludar angustiada. Tenía la sensación de que nunca había participado efectivamente en la política, más allá de que había pensado mucho en la ciudad, en la arquitectura, en la gente. Pero la verdad es que me sentí tranquilo cuando perdimos, quizás por comodidad.

¿Por comodidad o por miedo a asumir esa responsabilidad?

También, seguramente. Nunca las cosas se explican por una sola dimensión. Personalmente, insistí en que no debía volver a ser candidato, aunque había estado trabajando mucho junto a un buen equipo. Todos querían tratar de convencerme: “Ya te conocen”, “No nos podés dejar”, “Sos el candidato natural”, me decían. Y por dentro pensaba: no hay nada más antinatural que ser candidato a algo. Hubiera sido muy poco feliz repetir nombres, incluso el mío. Así que mi propuesta fue: demostremos que esta fuerza política, que evidentemente ha ido creciendo, tiene gente de recambio.

¿Y por qué eligió a Vázquez?

Lo elegí por una razón un tanto fortuita. Vi la imagen de Tabaré en una de esas publicaciones del Partido Socialista y dije: “¿Por qué no?”. Un hombre de La Teja, pintón, joven, laburante, con una carrera admirable, proveniente de una familia humilde. Hijo de un padre que toda la vida fue funcionario de Ancap y de una madre ama de casa. Y, además, un tipo que tocaba el tamboril y tenía conectividad con la gente. De pronto, creí que podía tener más posibilidades que yo. Fue muy movilizante enterarme de su partida.

¿Es de los que expresa las lágrimas para afuera o para adentro?

A mí me daba una vergüenza tremenda llorar en el cine y ahora lloro abiertamente.

¿Lloró la muerte de Tabaré Vázquez?

Y sí, ¡claro! Me emociono ahora mismo, fue una gran pérdida, una lástima brutal.

¿Cree que después de esta vida hay otra?

Como dijo Tabaré: no sé si creo o quiero creer que hay vida después de la muerte. Por mi padre y mi madre, me he formado en la Iglesia Metodista Central, frente a El Gaucho. Creía mucho en Dios y tampoco me animo a decir que ya no creo.

¿Qué postal de Montevideo elegiría para colgar en el comedor de su casa?

Posiblemente una imagen de Punta Gorda con aquella escultura de Yepes como homenaje a los caídos en el mar. Es un lugar soberbio, además muy cerquita de la casa del ingeniero Dieste, un profundo amigo de una sensibilidad humana que conmueve.

¿De qué está enamorado hoy?

De esta ciudad. Y mirá que no hablo solamente de bellezas, hablo de potencialidades.

Si por una puerta entrara un adolescente y le pidiera un consejo acerca de si elegir el camino político o ser arquitecto, ¿qué le diría?

Le diría que ambos caminos no son incompatibles. Pero no me animaría a aconsejarlo, no tengo derecho.

Si sus compañeros del Frente le hubieran propuesto ser candidato a presidente, ¿hubiera aceptado?

Nunca lo hubiera aceptado porque estaba seguro que había muchísima gente más equipada que yo para asumir esa responsabilidad tremenda. Jamás se me cruzó por la cabeza, imaginate que no quería ser intendente.

¿Alguna vez se arrepintió de estar en política?

Nunca, y eso que tuve que pasar algunas cosas bastante desagradables. No me arrepiento por la cantidad de gente que me permitió conocer. Creo haber aprendido mucho de la gente que venía a plantearme sus problemas, la mayor parte de las veces con delicadeza y cuidado. Viví muchas anécdotas emocionantes que, como dice el tango, me cuesta recordarlas sin que se me salte un lagrimón.

Nos trasladamos en el tiempo y el niño Arana está a sus 5 años en el cordón de la vereda. ¿Qué música le gustaría estar escuchando?

Como no me dejaban estar en la vereda, me voy al balconcito de mi casa en la calle Colonia. Con esa edad, seguramente estaría escuchando a Gardel, que no hacía mucho había fallecido. Me acuerdo de un tango en particular, “Silencio en la noche”, que hoy no lo escucharía. Hablaba de la guerra.

¿Qué tango escucharía a sus 87 años en ese mismo balcón?

Alguno de Eladia Blázquez, a quien admiraba como música, intérprete y poeta.

Antes de su partida, Vázquez dijo que le gustaría ser recordado como un presidente serio y responsable. ¿A Mariano Arana cómo le gustaría ser recordado?

Quisiera que me recuerden como un tipo al que le gustaba escuchar y aprender de la gente. No sé si lo logré, pero hice todo mi esfuerzo. Creo que lo mejor que hice como intendente fue elegir a mis colaboradores.