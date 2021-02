Matías Ferreira, el joven artista uruguayo que triunfa en la TV de México

Se destaca en la carrera de actor de Matías, haber estado en la serie de cable «Ida y Vuelta» de Artear en Argentina, la película que filmó en Italia junto a Marco Leonardi y su participación en la famosísima serie de Televisa (México) «La Rosa de Guadalupe» donde por primera vez se hicieron capítulos donde hablaron de Uruguay y él pudo interpretar a un uruguayo. Algo muy particular en un país dónde hablar el neutro mexicano es la principal regla.

***

¿Cómo y dónde fueron tus comienzos artísticos?

Comencé a los 9 años en Carnaval de Las Promesas, en Lubolos Muleques de Candonga, siempre actuando – cantando – bailando. Siempre de chiquito decía que quería ser actor y agarraba los cajones de verduras de mi papá, armaba un escenario en frente de casa y armaba shows para los vecinos que pasaban. Yo nací en Las Piedras, entonces ahí nació todo.

¿Por qué la decisión de emigrar?

En nuestro país consumimos mucha Tv de Argentina (al menos era así antes) y yo veía la tv y decía que quería estar ahí y que me iba a ir a Bs As. A los 18 años que ya podía viajar solo me arriesgué y me fui con mi maleta llena de sueños a ver qué pasaba del Otro lado del Río. En mi último año en Carnaval de la Promesas fui Revelación Masculina, entonces eso me ayudó a tener una propuesta para una serie en Argentina, lo cual grabé dos temporadas en Bs As. La decisión de emigrar fue claramente por mis sueños de ser Artista.

¿México estaba en tu cabeza o se dio la oportunidad?

La verdad es que no estaba en mis planes, se me dio la oportunidad. Solo me veía en Bs As, pero estando en Argentina me fui a Europa a trabajar como actor y modelo, ya ahí entendí que no todo era Argentina. Luego me llega la oportunidad de irme a México a Televisa y no fue fácil la decisión porque estaba en un buen momento de mi carrera y porque me daba un poco de miedo irme solo a México sin conocer a nadie. Pero siempre me gusta arriesgar y lo hice.

¿Cómo es el proceso de cambio de ¨chip¨ o mentalidad ante mercados tan diferentes?

Es complicada la adaptación, una vez que se llega a un País nuevo es empezar de cero completamente y eso es difícil y más siendo artista que es una carrera complicada, de mucha incertidumbre. En Argentina ya estaba logrando muchas cosas y llegue a México y evidentemente no me conocía nadie. Tuve que amoldarme a sus costumbres, a hablar neutro porque de otra forma no es posible trabajar como actor, su cultura es muy diferente a la nuestra. Es todo un proceso, aprender a usar la cucaracha en Televisa para que me digan los textos grabando la escena, son cosas nuevas que uno tiene que adaptarse. La velocidad con la que se graba, en un día podés grabar más 20 escenas. Pero siempre agradecido porque cada País que he trabajado me he encontrado con buena gente que me fue ayudando en esos procesos.

¿Cómo transcurre tu carrera hoy en día en México?

Hoy en día soy el conductor de la Lotería Nacional en México. Lancé mis dos nuevas canciones de mi autoría en medio de la Pandemia y nunca pude presentarlas con públicas por lo mismo, entonces hoy en día trabajando en nueva música, pero pensando más en el día que ya no exista tanto encierro. En México hoy en día es semáforo rojo y esta toda cerrado. Por la Pandemia no hay grabaciones, entonces no hay cosas de actor. Pero disfruto mucho conducir la Lotería Nacional, soy el primer hombre en la historia que conduce los sorteos de la Lotería Nacional en México y ser uruguayo me enorgullece.

¿Objetivos para este 2021 y el futuro próximo?

Acabo de firmar exclusividad con una de las mejores managers del Mercado Hispano, con Alejandra Palomera de Palomera Group. Entonces este 2021 se vienen muchas cosas lindas. Seguir creando Música, comenzar de nuevo con la actuación que la tenía un poco de lado por la música. Seguir creciendo como conductor y aprender siempre mucho más.

¿Tienes pensado volver a vivir en Uruguay o ya tu lugar es México?

Nunca tengo descartado regresar a Uruguay a vivir, pero mi flujo de trabajo hoy en día está más allá. Amo mi País y siempre voy a querer regresar. Pero hoy en día mi lugar de Residencia permanente es México.