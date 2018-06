Martínez se cansó del malhumor de Adeom y las reuniones pasaron a ser trimestrales

El intendente de Montevideo, Daniel Martínez fue entrevistado por el periodista Aldo Silva en el programa Fuentes Confiables. Fueron varios los temas que se pusieron sobre la mesa, entre ellos, las famosas fotos de Adeom, de la situación de Necrópolis, contestando a una carta que Martínez hiciera pública diciendo que lo que buscaba el sindicato era meramente económico. Aquellas fotos generaron el impacto de ver ataúdes, huesos humanos, una rata, todo eso en una especie de galpón de chapas, sucio y medio derruido. Martínez aseguró que muchas de las fotos “eran viejas” y otras que sus asesores y funcionarios consultados no saben dónde es, igualmente “hice abrir una investigación”.

“Sé que Adeom tiene una impopularidad descomunal entre la ciudadanía, pero yo creo en el sistema democrático basado en el respeto a la sociedad organizada y para mí el sector sindical es un actor fundamental. Las reuniones mensuales eran buscando tender puentes. Y bueno… Ahora van a ser cada tres meses y con otra dinámica, con grabador y con actas”, dijo Martínez.

El intendente expresó sentir que las reuniones entre Adeom y los jerarcas de la Intendencia de Montevideo (IM) “es como una terapia para ellos. con un nivel de desconfianza y de agresividad. El otro día me decían que hacía mil años que no se hacía tanto en la guardería de la IM como en este período, y tu escuchabas a los dirigentes y era todo tan negativo…”, indicó, agregando que no cree que no cree que se pueda arribar a una solución: “No creo que sea posible con esta gente” porque “cada declaración parece que fuera buscar desacreditar, agredir, todo espantoso. Entonces, ¿hasta dónde puedo construir una relación más seria?”. Martínez recalcó que respeta a los sindicatos en general y a Adeom en particular, lo que no quita su sensación: “Estoy cansado de que sea un rezongo permanente”.