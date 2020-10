Más recortes: presidente de Antel puso en duda continuidad de Vera TV y Vera+

El presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, dijo que la empresa no se meterá en el negocio de fabricar contenidos y que aún no se puede confirmar «que veremos el próximo mundial por Vera».

El presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, fue entrevistado por el programa Primera Mañana de radio El Espectador y declaró que la empresa no se va a meter en el negocio de fabricar contenidos «porque no vamos a ganarle nunca la batalla a Netflix ni a Prime».

«No sabemos comprar esos contenidos, no sabemos producirlos y seguramente todavía no conozcamos bien qué es lo que nuestros clientes quieren, qué quieren comprar y a qué precios. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cuando nos metemos en una actividad y no tener esa vocación de invadirlo todo», agregó.

Para Gurméndez, «Antel es buena para muchas cosas» y considera que hay que fortalecerla en lo que es buena.

Con respecto a Vera+ y VeraTV sostuvo que «es un tema que tenemos que ver hasta dónde llegamos». «He estado tratando de explicar ese tema, es decir, producir contenidos nosotros no creo que sea el camino».

Por otro lado, el jerarca manifestó que aún no ha decidido si Vera va a transmitir el próximo mundial de fútbol. «Le aseguro que lo va a poder ver de alguna manera. Yo veo eso, tengamos el cuidado de no invadir todas las áreas y de no jugar en todas las canchas».

