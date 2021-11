Masivas protestas en Glasgow por el “fracaso” de la COP26

Miles de manifestantes se reunieron este sábado en la ciudad escocesa de Glasgow, en reclamo de “justicia climática”, en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) que allí tiene lugar.

Pese a la copiosa lluvia que se precipitó sobre Glasgow este sábado, una gran masa de personas se concentró en Kelvingrove Park, en los alrededores del recinto donde se celebra la COP26. El encuentro, que comenzó el domingo pasado y culminará el próximo viernes, reúne a representantes de casi 200 países con el objetivo de lograr un acuerdo urgente para limitar el calentamiento global.

Entre los participantes de la movilización hay colectivos medioambientales, indígenas, sindicalistas y feministas, entre ellos Leónidas Iza, de la Confederación de las Nacionalidades Indígenas de Ecuador, y Verónica Gago, del grupo argentino Ni Una Menos.

El viernes, Greta Thunberg, la joven activista sueca, ícono de la demandas sobre el cuidado del medio ambiente, había llamado a marchar en esta jornada, dedicando duras palabras a la cumbre climática de las Naciones Unidas.

La activista, definió a la cumbre como “un fracaso” y como “una celebración de dos semanas del “aquí no pasa nada” y del “bla bla bla”.

“Esto ya no es una conferencia del clima. Es un festival de lavado de imagen del norte global”, expresó.

La manifestación, convocada por la plataforma Coalición COP26, comenzó con retraso, por la lluvia y los fuertes vientos que arreciaban en la ciudad escocesa.

Sin embargo, el contratiempo no impidió que miles de personas marcharan esgrimiendo pancartas que rezaban “anteponer ya el planeta al dinero” y vociferando cánticos que exigían “justicia climática”.

Este mismo sábado, en paralelo a la movilización de Glasgow, se celebrarán réplicas de la protesta en otras ciudades del mundo, como Seúl, Río de Janeiro, Manila, Lisboa, Los Ángeles y Nairobi.

«Hoy, 100.000 activistas marcharon a Glasgow Green para manifestarse por la #justicia climática y el cambio de sistema necesario para lograrlo. Las soluciones transformadoras se lograrán a través de la acción colectiva, la solidaridad y la coordinación». -Coalición COP26.

Today, 100,000 activists marched to Glasgow Green to rally for #climatejustice and the system change necessary to achieve this.

Transformative solutions will be brought about through collective action, solidarity and coordination✊#UprootTheSystem #COP26GDA pic.twitter.com/jl8Pwa585U

— COP26 Coalition (@COP26_Coalition) November 6, 2021