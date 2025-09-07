Hacete socio para acceder a este contenido

¿y donde está el permiso?

Marines de EEUU entrenaron con infantes de marina uruguayos sin conocimiento del Parlamento

El pasado 14 de agosto marines de EEUU realizaron ejercicios en el Cerro de Montevideo junto a integrantes de la Armada uruguaya.

Infantes de marina uruguayos en maniobras con los US marines.

 Imagen tomada de X
Instructores del cuerpo de marines estadounidenses impartieron cursos a integrantes de la Infantería de Marina uruguaya el pasado 14 de agosto en el Cerro de Montevideo sin conocimiento del Parlamento, incluso no hay constancia de los ejercicios en la web del Ministerio de Defensa Nacional (MDN).

La información aparece consignada en el sitio Defensa.com y fue dado a conocer por MVD Noticias y TeleSur. Incluso, en la plataforma YouTube figura un video, subido por el canal Frontera Militar, bajo el título “Infantes de marina de Uruguay entrenan con los US Marines”.

