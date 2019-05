“Me causa gracia estar definiendo la interna blanca”

“Me he convertido en quien está definiendo la interna blanca”, ironizó el precandidato frenteamplista Daniel Martínez sobre las críticas de los nacionalistas Larrañaga y Lacalle Pou.

El senador y precandidato nacionalista, Jorge Larrañaga dijo días atrás que el frenteamplista Martínez «no sabe de seguridad». Luis Lacalle Pou lo criticó por que el exintendente podría mantener o aumentar los impuestos en un nuevo gobierno.

Tras participar en el congreso de la Federación Rural Martínez responsabilizó a los nacionalistas de interpretar lo que quieren. «Yo en realidad no he debatido», dijo. “Me han interpretado y han hecho comentarios de cosas que yo ya he aclarado», añadió. «Son interpretaciones que van por cuenta de quien lo interpreta. No es lo que yo he dicho», afirmó.

Según consigna el diario La República el exintendente de Montevideo señaló: «Me causa un poco de gracia ser quien está definiendo la interna blanca, porque dos de los principales candidatos a ganarla están dedicando tanto tiempo en interpretar o comentar las cosas que yo digo, nunca lo hubiera esperado», dijo.

“Por suerte tenemos en la interna frenteamplista tenemos un nivel de respeto y de tolerancia» que hace que los precandidatos, pese a pujar por ser el representante de la fuerza política en octubre, participen «en actos, barriadas y caravanas juntos».

«Nunca pensé que iba a terminar siendo un factor de decisión dado el carácter que le han dado los comentarios que hacen los dos candidatos», dijo.

Agrega La República que ante los cuestionamientos, señaló que «yo, buena onda, cada partido resolverá su interna, la gente votara y tendremos tiempo de conversar en un clima más de tolerancia y de poder cambiar cada uno lo que dice sin necesidad de» falsas interpretaciones.