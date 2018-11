Martínez está de acuerdo con los debates en campaña electoral si son “mano a mano”

El diputado de Batllistas Orejanos, Fernando Amado, comenzó una recorrida con los precandidatos de los partidos políticos para reflotar un proyecto de ley para que los debates en horario central y por cadena de radio y televisión sean una norma en campaña electoral.

El precandidato frenteamplista Daniel Martínez fue consultado por la prensa al respecto, y, si bien respondió que no quería adelantar una posición porque no lo había dialogado con los legisladores de su fuerza política, sí habló a título personal: “Me parecen bien los debates en un formato de igualdad de condiciones”. Como ejemplo de lo que no se debe hacer, Martínez ejemplarizó sus palabras con el debate realizado durante la campaña del 2014 en el Ateneo. En esa ocasión, el entonces candidato Tabaré Vázquez no concurrió en el entendido de que quedaba en inferioridad de condiciones. Martínez esa situación de la siguiente manera: “Tabaré no fue porque iba a ser lo que terminó siendo, algo lógico por otra parte: todo el mundo pegándole al Frente Amplio porque iba primero en las encuestas y una persona presentarse con igualdad de tiempo que los otros [por lo que habría sido para Vázque si hubiera concurrido]”.

Martínez dijo que prefería debate “mano a mano, pudiendo debatir ideas realmente y no pegar avisos comerciales de ataque al que puede ganar. Eso no es un debate”, sostuvo, y agregó: “Como expresión me parece bien, es parte de una iniciativa que va en el sentido de profundización democrática. En general estoy de acuerdo con que se debata”, concluyó.