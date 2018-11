Martínez: “No descarto que Mujica se presente como candidato”

Por Lucía Barrios

Durante las últimas semanas, en la prensa corrió el rumor de que el expresidente José Mujica le había pedido al intendente de Montevideo, Daniel Martínez, que fuera el candidato único u oficial del Frente Amplio (FA) en las próximas elecciones. En algunas notas se afirmó que Martínez “le cerró la puerta en la cara a Mujica”. Ante esta situación, el precandidato habló con Caras y Caretas sobre su relación con el expresidente, así como también de su vínculo con uno de los últimos sectores del FA que aún no se ha pronunciado por las candidaturas: el Movimiento de Participación Popular (MPP). Martínez dijo a Caras y Caretas que cree que la posible candidatura de Mujica aún no está descartada; además, afirmó que no es cierto que le cerró “la puerta en la cara al expresidente” y sostuvo que “es difícil” que el MPP apoye su candidatura.

“Yo no le cerré la puerta en la cara, simplemente le dije que no estoy de acuerdo. Fue muy loable la intención del Pepe, pero yo no estaba de acuerdo […] Ser candidato único implicaba presionar a la gente para que no se presentara […] Tengo experiencia personal en estas situaciones y te aseguro que sería poco ético si dejara que hicieran con otros algo que me pasó a mí”, aseveró Martínez.

Con respecto a la posible candidatura de Mujica, afirmó que es “una de las opciones” que mantiene dentro del MPP. “No estoy criticando. Respeto si eso pasa. A ningún compañero creo que se le puede decir que no se presente y menos al Pepe, con su trayectoria y con lo que ha aportado al proyecto político del FA”.

La educación y la seguridad son temas frecuentemente utilizados por la oposición para criticar al FA. ¿Usted cree que la derecha tiene una posición demagógica en estos temas?

En Uruguay tenemos la suerte de tener un sistema profundamente democrático. Existe un fuertísimo sistema de partidos, lo cual es muy bueno. Sin embargo, esta robusta institucionalidad tiene una contra: los partidos terminan convirtiéndose en fines y no en instrumentos. Esto ha pasado tanto en la izquierda como la derecha. Esa ha sido mi crítica. Al darse esta desviación, muchas veces los políticos defienden la posición del partido antes de lo que es mejor para el país, sólo para estar en algún cargo.

Es más, en Uruguay las campañas electorales empiezan al otro día del balotaje. Está existiendo una judicialización de la política tan grande, que se han dicho cosas sin el más mínimo fundamento. El Frente en algunas cosas se ha equivocado y en muchas otras ha cambiado la historia.

Creo que muchas veces hay una politización excesiva. Sin embargo, para tener un modelo de construcción nacional, hay que realizar acuerdos para abordar temas que son muy complejos, como son la diversificación productiva, la seguridad, el shock de políticas sociales y la educación. Incluso estoy seguro que es un paquete en el que podemos coincidir en 60 por ciento de las cosas. Después discutiremos el otro 40. Sin embargo, siento que hay un canibalismo como nación en la forma en cómo se discuten los temas.

¿Entonces se podría decir que usted cree que se puede llegar a un diálogo con la oposición?

No sé si con todos, pero pienso que con algunos sectores sí. Ojalá con todo el mundo. No estoy para demonizar a nadie. Yo tengo mis ideas, discrepo con las de algunos. Tengo mis sensibilidades, son diferentes a las de algunos, pero somos un pequeño país que tiene el desafío de dar un salto de calidad. Este salto en el clima político que vive Uruguay es muy difícil. Todo el mundo tiene que hacer el esfuerzo de tender puentes.

En El Observador se afirma que usted le cerró la puerta en la cara a Mujica. ¿Qué piensa sobre esa nota?

No es así. Es cierto que se planteó la posibilidad de ser candidato único u oficial. Yo en esa oportunidad dije lo que pensaba. Ser candidato único implicaba presionar a la gente para que no se presente. Con eso no estoy de acuerdo. Tengo experiencia personal en estas situaciones y te aseguro que sería poco ético si dejara que hicieran con otros algo que me pasó a mí. Además, no estoy de acuerdo, me parece que la libertad es fundamental y si hay gente que se siente con fuerza y con ganas, por la razón que sea, de pelear para ser candidato, lo aplaudo y tendrá todo mi respeto. Que gane lo que la gente vote. Si me toca perder, vamos arriba. Yo oportunidades tengo, desde volver a intentar a ser intendente, regresar a la ingeniería o a cuidar nietos. Con esas tres cosas voy a seguir siendo el hombre más feliz de la Tierra. Hoy soy el hombre más feliz de la Tierra y puedo seguir siéndolo en cualquiera de esas instancias.

Por otro lado, candidato oficial tampoco me gustaba. El Frente tuvo tres personas que marcaron la historia, que son Tabaré, Astori y Mujica. Pero creo que hoy los candidatos somos de una nueva generación. Somos la única fuerza política que no repite candidato, estamos presentando una oferta de renovación con gente que tiene experiencia en la gestión pública. Yo no soy más que nadie y no me siento más que nadie. Que gane el que la gente vote.

Cuando usted se refiriere a su experiencia personal, ¿habla de lo que pasó en las elecciones de 2009 con su candidatura a la intendencia?

Obviamente. Pero ya pasó. No sería muy correcto permitir que pase lo mismo. Yo no le cerré [a Mujica] la puerta a la cara, simplemente le dije que no estoy de acuerdo. Fue muy loable la intención del Pepe, pero yo no estaba de acuerdo.

Falta que el MPP decida a quién va a apoyar.

A esta altura es el último o casi el último grupo en decidir.

¿Usted cree que no está cerrada la posibilidad de que el MPP lo apoye?

Es difícil que eso suceda. Sé que hay muchas opciones. Por lo menos tienen tres opciones.

¿Considera que la posible candidatura de Mujica está descartada?

Te lo digo el 2 de diciembre de noche. Es una de las opciones que yo mantengo dentro del MPP. No estoy criticando. Respeto si eso pasa. A ningún compañero creo que se le puede decir que no se presente y menos al Pepe, con su trayectoria y con lo que ha aportado al proyecto político del Frente Amplio.

***

“He sido el hombre más investigado y no me encontraron nada”

Con respecto al caso de Raúl Sendic, Martínez afirmó a Caras y Caretas que a pesar de que cree que no se ha llevado “ni un solo peso para el bolsillo”, esta situación es un “pasa o no pasa”, por lo que el FA debería tomar una resolución sobre ese caso.

“Creo que hay que tomar una resolución. Sin embargo, en lo personal lo conozco y sé que él no se ha llevado ni un solo peso para el bolsillo. De todas formas, la ética, que también implica cómo uno usa los instrumentos, es un pasa o no pasa. No hay vuelta atrás. Con dolor en el alma lo digo”, agregó.

Asimismo, señaló que en su caso ha sido el hombre más investigado durante estos últimos diez años. “Yo debo haber sido el tipo más investigado en Uruguay en los últimos 10 años. Cuando estaba entrando a la comisión investigadora de Ancap, algunos parlamentarios de derecha me dijeron que ojalá hubiera quedado yo en la gestión de Ancap así no hubiera pasado lo que pasó. Incluso me decían que estuvieron días analizándome y que no me habían encontrado nada. Lo cierto es que yo creo en la austeridad republicana y eso lo he aplicado en todas mis experiencias”.

Las propuestas de Martínez

Cambiar la matriz productiva y generar segmentos de más valor agregado.

La primera iniciativa de Martínez es generar segmentos productivos que tengan más desarrollo científico tecnológico. “Los países con mucho más desarrollo relativo con respecto a Uruguay, como son los Estados europeos, EEUU o el sudoeste asiático, si bien tienen producción primaria, que representa un por ciento del Producto Interno Bruto, tienen 40 por ciento de producción de medio valor agregado y 20 con un alto valor agregado y altísima incorporación tecnológica. El gran problema de Uruguay sucedió cuando el mundo empezó a cambiar hacia ese modelo del conocimiento. En nuestro país, sus gobernantes durante 70 años no dejaron de hacer lo que estaban haciendo mientras los otros países cambiaron sus estructuras productivas”.

Según sus palabras, durante esa época los países del norte fueron generando una “masa crítica” de gente con conocimiento que empezó a tener capacidad para impulsar emprendimientos productivos nuevos. “Eso fue lo que generó la explosión del capitalismo y lo que derrocó al mal llamado socialismo. Mientras que eso pasaba en el mundo, en Uruguay teníamos una clase gobernante muy tranquila, pensando que nuestro país iba a ser siempre una gran estancia con un poco de turismo. Yo no estoy minimizando para nada la producción primaria, que siempre va a ser importante para el país. Pero faltó entender que había que hacer políticas específicas para desarrollar actividades económicas que no nacen de un repollo”.

Cuando se observan los precios internacionales, Uruguay se dedica a producir lo que cada vez vale menos (las materias primas) y a comprar lo que cuesta cada vez más (productos manufacturados), explicó Martínez.

El precandidato consideró que este tema es un “problema estructural”, que debe ser abordado con políticas microeconómicas que busquen impulsar la inversión y el crecimiento de algunos segmentos de cadenas de valor que tengan mayor contenido tecnológico y valor agregado.

Educación y agenda de derechos.

El segundo tema al que hace referencia Martínez es la educación. Consideró que en los últimos años se han dado saltos importantísimos en infraestructura. “El año pasado sólo 400 niños no entraron al liceo en todo el país. Además, el promedio en las aulas de Secundaria son de 31 estudiantes. Si lo comparamos con 2004, tendríamos clases con más de 60 alumnos. Sin duda hoy ha habido una inversión de infraestructura que nunca ha existido en la historia del país cuando los partidos tradicionales gobernaban”.

Asimismo, señaló que Uruguay Estudia ha permitido que 5.000 personas que habían abandonado sus estudios básicos pudieran terminarlos. Agregó que la política de inglés ha logrado la habilitación de Cambridge y el reconocimiento internacional.

Sin embargo, aseveró que es necesario eliminar el “gran abandono” que sucede en el cuarto y quinto quintil durante el liceo. “Hay que entender que tenemos que lograr la universalización de la enseñanza secundaria para que un número cada vez mayor de gente empiece estudios terciarios. Necesitamos cada vez más gente con muchas capacidades y conocimientos”.

Sostuvo que es necesario que más personas salgan con vocación científica. “No puede ser que quienes gustemos de esas áreas seamos casi una excepción. Hay algo que está mal. No hay que ser más inteligente para estudiar una carrera de este tipo. Hay algo en la educación uruguaya que no favorece al pensamiento científico. Necesitamos cinco o diez veces más ingenieros, químicos y biólogos. Eso es lo que va a promover emprendimientos de segmentos con más desarrollo tecnológico”.

Por otro lado, afirmó que es necesario continuar con la agenda de derechos para eliminar cualquier tipo de discriminación. Además, aseveró que es necesario “saber lo que ha pasado con los desaparecidos y cerrar capítulos de la historia reciente del país con la verdad”.

Igualdad-convivencia-seguridad.

Por último, Martínez afirmó que una política de seguridad debe atender políticas inclusivas y de convivencia. Además, resaltó que el gobierno ya ha comenzado a actuar en el territorio, volviendo a adquirir el dominio en lugares donde lo había perdido.

“Ahora la Policía y la Intendencia de Montevideo destruyen los hogares de los grandes cárteles y generan espacios públicos y calles junto con el Ministerio de Vivienda. Es una política trasversal. Me parece una excelente señal de lo que hay que hacer”, agregó.

Asimismo, dijo que se debe profundizar aun más la Policía. Reflexionó que a pesar de que la situación del país en materia de seguridad no es la misma que tienen muchos otros países, está preocupado y pretende cambiarla. “Estamos preocupadísimos por el tema de la seguridad y hay que atenderlo. Creemos que la solución está en la síntesis entre la represión y el expediente social”.