Más de 100.000 personas se movilizaron el 1° de mayo en Montevideo

Este 1° de mayo fue particular. La crisis del coronavirus no permitió realizar el tradicional acto masivo, pero el Pit-Cnt se organizó para manifestarse de otra forma.

Se organizaron tres caravanas en Montevideo desde las plazas Lafone, Colón y Huelga General. La gente marchó en autos, camionetas, ómnibus, motos y bicicletas. Los vehículos confluyeron en la plaza 1° de mayo, pero no se detuvieron. Había gente allí, aunque la convocatoria del Pit-Cnt no era a reunirse en el lugar.

La central sindical calificó la jornada de emblemática, y una de las más conmovedoras para el recuerdo histórico. «El distanciamiento social había acorralado sueños, distanciado encuentros, encerrado esperanzas, y sin embargo, el movimiento sindical desplegó este viernes una imponente demostración de comunicación y acción con trabajadoras y trabajadores, con el movimiento cooperativo, organizaciones de derechos humanos, jubilados, estudiantes, feminismos y toda una enorme paleta cromática de voces que respondieron al llamado de la central sindical», manifestaron en su página web.

Un 1° de mayo sin cadena nacional y sin encuentro presencial que desafió el encuentro, el diálogo. Sin embargo, miles salieron a las veredas, a los balcones, se manifestaron en redes sociales o colgaron banderas para demostrar que el movimiento de trabajadoras y trabajadores es fuerte y no se calla.

Gabriel Molina, responsable de la Secretaría de Prensa, Propaganda y Relaciones Nacionales del PIT-CNT, recordó que la conmemoración de esta fecha «tiene una potente carga reivindicativa que no solamente se afirma en los trabajadores y las trabajadoras sindicalizados, sino en todos aquellos que la están pasando mal, miles por todas partes que no tienen cómo salir adelante y que el movimiento obrero les tiende una mano porque también son parte nosotros, pertenezcan o no a un sindicato».