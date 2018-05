Más que un TLC

Este sábado el Plenario Nacional del Frente Amplio deberá tomar una decisión sobre el Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado entre los gobiernos de Chile y Uruguay en octubre de 2016. El proyecto de ley enviado por cancillería divide a la izquierda, que debate si conviene aprobar o rechazar colectivamente un acuerdo de esta naturaleza o dar libertad de acción a los legisladores para que expresen su posición de acuerdo a la de sus sectores y a su leal saber. Hasta la fecha se conoce la posición contraria a votar el TLC del Partido Comunista, el sector liderado por Constanza Moreira, Casa Grande, la bancada de la 711, que dirige Raúl Sendic, la Liga Federal, que encabeza el diputado Darío Pérez, y el Partido por la Victoria del Pueblo. Del otro lado, apoyan el acuerdo los diputados del Frente Liber Seregni, en el que militan el ministro de Economía, Danilo Astori, y el canciller, Rodolfo Nin Novoa, el Partido Socialista y la Vertiente Artiguista. En el caso del Partido Socialista, la resolución fue alcanzada tras un intenso debate entre las dos corrientes que se reparten la formación en dos mitades prácticamente idénticas, con una votación de 12 contra 10 en el seno de la dirección, que exhibe la impresionante paridad de fuerzas que existe en el ámbito interno de los socialistas uruguayos.

Una vez más, la fuerza política que va a orientar el desenlace va a ser el Movimiento de Participación Popular (MPP), cuya resolución se esperaba para el cierre de esta edición. Aun así, todo indica que el MPP se encaminaba a respaldar al Poder Ejecutivo, toda vez que en ese sentido se expresaron su principal referente, Pepe Mujica, y la vicepresidenta, Lucía Topolansky. Para Pepe, el tratado con Chile no debería tener un impacto significativo para el país, ni positivo ni pernicioso, entre otras cosas porque Uruguay ya tiene liberalizada la mayoría de los rubros con Chile por otros mecanismos, pero lo que sí sería peligroso es que el Frente Amplio ingresara en un severo conflicto interno por este tema y, todavía peor, en un enfrentamiento entre la fuerza política y el gobierno, un verdadero choque de trenes.

Dicho esto, conviene reflexionar sobre el TLC con Chile tomando en cuenta dos cosas que confluyen en este acuerdo, pero que no son exactamente lo mismo. Por un lado, el acuerdo comercial en sí, cuya elaboración dista de conformar a los frenteamplistas, en tanto fue negociado en reserva, sin debatirlo antes con los sectores políticos o sociales y sin un estudio sereno de su impacto sobre la economía, la producción y el empleo en nuestro país, pero cuyo alcance es probablemente modesto, y otro costado de carácter mucho más profundo, que refiere al tipo de instrumento utilizado y a las consecuencias que podría tener para Uruguay la elección de este mecanismo. En suma, en el análisis es indispensable distinguir entre el tratado que se considera y la estrategia política de inserción internacional que subyace.

Este tratado con Chile quizá no tenga grandes consecuencias ni para un lado ni para el otro, aunque es probable que mejore el intercambio entre los dos países, pero el tipo de tratado que se está debatiendo no es inocuo y, en el caso que se utilice para nuevas negociaciones con otros Estados, en especial si son mucho más grandes y poderosos que Uruguay, podría representar obstáculos insalvables para la transformación de la matriz productiva y el desarrollo de cualquier tipo de industrias que no podrían ser protegidas ni estimuladas, porque este tipo de TLC implica serias limitaciones a la soberanía nacional y verdaderas restricciones a las posibilidades de los países firmantes a la hora de implementar políticas públicas en estos y otros ámbitos.

Otro aspecto grave del tipo de tratado que se está considerando -entre muchos, por ejemplo, los que refieren a la propiedad intelectual- es que se edifica sobre listas negativas y no sobre listas positivas. La diferencia no es una sutileza, porque en los acuerdos construidos con listas positivas se deben detallar los rubros de bienes y servicios que se liberalizan, mientras que en los de listas negativas se explicitan apenas aquellos que no se incorporan al acuerdo de libre comercio, lo cual forzosamente deja por fuera -y por ello liberalizado- todo lo que pueda surgir en el futuro, que no podrá se pasible de protección del Estado. En un mundo cuyos cambios tecnológicos y productivos son abrumadores, los tratados con este diseño condicionan el futuro de manera sustancial y hasta un tiempo indeterminable, poniendo en riesgo o haciendo inviable la innovación en servicios o la aparición de nuevas industrias todavía no desarrolladas, congelando en los hechos la matriz productiva, sobre todo si se rubrica este tipo de acuerdo con grandes potencias industrializadas.

Este TLC con Chile puede no significar a futuro un gran perjuicio para Uruguay, e incluso puede representar algunos beneficios, pero esta generación de tratados de libre comercio utilizados de forma indiscriminada con otras naciones, y en particular con países del primer mundo, haría verdaderamente imposible que Uruguay desarrollara nuevos servicios e industrias productivas, incluso aquellas basadas en el conocimiento, como las biotecnológicas, porque el Estado estaría impedido de protegerlas o apoyarlas frente a potencias o mercados mucho más grandes con la capacidad de colonizarte.

No es esta una discusión sencilla para el Frente Amplio. Y no lo es porque aunque no se mencione o se intente esquivarlo, la discusión sobre el TLC con Chile no involucra sólo eso, como hecho acotado y preciso, al menos no de forma exclusiva y necesaria. También se corre el riesgo de estar aprobando una ideología por la ventana bajo la apariencia de un acuerdo comercial entre países pequeños, complementarios y cercanos.