«Mendigamos trabajo, permisos, exoneraciones, créditos»: carta al presidente de Carolina Fein

Carolina Fein de la Asociación de Servicios para Eventos de Maldonado ha enviado, por segunda vez, desde el comienzo de la pandemia una carta al presidente de la República, Luis Lacalle Pou.

“Esta es la segunda vez que le escribo, ya no tanto de la desesperación, sino, del sentimiento de abandono que nos generó la desidia del gobierno, esta palabra que les gusta y que la usan a menudo, es la que se aplica para nuestro sector, y es lo que han hecho con nosotros” comienza diciendo la carta.

En el correr de la misma, Carolina Fein, se refiere a lo que señala como prohibición de trabajar desde el propio 13 de marzo.

“Si señor!!! Se prohibió el trabajo por completo desde el 13/03/2020 hasta el 01/09/2020 y de ahí en adelante se nos tiraron migajas para tratar de reactivar algo que tenía mil trancas de parte del Ministerio de Salud y del propio Gobierno.

Mendigamos trabajo, permisos, exoneraciones, créditos y se nos cerraron las puertas sin alternativas reales para salir adelante”.

La carta denuncia promesas incumplida y al mismo tiempo señala que las prohibiciones al sector fueron elemento central para la proliferación de fiestas clandestinas en el país.

“Usted y su Gobierno, actores de todo tipo, nos han hecho mil promesas, y nos han dado otras mil excusas para que siguiéramos esperando pasivamente, ¿hasta cuando quiere que seamos tan buenos?( …) Haber prohibido nuestro sector hizo que se realizaran infinidad de fiestas clandestinas, reuniones, aglomeraciones pero como dijo un “erudito” que trabaja dentro del MSP“ no tenemos que habilitar para que no exista lo clandestino” y ya lo ve! ! Habría que haberlo hecho… también lo recomendó el Sr.Radi asesor del Gobierno pero tampoco en lo que no se quiere ver, tiene mucha aceptación”.

Al finalizar la misiva la miembro de la la Asociación de Servicios para Eventos de Maldonado expresa:

“Este Gobierno se ocupó de algunas cosas y se olvidó de muchas otras, se olvidó de las familias, de la recreación, del esparcimiento, de los festejos, de lo social y lo cultural, se olvidó que el ser humano necesita de estas instancias para hacer frente a las otras, se olvidó que somos seres sociales y que necesitamos socializar para recuperar energía vitalidad, necesitamos compartir, fraternizar y seguir viviendo.

Este Gobierno se ha dedicado a ningunear nuestro sector y a promover los no festejos con todo tipo de discurso y campaña, poco la ha importado nuestra situación y no ha tenido empatía en lo absoluto, todo lo contrario, y es realmente lamentable y terrible (…)

Un año sin trabajo!!!! ¿Aún cree que debemos seguir siendo buenos??”, concluye expresando.