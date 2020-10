Melillo Dinis: “La derecha odia la inteligencia y el pensamiento crítico´´

Por Alfredo Percovich

Melillo Dinis miembro del espacio Inteligencia Política, abogado especializado en derechos humanos, analista político y docente. En este espacio de conversatorio e ideas, analizó algunos aspectos característicos del tiempo presente como el rol de los medios de comunicación, las noticias falsas, el «narcisimo irresponsable» de algunos actores políticos y las afinidades -incluso hasta cierta fascinación- de partidarios de Manini Ríos y Lacalle Pou por la figura de Jair Bolsonaro, tal como quedó evidenciado el pasado 1° de marzo en las calles de Montevideo durante la ceremonia de transmisión del mando presidencial.

Para Dinis, «la resurgencia del militar disfrazado de político, es una nostalgia perversa, una opción restringida en términos democráticos y una apuesta esquizofrénica en la que una parte del electorado cree en la fuerza de los hombres y no en la fuerza de las leyes y el derecho. Aquí en Brasil tenemos este mismo fenómeno y puedo atestiguar que la tendencia a tutelar la política desde el universo militar es una tentación que, además de la desviación de propósito de las Fuerzas Armadas, demuestra cómo hay gente dispuesta a creer en todo, incluso en el cuento del uniforme militar como expresión de la ciudadanía».

Para el analista político y desde su perspectiva de «vecino y amigo» de Uruguay, a través de la figura del general (r) Manini Ríos, «una parte de los militares se está embarcando en una aventura», tratando de lograr el reposicionamiento que ofrezca y «venda el terrible pasado de la dictadura cívico militar uruguaya como una solución a los desafíos políticos y sociales actuales”. Como contracara, Dinis destacó que Uruguay ha sido un país que ha logrado «ser mucho más eficiente en la solución democrática», vinculado a una institucionalidad «que ha incorporado a los movimientos sociales y sindicales como ningún otro país en el Cono Sur, dándole un fuerte sentido a la democracia y los derechos humanos». En cuanto a una posible semejanza política e ideológica de Manini con Bolsonaro, sostuvo que no imagina que el general uruguayo sea «tan limitado» como el mandatario norteño, «que fue un soldado pavoroso según sus notas administrativas en el Ejército brasileño» y agregó que quienes no lo conocen bien no saben que es «limitado, irresponsable, intrascendente y solo una pequeña parte del proyecto de poder». Eso en relación a Bolsonaro, claro está.

¿Cuál es la situación actual del presidente Bolsonaro y su desempeño en la pandemia?

Bolsonaro está tan aislado en su gobierno que ha perdido el contacto con la realidad y los archipiélagos racionales que lo rodean. Solo se ama a sí mismo y a su imagen. Si conocía poco el sentido del interés público, ahora opera contra él de manera exagerada y engañosa. Ciclotímico y sin sentido, Bolsonaro vive intensamente su definición: es un narcisista irresponsable. Creo que su irresponsabilidad ya nos ha traído uno de los peores resultados frente a la pandemia. Sin embargo, en el ámbito de los derechos y el hambre de los brasileños, la situación será mucho peor, a pesar de los pequeños esfuerzos en forma de migajas. Además de profundizar la crisis interna de su gobierno, Jair Bolsonaro desprecia el interés público, apuesta por el caos insistiendo en sus ilusiones como “infectólogo de bar”, contra las acumulaciones científicas aún inciertas en el resto del planeta. Cualquier resultado será muy malo. La intervención del núcleo militar que rodea al presidente para evitar mayores daños, la postura firme del Congreso Nacional y del Tribunal Federal Supremo y la asombrosa reacción de las redes sociales han logrado limitar el último brote presidencial. Ahora retrocede dos pasos más. Pronto volverá al ataque hasta que su trabajo esté terminado: autodestrucción por odio, sentimiento y el nombre de su gabinete más personal. Su gran personalidad narcisista revela una fragilidad política que será acusada por sus oponentes y muchos de los «rechazados», es decir, aquellos que votaron por rechazo y no por elección, y que lo eligieron en 2018. Sin mencionar a las mujeres y hombres comunes que solo quieren esperanza. Pero ante la grave situación humana, social, económica, sanitaria y política que estamos atravesando, Bolsonaro la afronta con divisiones sin dividendos. Sus palabras, ante la falta de un proyecto, solo muestran la sed de venganza y el sabor de la sangre que fluye incluso antes de la batalla que se avecina.

¿De qué se trata la “sociedad de los enemigos”?

Vivimos una metamorfosis en la política. Parecería que hay un enemigo en cada esquina y el peligro nos rodea todo el tiempo. En la forma de una «democracia», vivimos la lógica de la guerra permanente en una sociedad de enemigos. En la política brasileña el enemigo también se ha convertido en el centro multipolar. Pero no es que el fenómeno sea solo brasileño. Pero contextualicemos algo sobre el término «enemigo». Los romanos lo interpretaron como el «enemigo personal». La hostilidad era contra la persona -el individuo- en la política. En el período de la Inquisición, en el que la idea de enemigo estaba motivada por una visión del mundo en la que a menudo se confundía lo religioso con el Estado, la selectividad del poder político era, sobre todo, punitiva. Así, los enemigos eran principalmente el desconocido, el autor de graves crímenes y el disidente político. Cabe señalar que en esta época no bastaba con eliminarlos, era necesario extinguir la existencia y demostrar, como siempre, la magnitud del poder soberano. En los tiempos modernos, el Estado, como guardián de la sociedad, debe mantener el control mediante la vigilancia, mediante la organización económica y militar en torno a las estructuras colonizadoras con la consiguiente privación de víctimas como pretexto para vigilar, disciplinar y neutralizar a los «disfuncionales». En el siglo XX, con el crecimiento de las experiencias totalitarias, el enemigo se convirtió en una estrategia de afirmación negativa, con la eliminación de millones de seres humanos como consecuencia de la «enemistad» de grupos y pueblos.

En el siglo XXI, la construcción del enemigo político a través del autoritarismo se volvió cool. Esto es lo que hemos llamado autoritarismo líquido. La rutina formal democrática no se interrumpe con elecciones y algunas instituciones, pero coexiste con ella, presentándose como permanente, aunque su discurso de justificación es el mismo que antes: el exterminio del enemigo que amenaza la supervivencia del Estado. El enemigo en los países latinoamericanos tiene un rasgo común que lo distingue: es pobre y vive en la periferia de las grandes ciudades. Tiene derechos, pero no los ejerce ni participa en la construcción de políticas públicas, excepto como cliente y como parte del discurso de las elites. En este autoritarismo neto, el liberticidio es más sutil, pero no menos violento. En estos tiempos de autoverdad, el enemigo es cualquiera que no piense de la misma manera que nosotros. Reducimos el diálogo político a un rodaje virtual cuando no es real, potenciado por las redes antisociales, y mitigado por el distanciamiento de la política con su capacidad de establecer soluciones mínimas para la mayoría de las poblaciones, especialmente las más vulnerables.

¿Cómo está viviendo Brasil este tiempo de embates contra los sindicatos, las organizaciones sociales y las minorías sexuales?

Brasil está en uno de sus momentos más difíciles de redemocratización. Vivimos la política de la colisión. Hemos tenido 30 años de presidencialismo de coalición, un término feliz acuñado por Sérgio Abranches, quien explicó la captura de la política por grupos de interés privados como una forma de ejercer la gobernabilidad, incluso cuando el discurso era público. El nuevo modelo político brasileño, el colisionismo presidencial, coloca la figura del «enemigo» en el centro de las relaciones políticas. El escenario es de beligerancia, conflicto, guerra, disparos y bombas. Cuanto más complejos sean los desafíos de la gestión de un país, más compleja es su cuestión social y económica, más inestable es su democracia, más cuidadoso es el equilibrio de fuerzas y las relaciones institucionales y nacionales para el gobernante. No se puede tocar el terror del conflicto todos los días y en todas las direcciones.

Bolsonaro, sin embargo, fue elegido en una ola de polarización, de desencanto con la política y con los políticos, de miedo y de tensión que se reprodujo en el núcleo de su gobierno y en la forma de hacer política. La coalición ya no es una prioridad. La colisión es la forma de enfrentarse a «todo lo que hay», incluso si tiene brotes de coalición cuando se le aprieta el callo, especialmente en la fase de investigación de su familia y algunos de sus operadores más cercanos.

En la lógica actual, si el modelo de coalición ha fallado en el pasado, la única solución es la colisión.

Hubo un tiempo de golpes y soplidos. Eso era la política. Ahora es diferente. Solo tienes que golpear. No hay distinción cuando se trata de instituciones o grupos sociales. Ya sean estatales o sociales, la moda en las relaciones políticas es golpear primero para golpear después. Queda poco juicio armonioso y el escalofrío lo rodea todo y a todos. Piense en el permanente tira y afloje entre el actual Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional. O entre el Poder Judicial y los otros poderes, que ha dejado de ser un «moderador» para convertirse en un generador de conflictos. O, con mucha mayor frecuencia, con organizaciones no gubernamentales, grupos organizados de la sociedad civil, el movimiento sindical o grupos como los indígenas, los negros y las minorías sexuales. Entonces, verdaderamente la política de la colisión es la antipolítica. En este modelo, las instituciones son despreciadas y también son enemigos. El conocimiento y la ciencia son pasados por alto por la influencia social de Twitter y la participación del WhatsApp. Por no mencionar los millones de perfiles falsos que se desencadenan al servicio de «cuanto peor, mejor». Esto se está extendiendo en todas las direcciones y desde amplios campos sociales y políticos. No se puede decir que no tenga precedentes en la historia de la política. Lo que ha cambiado es la velocidad, porque ha cambiado el tiempo. Estamos viviendo una metamorfosis y no estamos seguros de dónde terminaremos. Los países vecinos nos siguen con perplejidad, ya sea por nuestro tamaño, por nuestra relación histórica de codependencia y competencia, sea porque no nos cansamos de sorprenderlos con las posiciones y situaciones más inusuales posibles. Pero por aquí, tales relaciones han contaminado a los grupos más variados. Y hemos estado girando en torno a los recientes «mitos» políticos como Lula y Bolsonaro, como si la importancia de la política dependiera sólo de los personajes y no de los procesos. En la vida real, donde uno tiene que luchar para pagar las cuentas, producir, criar a los hijos y, en definitiva, vivir, las cuestiones fundamentales no han cambiado. Hay graves problemas en Brasil. La pandemia mata a la gente, mata a muchos, ya tenemos más de 140.000 muertos. Nuestros conflictos son más profundos que el próximo cambio en la política. Hemos perdido la dirección y la plomada, pero al mismo tiempo estamos en un franco proceso de desintegración nacional. Cuando el gobierno central es la principal fuente de la tormenta y el barco del país tiene agujeros por todas partes, la navegación es siempre un riesgo extremo.

¿Cuánto han incidido las fake news en el ascenso de la derecha en el mundo, en especial en la región y particularmente en Brasil?

Las noticias falsas están en el corazón de la política en todo el mundo. Y esto es solo lo más visible. Tristemente, estos son tiempos de noticias falsas que defraudan la ética. Las noticias falsas son realmente destructivas, como resultado de la construcción de teorías de conspiración que a menudo, basadas en la profunda internet y la cambiante realidad, con la producción de contenidos e imágenes completamente creadas por los hackers, mienten más que la mentira habitual. Y hay gente que cree sinceramente en estas construcciones, como parte de una ética vicaria y basada en la autoverdad. Esto es una falsa ética.

En otro sentido, no creo que los trucos sean los adecuados en el mundo. Hay, sin duda, un gran uso por parte de los más resistentes debido a una característica de parte de la derecha actual en el mundo que es el odio a la inteligencia, al conocimiento, la ciencia y al pensamiento crítico. Los medios de comunicación y los medios sociales son una presencia llamativa en la vida de las sociedades y en la esfera pública. Sin embargo, estoy convencido de que la opinión pública es cada vez más la opinión publicada y viceversa.

¿Y el rol de los medios?

Muchas personas señalan que parte de la crisis allí es causada por los medios de comunicación. Sin embargo, los medios de comunicación y los medios sociales son también «productos» sociales, resultado de las intervenciones de diversos grupos e intereses que se aprovechan de este poder para extender su poder. No en vano, muchos de los propietarios de estos medios y muchos de los presentes en el espacio de los medios de comunicación social son «políticos», ya sean aficionados o profesionales, sometidos al nombre tradicional de «periodistas» o vestidos como «creadores de opinión», en los más variados matices. Pero más allá de las fuerzas de producción, debe entenderse que la agenda, las noticias, los personajes y los guiones de lo que se reporta, son constitutivos y constituyentes de estos «productos».

En la actualidad, debido a las innovaciones tecnológicas, hay una cantidad excepcional de información circulando. Somos una sociedad en la que la gran cantidad de información no se ha convertido en una mejor formación o más juicio. El medio es el mensaje y el masaje. Adoptamos los lenguajes de las máquinas y las computadoras, somos capaces de transmitir emociones humanas en forma de emojis, tenemos fantasías sobre el poder ilimitado de la comunicación y soñamos con el día en que los teléfonos inteligentes estén permanentemente atados a nuestras manos sin descargarse nunca. Pero la soledad, el miedo, la inseguridad, la ansiedad, la ignorancia y la angustia existencial también venían en el paquete de esta Torre de Babel, versión del siglo XXI.

En el campo de la política, lo que tenemos es una amenaza a la democracia representativa. Los representantes se han convertido en barreras y ya no son filtros de las demandas sociales. La política, en este campo, ya no necesita estrategias y articulaciones porque no hay futuro, sólo presente, con poco aliento, a corto plazo.

Más allá de estos aspectos, hay un elemento permanente en este campo de la comunicación. Lo que llamó la atención en este mundo de la comunicación fue el choque, la crítica y la novedad. Mark Twain dijo que la función de la prensa era separar las malas hierbas del trigo y publicar las malas hierbas. Fuera de esto casi no había negocio. No es difícil recordar las palabras de Millôr Fernandes: «La prensa es la oposición. El resto es un almacén de seco y mojado». Con los nuevos tiempos y otros medios de comunicación, la rebelión de parte de la comunicación tradicional ha sido cambiada por el conformismo y el abandono. El ciudadano es sólo un consumidor. La vitrina está aquí para siempre y al final del día estamos todos desnudos.

La revolución digital que estamos viviendo amenaza la relación de poder y soberanía. Hay una nueva masa: es el enjambre digital que sella, estimula y muere. Los temas, los más escabrosos y chocantes, son los preferidos para despolitizar y transformar todo, todo el tiempo, en un juego infantil entre el bien y el mal. Delante de ellos hay una avalancha en forma de enjambre que afecta a las redes y a la vida diaria de la gente. La despolitización, como la desinformación, es el fruto de la ignorancia. Por esta razón, esta masa digital, en forma de enjambre, le encanta dar disgustos. Sonido y furia que terminan por subvertir el sentido de la democracia, que es la búsqueda de consenso y soluciones. Casi siempre estos singulares actores son efímeros, brutales y limitados, con poco que ofrecer sino segundos de fama y minutos de drama. La política brasileña, por ejemplo, ha adoptado este estilo en las elecciones, tanto con seguidores individuales como apoyados por robots y sus algoritmos que aceleran las tormentas de las tonterías difundidas sin ninguna vergüenza, tanto en las batallas electorales como en las lecturas del gobierno. En este infierno digital, pocos escaparán de sus círculos concéntricos y viciosos, lo que siempre nos dejará a riesgo de que el caldero social hierva. Hemos reemplazado la confianza con el control, la democracia con WhatsApp, y el liderazgo público con leones y hienas.

Hablemos, por favor, del “narcisismo irresponsable” y la política del espectáculo.

Empecemos por el final: hay una constante en la metamorfosis social que llaman crisis y se trata del espectáculo. Constituye hoy en día el modelo de vida dominante en la sociedad, de modo que la fuerza de las imágenes y los titulares se superponen fácilmente a la identificación real del contenido que se va a transmitir. Sin embargo, el espectáculo no consiste en un mero conjunto de imágenes, sino en una relación social entre personas, mediada por imágenes. Así, por ejemplo, en el actual momento social brasileño en el que la corrupción es uno de los temas que cotidianamente pasa por los titulares, existe una fuerte inclinación a comprender que todos los comportamientos de naturaleza política corresponden a la corrupción, que también milita contra la propia política, que, de hecho, debe ser reparada exactamente como un antídoto para la misma. La exterioridad del espectáculo aparece en el hecho de que sus propios gestos ya no son los suyos, sino los de otro que los representa para él. Por eso el espectador no se siente en casa en ningún sitio, porque el espectáculo está en todas partes. De la misma manera, la exageración en las evaluaciones termina por dar lugar a más críticas y menos al contenido de lo que era la esencia del debate.

La formación de la ciudadanía encuentra resistencia en el dominio oligopólico de los medios de comunicación con la supervocalización de algunos intereses privados y la subvocalización de vastos sectores sociales. Pero empeora en los tiempos de las redes sociales cuando adoptamos una conversación de sordos. Con la política del espectáculo, quien pierde es la sensatez, el juicio. Es precisamente en este contexto que el narcisismo irresponsable crece como fenómeno. Los políticos son casi todos narcisistas. La excesiva autoestima, el orgullo autorreferencial y una mirada extremadamente optimista de sí mismo vienen con el trabajo, sea o no el resultado de las urnas. Hay varios ejemplos en la historia. También en el presente. Finalmente, el poder infantiliza incluso a los más preparados. No obstante, solo se convierte en un problema cuando va más allá del universo individual y afecta el interés público.

En el caso brasileño, desde el comienzo de la colisión presidencial bajo Jair Bolsonaro, el espectáculo de la política ha puesto de relieve a un personaje que se limitó, durante muchos y muchos años, a la actividad en la Cámara de Representantes. Con el paso del tiempo, deseó, se colocó y fue elevado por sus partidarios más obtusos a la categoría de mito político. Como punto culminante de un desfile militar, el político se adornó con un narcisismo extremo. Jairzinho comenzó a creer en una narrativa mesiánica y se metamorfoseó en “o Jair Messias Bolsonaro”. Este fenómeno psicopolítico terminó en el desorden que hemos presenciado en la política brasileña.

¿Cuáles son las alternativas políticas actuales a Jair Bolsonaro y quiénes están desplegando la resistencia cultural al modelo que trajo a Brasil? ¿Cuál es el rol de Lula en este momento?

Estamos viviendo una temporada baja de liderazgos políticos. En las encuestas electorales que miran hacia 2022, año de las próximas elecciones federales, Luiz Inácio Lula da Silva es el que está palmo a palmo con Bolsonaro en la preferencia electoral. Lula tiene una serie de demandas, con muchas posibilidades de cambiar su imagen. Por el momento no es elegible como resultado de estos procesos. Todavía es demasiado pronto. Hasta entonces, mucha agua rodará bajo el puente. Los otros nombres que se presentan al escenario público son con poca visibilidad y con prioridad para las elecciones municipales que tendrán lugar en noviembre de este año. Sin embargo, creo que hay muchos problemas para pensar en alternativas. Bolsonaro es el líder, por varias razones, y se presenta a la reelección con mucho poder político y económico, además de sus temas «míticos» que lo llevaron a la victoria en las elecciones de 2018. Por otro lado, las oposiciones están completamente perdidas, ya sea por el resentimiento de las elecciones pasadas o por la imposibilidad de construir, a través del diálogo, alguna aproximación. Incluso la izquierda se ha pulverizado y el campo progresista sufre como en gran parte del mundo.

En este tiempo de incertidumbres, ¿cuál crees que es el espacio para la utopía?

Abogo por que las utopías sean una tarea para los realistas. Tomo el título del libro «Utopía para los realistas» del holandés Rutger Bregman y me refiero a algunos de los temas que hemos estado defendiendo aquí en Brasil y en todo el mundo: la renta básica universal, el cambio en el concepto y la práctica del trabajo, con una semana laboral acotada en horas, la reducción de las desigualdades sociales y regionales mediante el predominio de la educación como estrategia política, el cambio en la relación con la naturaleza a través de una eco-economía, el fin del hambre en el mundo como cuestión central de la gobernabilidad, la reglobalización y la predistribución de la renta a los niños. También hay otros. El mundo es cada vez más complejo, con mucho por hacer. Así que, yo que me considero un joven con más tiempo para vivir aquí, creo que tenemos que volver a encontrar la esperanza. No son sueños, porque a ese nivel, casi siempre, lo que tenemos son pesadillas. Se trata de una praxis política y de un proceso que, a pesar de los altibajos, tenemos la responsabilidad de llevar a cabo, como parte del pacto generacional al que estamos obligados, especialmente por el hecho de que el futuro es un proceso permanente contra el presente que tiene como testigo el pasado.