Mataron a tres guerrilleros del EPP en Paraguay

Tres integrantes del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) murieron en un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad en el norte del país, donde esa guerrilla tiene secuestrado desde el mes de septiembre al ex vicepresidente Óscar Denis, de 74 años, informaron este sábado fuentes oficiales. La organización Convocatoria Segunda Independencia emitió comunicado en las redes.

La Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), el cuerpo de élite que combate a esa guerrilla, informó que los fallecidos son»tres hombres adultos pertenecientes al grupo criminal». La fuente no dio detalles del lugar concreto ni la hora donde se produjo el choque, que según los medios locales ocurrió en horas de la noche del viernes en un área del departamento de Amambay.

Asimismo, el presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, escribió en sus redes sociales que la FTC «reporta tres abatidos pertenecientes al grupo criminal del Norte tras enfrentamiento». De hecho, el presidente, del conservador Partido Colorado, se trasladó a la ciudad de Concepción para reunirse con la cúpula de la FTC, formada por militares y policías. También se desplazaron a la zona expertos forenses de Asunción para la identificación de los fallecidos.

A principios de septiembre, el Gobierno de Mario Abdo Benítez se felicitó por un operativo similar al de este sábado, que calificó de «exitoso» ya que, supuestamente, también habían abatido a dos integrantes del EPP. El propio presidente se había trasladado hasta el norte del país, pero pocas horas después se confirmó que los dos integrantes abatidos eran en realidad dos niñas, supuestas hijas de guerrilleros. La muerte de las dos menores generó rechazo en buena parte de la sociedad e incluso una protesta por parte de Argentina, que afirmó que las dos niñas abatidas eran sus nacionales.Sin embargo, el revés para el Gobierno no terminó ahí, ya que una semana después de ese enfrentamiento, el EPP secuestró a Denis.

Por su parte el grupo Convocatoria Segunda Independencia difundió en las redes el siguiente mensaje: «Cuando el Ejército Paraguayo secuestró, torturó y ejecutó a dos niñas argentinas de 11 años, dijimos y seguimos diciendo que en algún momento ríos de venganza caerían sobre los victimarios del Estado genocida y terrorista paraguayo(…) desde Convocatoria SEGUNDA INDEPENDENCIA no dejaremos de mover piedra sobre piedra actuando y participando en todo lo que sea visibilizar a los cobardes dirigentes del Gobierno y de las Fuerzas de Tareas Conjuntas del Paraguay que actúan con apoyo de los gringos, israelíes y colombianos. Porque esas niñas no eran combatientes, y aún siendo, como seguramente lo eran, hijas de campesinos combatientes, eran civiles fuera del conflicto armado.

Hoy 21de noviembre 2020, tuvimos la noticia de la caída en combate de tres compañeros del Ejercito del Pueblo Paraguayo, del EPP. Fueron emboscados a las 3.00hs AM por personal militar del CODI (Comandos de Defensa Interna) una estructura altamente especializada del Ejército Paraguayo.Utilizaron para esa emboscada fusiles con miras térmicas adosadas, de modo que se puede detectar en medio de la oscuridad selvática el calor humano a más de 400 metros. Casi no hay defensa contra ese tipo de tecnología armamentista. El conocimiento del terreno en la oscuridad esta vez no pudo frente a una tecnología de punta que los detectó a semejantes distancias. Media docena de compañeros pudieron escapar de esa emboscada a ciegas. Los compañeros cayeron en combate, (al igual que muchos en nuestra Argentina de los 70), nada hay para reprochar, nada para denunciar, nada para vengar. Ni siquiera es un atenuante la superioridad tecnológica del enemigo. Jamás se nos ocurriría reprocharles a nuestros enemigos que hayan sido eficientes y que posean determinada tecnología, y jamás se nos ocurriría faltarle el respeto a los tres compañeros caídos tratándolos como víctimas (como hicieron durante 40 años con nuestros compañeros en Argentina, la mayoría de los organismos de Derechos Humanos y familiares de desaparecidos).

Para Convocatoria SEGUNDA INDEPENDENCIA, las vidas y las muertes de esos compañeros están indisolublemente ligadas a su identidad política, a la organización a la que pertenecieron que es el EPP.

LOS NOMBRES DE LA MEMORIA

LUCIO SILVA, 62 años, era un humilde trabajador campesino de la Comunidad Kotoro‘i en el Departamento de San Pedro lugar donde inició su militancia recuperando tierras, allí asentó a toda su familia para cultivar. Fue objeto de represiones y persecuciones constantes por lo cual decidió incorporarse a la guerrilla del EPP junto a TODOS sus hijos. Su hijo mayor Claudelino cayó en combate en 2014 en un enfrentamiento con los militares. Sus otros dos hijos Jorgelina y Samuel siguen combatiendo en el monte en las filas del EPP y son intensamente buscados.

Lucio fue siempre un campesino de una lucidez impresionante, crítico permanente.

Inicio su militancia en el Partido Patria Libre, fue detenido por varios años y posteriormente se incorporó al EPP. Su humilde casa era paraje obligado de cuanto militante se iniciara en las luchas campesinas.

ESTEBAN MARTINEZ LOPEZ, 34 años, campesino del distrito Costa Romero, Horqueta, estaba en el EPP desde 2009 y componía la estructura de choque contra los grandes latifundistas a quienes vienen teniendo a raya durante años. Rodrigo era parte de la BICAME (Brigada Indígena de Ajusticiamiento a los Matones de Estancia).

RODRIGO ARGUELLO, era el joven del grupo, 24 años, campesino de la Ciudad de Loreto del Departamento de Concepción, era también integrante de la BICAME y del EPP.

