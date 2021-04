Martin Scorsese vuelve a dirigir un filme sobre “crímenes brutales”

A los 78 años, el aclamado director está de nuevo en acción con «Killers of the Flower Moon», una historia que tiene como protagonistas a Leonardo DiCaprio y Robert De Niro.

Después de innumerables retrasos debidos primero a conflictos con Paramount, que iba a ser la productora original, y luego la pandemia, Killers of the Flower Moon, la nueva película de Martin Scorsese, protagonizada por Leonardo DiCaprio y Robert De Niro, finalmente ha comenzado a filmarse este lunes en escenarios naturales de Oklahoma.

Basada en la aclamada novela policial de no ficción más vendida de 2017, Los asesinos de la luna de las flores: los crímenes en la nación Osage y el nacimiento del FBI, de David Grann, la historia se desarrolla en la década de 1920 en Oklahoma y explora los asesinatos en serie de miembros de la rica región petrolera de la comunidad aborigen de Osage, una serie de crímenes brutales que más tarde se conocería como el Reino del Terror.

«Estamos encantados de finalmente comenzar la producción de Killers of the Flower Moon’ en Oklahoma, dijo Scorsese (78 años) en un comunicado. «Poder contar esta historia en la tierra donde ocurrieron estos eventos es increíblemente importante y fundamental para permitirnos para retratar una descripción precisa de la época y la gente. … Estamos emocionados de comenzar a trabajar con nuestro elenco y equipo local para dar vida a esta historia en la pantalla e inmortalizar un momento en la historia de Estados Unidos que no debe olvidarse».

