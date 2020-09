Más de 400 listas del Partido Nacional en Canelones

En este nueva contienda electoral, destaca la cantidad de listas que se presentaron en las elecciones departamentales y municipales en todo el país pero un caso particular es el del Partido Nacional en Canelones. Las 402 listas ya de por sí en un departamento con 30 municipios parece un tanto exagerado. Siembra la sospecha de quien escucha ese número de una “colectora” o “cooperativa” de votos, donde cada grupo de 20 candidatos a concejales asegura un “piso” en una elección que para los dirigentes del Partido Nacional está enfocada en 10 municipios y en la junta departamental fundamentalmente.

Pero este número no es todo lo que llama la atención, existe una particularidad en algunos municipios. Se presentaron 70 listas al municipio de Las Piedras y más de 30 tanto en el municipio de 18 de Mayo como de Ciudad de la Costa. Aquí la “cooperativa” de votos (al estilo de aquellas internas del 2009 donde Perdomo también por el PN presentó un sin fin de listas) no necesariamente se trata de una lista por grupo o familia (aunque en algunos casos sí) sino de que un mismo grupo presente varias listas alterando el orden de los candidatos a concejal y alcalde o alcaldesa. Veamos algunos casos:

Ciudad de la Costa

Aquí se puede constatar que existen por lo menos 13 listas donde se repiten los mismos nombres.

Con el Sublema “Ahora por Canelones” figuran 4 de estas 13 listas, las listas 11400-A; 1170-A; 33400-A y 33404-A donde se repiten los nombres de Julio Saravia, Regina Ferreira, Gustavo Silva y Laura Levy con mayor frecuencia. Los 4 son cabeza de su lista y rellenan las demás.

Otro caso pero con el Sublema “Ahora por Canelones” son un grupo de 3 listas que presentan solamente 5 personas para integrar el consejo municipal (900900-A, 903-A y 903903-A), dentro de ese grupo solo hay nombres que se alternan intercambiando los lugares. Los nombres son Sebastián Delgado, Beatriz Belparda, Rodrigo Martínez, Gonzalo Martínez, Edith Richard y Agustín Sosa.

También aparecen varias listas sin sublemas o con sublemas distintos que integran solamente un mismo grupo, aquí ocurre lo mismo que en las listas del sublema “Canelones hacia adelante”, lo único que varía es que en vez de ser 6 los nombres que se alternan en este caso son 8. Los nombres en esta ocasión son Mirtha Corbo, Diego Rodríguez, Domingo Cuadrado, Ovidio Camargo, Dorca López, Nestor Cacéres, Antonio López y María Pedemonti. Las listas son las siguientes: 1505-A, 16-A, 505-A, 5051-A, 68-A y 86-A.

Otras curiosidades son algunos nombres que se repiten como relleno en varias listas, y las listas que están integradas por personas con el mismo apellido en algunos casos hasta 5 integrantes con el mismo apellido.

¿Qué pasa en Las Piedras?

En las piedras ocurre algo muy parecido a lo que ocurre en Ciudad de la Costa, un número muy alto de listas presentadas, donde predominan los dos mismos sublemas, 31 listas con el sublema “Canelones hacia Adelante” y 36 con “Ahora por Canelones”.

Las 3 listas restantes llaman bastante la atención, una es la lista 4441-B, quien solo presenta el nombre de Alejandra Robaina para integrar el concejo municipal, o los casos de las listas 6-B y 7-B, donde cada una de las listas presenta en su plancha 5 candidatos a integrar el consejo, donde solamente cambian un nombre entre una y otra. La lista 6-B está integrada por: Ana Santellan, Federico Pérez, Anthony Scaniello, María Acosta y José Iturbey, mientras que la lista 7-B la conforman casi los mismos solo que en este caso en vez de cerrar la lista Iturbey la cierra Facundo Fernandez. Otra particularidad de estas listas es que no se integran a los sublemas mayoritarios sino que cada una tiene su sublema propio,“Gente del Hipódromo” Lista 6-B y “Gente de San Isidro” Lista 7-B.

En Las Piedras se repite el mismo sistema que en la costa, varias listas con números largos, con una estética muy parecida entre sí, en las cuales aparecen más de una vez las mismas personas. Listas que están integradas por una gran cantidad de familiares con el mismo apellido, hay casos donde ver tantos apellido repetidos rompe la vista con 3 o 4 familiares directos y en casos más extremos que alcanzan los 6 y los 8 apellidos repetidos.