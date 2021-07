Martín Rosito: ¨Pasé de cantar sólo en mi habitación a cantar con Sabina frente a miles de personas¨

Martín Rosito fue el primer ganador del concurso internacional de cantautores «Sabina Por Aquí» celebrado en Úbeda (Andalucía, España), seleccionado entre un número importante de cantautores de todo el mundo, y luego resultó ganador por decisión de un jurado calificado integrado por profesionales españoles.

El premio fue la grabación de un EP acústico en el estudio personal de Sabina en Madrid.La grabación se hizo con Juan Gonzalez, técnico de sonido de Sabina, Serrat, Alejandro Sanz, Calamaro, entre otros. El disco denominado Despegando el Barro fue grabado junto a su hermano mellizo, en el dúo Rosito.

La carrera de Martín Rosito se impulsa al ser invitado por Joaquín Sabina a compartir escenario, para cantar juntos «Peces de Ciudad», en 3 funciones seguidas en el Auditorio Adela Reta (SODRE), ante 2mil personas, durante su gira por

Montevideo en 2014.

Desde entonces Martín Rosito recorrió con su música varios escenarios Montevideanos, ya con su propuesta solista y trabajando en su primer disco que vio la luz el pasado año 2020.

Caras y Caretas conversó con el músico sobre su carrera, el proceso de construcción de su identidad artística y su primer edición discográfica, Razones de fuerza mayor.

***

Venís tocando hace bastante tiempo ¿Qué influyó a que decidieras editar tu primer disco como proyecto solista?

La decisión de grabar disco la tomé por mediados de 2017. Ahí ya tenía unas 4 o 5 canciones que seguro las iba a grabar. Soy de los que aman el disco como obra completa, incluyendo su diseño de arte y todo lo que rodea a una idea artística de una etapa determinada. Sacar canciones sueltas (singles) ahora es un poco la tendencia, pero yo precisaba expresar todos mis matices y para eso precisaba un disco. Venía de una etapa muy fuerte con el dúo con mi hermano (dúo «Rosito») y todo lo vinculado al disco grabado en España y Sabina, que provocó que luego de eso sintiera que debía meterme en algo grande.

¿Cómo fue el proceso de creación de Razones de fuerza mayor y de qué manera elegiste las canciones que entraron en este disco?

Generalmente las razones de fuerza mayor las genera el caos o la inestabilidad, y así fue el proceso del disco. Empecé a escribir las canciones en 2017, entre España y Uruguay, sin saber dónde iba a estar al poco tiempo. La mitad de las canciones son de esa etapa, de entre viajes. La otra fue a partir de 2018, ya más asentado en Montevideo. El caos es un terreno fértil para componer para mí. O al menos así me siento más auténtico. No tengo un método fijo, va variando. Generalmente hay una melodía que me enamora y ahí voy a la letra, que es a lo que más le dedico. En los textos me gusta evitar caminos fáciles o evidentes sin irme hacia algo demasiado complejo o abstracto. Para el disco participé de un taller personal con Garo Arakelián, en el que tuve que revisar mis métodos. Fue maravilloso y nos hicimos amigos con Garo, tanto que quise que grabara Superhéroes conmigo. Lo admiro y aprecio mucho. En el taller logré encontrar caminos alternativos para encarar los textos.

El proceso de elegir las canciones fue fácil al comienzo, porque tenía la mitad del disco seguro, y a partir de allí fue de mucha experimentación, pero siempre con una brújula: las canciones debían comprometerme en algo, así sea con mi historia personal, familiar o con algo que me estuviera pasando. No eran cosas livianas, sino de cosas que ardían y que sólo se podían explicar con canciones.

¿Qué tanto marcó en tu carrera artística el encuentro con Sabina?

Mucho, básicamente porque no tenía ninguna experiencia, cantar con Sabina fue lo primero. Así de loco. Pasé de cantar sólo en mi habitación a cantar con Sabina frente a miles de personas. Un mes antes de eso fue el concurso, que en realidad fue lo que más me marcó personalmente porque me convencí de qué podía. Yo toco y hago música desde los 14 o 15, pero todo eso estaba encajonado. El concurso de España, al que me presenté por hobby, me obligó a prepararme para de la nada cantar en el extranjero, en el marco de una competencia, para mucha gente y sin experiencia previa. Pasé mucha ansiedad, era un salto al vacío. Salió bien y por eso Sabina me invitó a cantar, porque le llamó la atención la historia. Cantar con Sabina me dió una exposición muy grande y permitió que mucha gente me conociera. Luego muchos siguieron yendo a escuchar mis canciones y otros al ver que no era un Tributo a Sabina, dejaron de ir. Esperaban un show de covers. Pero yo de entrada sabía que no quería eso, pese a que me sirviera desde muchos puntos de vista.

En tus canciones se entrecruzan diferentes estilos y géneros. ¿En cuál te sentís más cómodo o identificado a la hora de componer?

Varía bastante dependiendo del momento, lo que quiera expresar, o hasta lo que esté escuchando. Es muy difícil inclinarme por uno, porque siempre escuché cosas muy distintas. Mi banda de cabecera de chico era La Renga, y luego pasé a Sabina, y en el medio estuvieron Cranberries, Beatles y muchas cosas más. Pero si tengo que elegir me inclino por las baladas porque creo que me muevo con comodidad (en este disco las baladas son tres, «¿Quiénes son?», «Después de Mañana» y «El Alfarero») y siempre me calzaron bien también para la interpretación. Pese a eso, siempre me dijeron luego de los conciertos que me quedaban muy bien los temas más potentes, que en este disco serían “Luz de Cometa” o “Nadia”.

¿Cuánto influyó la pandemia en tus actividades como artista? ¿Qué te enseñó o ayudó a evolucionar en tu carrera enfrentarte a ese desafío?

El año pasado se suspendieron muchos conciertos: mi regreso a España y Argentina, y un cierre de año en Perú. También muchos shows en Uruguay. Recién pude tocar en lo que fue la primera presentación del disco, en diciembre y con varias limitaciones. Pero por otro lado, me sirvió para enfocarme en todo lo que fue el lanzamiento del disco, que duró 6 meses porque saqué varios adelantos con videoclips y eso lleva un montón de horas de producción y reflexión. También todo el laburo de arte, que fue intenso y hermoso, llevó mucho tiempo. Y a principios de este año nació mi hija Amalia y me dediqué a ella en estos meses. Pero el tiempo sin shows y sin la conexión que genera la música se están haciendo duros porque es lo que me llena de energía.

La pandemia me confirmó la certeza de que el arte es esencial para mi vida pero algo residual para la sociedad y para este país. Creo que hay que dar ese debate (el rol del arte en la sociedad), mas allá de lo que pasa ahora, y los artistas tenemos cuota de responsabilidad en eso. Somos los primeros que debemos respetar el trabajo artístico a diario y empezar a pensar más en colectivo. Acá en Uruguay los músicos no estamos unidos como en otros lados, por más que se quiera decir otra cosa. No sé si por ser un lugar tan chico o qué, pero nos falta avanzar en eso.

Martín Rosito en Spotify

Video Martín Rosito & Garo Arakelian – Superhéroes