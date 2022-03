Mazzoni: “Hay una forma de transformación educativa contraria a la que promueven las autoridades”

Días antes del comienzo del año lectivo, los dos nuevos consejeros electos por el ámbito docente iniciaron su gestión en el Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (Codicen). Ellos son el profesor Julián Mazzoni y la magister Daysi Iglesias. El día del inicio de las clases, realizaron un recorrido por nueve centros educativos y la UTU Domingo Arena, todos ellos ubicados en las zonas de Piedras Blancas y Manga.

Al evaluar el panorama con el que se encontró, Mazzoni reconoció que “existen algunos problemas” y, por otro lado, destacó el compromiso de los y las docentes para enfrentar tales inconvenientes, y las ganas de volver a la presencialidad de los alumnos. “Sin el compromiso docente, el vocacional —el que va más allá de cuestión salarial y que la inmensa mayoría tiene — las instituciones de educación pública no podrían funcionar como funcionan”.

En relación con las problemáticas que se observaron en ese primer recorrido, expresó: “Los centros que visitamos, en general, estaban bastante bien para recibir a los estudiantes en los primeros días. Tenemos información de que hay regiones con dificultades, pero sería aventurado dar cifras porque vimos una muestra muy pequeña. En la escuela de Domingo Arena, por ejemplo, la directora señaló que no pudo formar algunos grupos y tuvo que derivar estudiantes hacia otras instituciones porque no alcanzaron los cupos. Sabemos que todavía faltan horas por elegir y que hay docentes sin trabajo, pero se trata de un problema que aún no podemos cuantificar”.

Los recortes y sus consecuencias

La preocupación principal que trasladaron los equipos de dirección de los centros visitados, según el consejero, fue la falta de personal administrativo y de limpieza, problema que podría atentar contra el cumplimiento de los protocolos sanitarios que tienen que ver con la higiene. Sobre esta problemática, Mazzoni aseguró que está directamente relacionada con “el tema de los recortes presupuestales”.

Por otro lado, señaló que también hay preocupación entre los docentes y los equipos de dirección ante la cantidad de alumnos y alumnas por grupo, con respecto a años anteriores. Esto, afirmó, es “otra consecuencia del recorte”. Y añadió: “El ahorro, tal como ellos lo consideran, tiene que ver con poner menos docentes por alumno. Esto implica reducir salarios, pero tiene como consecuencia la perdida de la calidad de la educación”. Según el docente, a partir de la pandemia y de sus secuelas, muchos estudiantes requieren una atención más personalizada que no será posible con grupos superpoblados. “Veníamos con una tendencia de 20 estudiantes por grupo y actualmente encontramos grupos que superan los 30. El salto es muy grande”.

En la coyuntura actual de postpandemia, prosiguió Mazzoni, la existencia de grupos interdisciplinarios tiene un rol fundamental en los ámbitos educativos y eso también está faltando, ya que están presentes con una carga horaria muy pequeña. “En esta situación, los equipos pueden diagnosticar pero no hacer un trabajo muy profundo. Para este tipo de cosas se necesita presupuesto. Es necesario contratar psicólogos, asistentes sociales y sociólogos, entre otras cosas, para garantizar la permanencia de los estudiantes en los centros educativos, así como para resolver dificultades de aprendizaje. Esta carencia se mitiga porque los docentes se ponen al hombro estas tareas, que en realidad no corresponde. Ningún docente es indiferente cuando un alumno se encuentra en situación vulnerable e intentan acompañarlo”.

Sobre el estado edilicio de los locales, dijo que se advirtieron “algunas dificultades” relacionadas a problemas de mantenimiento, como las humedades. “Esta situación tiene que ver con las privatizaciones y los contratos con las empresas tercerizadas, que se dedican a realizar esas tareas, y que aún no están resueltos”.

Desafíos de la gestión

Consultado por los principales ejes en los que se enfocará la gestión de la representación docente en el Consejo, Mazzoni enfatizó en el compromiso de “hacer un esfuerzo para que los docentes sientan que su voz es escuchada en el ámbito del Codicen e iniciar un camino de permanente contacto, con despachos de puertas abiertas para los problemas que vayan planteando el sector docente”.

Aseguró que intentarán instalar la visión de los y las docentes en cuanto a temas que preocupan, como el enfoque que se le está dando a la formación docente y el planteo de la transformación educativa con la formación en competencias como elemento central. Sobre la reforma educativa, opinó: “Entendemos necesario definir una curricula que tenga su centro en las disciplinas, en el caso de secundaria, y que las competencias son a consecuencia de los aprendizajes, pero no al revés. Esa concepción lo que hace es definir qué necesita el mercado y educar para eso”.

En contraposición al planteo de las nuevas autoridades de educación, Mazzoni agregó: “Entendemos la educación como la herramienta fundamental para formar hombres y mujeres libres que definirán su propio futuro, y el futuro del país, en función de su información, capacidad de análisis y espíritu crítico. Son dos concepciones bien distintas. Para nosotros el centro de la educación es la información y la libertad. Pero esa libertad pasa por la adquisición de la cultura y la forma de transmitir cultura es por caminos educativos democráticos que respeten el derecho de adquirir toda la información disponible para luego analizar y resolver”. Ante esta dicotomía, aseguró que realizarán un esfuerzo importante para demostrarle a la población que “hay una forma de encarar la transformación educativa contraria a la que promueven hegemónicamente las autoridades y la prensa”.

La LUC y el sector docente

Con respecto a las modificaciones que plantea la Ley de Urgente Consideración en el ámbito de la educación, Mazzoni manifestó sus expectativas en que triunfe el Sí para que mejoren los espacios de participación docente. “Nosotros estamos exigiendo que se garanticen los procesos de participación y las libertades sindicales. Estamos preocupados, sobre todo, por la situación en secundaria, donde parecería que frente a cada planteo la respuesta de la dirección general es un nuevo sumario”.

En relación con las libertades sindicales, dijo que se notificaron situaciones donde directores del liceo intentaron evitar que haya propaganda por el Sí en las carteleras sindicales, cuando está permitido. “Es un tema que preocupa porque lleva a posiciones de autocensura de nuestros compañeros y genera un clima no apropiado para el desarrollo de los procesos de aprendizaje”.

También se refirió a la falta de convocatoria a las Asambleas Técnico Docente (ATD), a las que calificó como “una herramienta fundamental para auscultar la opinión del cuerpo docente”. “La ATD está establecida por la Ley General de Educación, la LUC no la modificó, y debe ser preceptivamente consultada cuando se van a modificar planes y programas. Sin embargo, se ha avanzado en modificaciones sin recurrir a este espacio de consulta. Te trasladan la responsabilidad en el centro educativo, pero cuando se toman grandes decisiones no se tiene en cuenta la opinión docente”, dijo señalando que existe el compromiso de convocarlas próximamente.

Habrá expresión popular

A pesar del escenario negativo que creó la LUC, Mazzoni se mostró confiado en que el movimiento docente y social se hará sentir. “Así como el año pasado el movimiento estudiantil manifestó su alarma frente a la modificación del bachillerato, creo que cuando inicien los cursos y observen como viene la mano vamos a tener diferentes formas de expresión popular desde donde argumentar nuestro punto de vista. Es impensable instalar una educativa en contra de la opinión de docentes, estudiantes y, además, que tiene elementos contrarios a las tradiciones pedagógicas nacionales, que son la autonomía y la tendencia al cogobierno”.

Para finalizar, recordó que la construcción popular de las soluciones educativas pasan por la necesidad de evitar los recortes presupuestales. “Sin presupuesto no hay educación. El 6% es el piso básico para llevar a cabo una transformación educativa”, concluyó.