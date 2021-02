Mercado de trabajo 2020: empleo golpeado

El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó los datos del mercado de trabajo a diciembre 2020. El economista Joaquín Toledo presentó en Legítima Defensa presentó el panorama de empleo de todo el año pasado, en entrevista con su colega Federico Araya.

Ocupación

Del primero de enero 2019 a diciembre 2020 la cantidad de personas ocupadas. Entre febrero y marzo de 2020 hubo una caída abrupta que llevó a la pérdida de 80.000 puestos de trabajo y luego la subida fue muy lenta. No se ve una recuperación completa de los números. Diciembre 2020 marca un nuevo retroceso en la tendencia de crecimiento.

Araya marcó que se ve «un golpe muy fuerte» al mercado laboral. Para tener una idea de la magnitud de la caída abrupta habría que revertirse a 2002. Se perdieron 60.000 puestos de trabajo solo en este año. Entre 2015 y 2019 se habían perdido 50.000, es decir que la caída de 2020 supera a la de todo el quinquenio anterior.

Y hay otra particularidad: cuando el golpe se da en el PBI se traslada con facilidad en el mercado de trabajo. El PBI cayó alrededor del 10% y se correlaciona con la pérdida de empleo. Cuando el producto se empieza a recuperar, la velocidad con la que se ve en el mercado de trabajo es mucho más lenta.

Se puede esperar que en el primer trimestre de 2021 no haya recuperación del mercado laboral. El crecimiento que se registra en el PBI, en cambio, se traslada a otros sectores. Por ejemplo, en este año el sector agroexportador no se vio afectado por la pandemia.

Toledo mencionó también una caída en la informalidad registrada, hay menos informales sobre la población. Explicó que se debe a que cuando empieza a caer el empleo los trabajos más vulnerables son los primeros en perderse de vista.

Ocupación por sexo

Ya de por sí hay más varones empleados que mujeres. Entre 2019 y 2020 el empleo cae para ambos grupos, pero la de las mujeres ve una caída en una proporción similar siendo ya más baja. Hay una diferencia estructural: más de 200.000 varones empleados que mujeres en trabajos remunerados.

Araya marcó que la brecha de género ha disminuido en el mercado laboral, pero esto puede ser causado porque como las mujeres suelen percibir menor salario por el mismo trabajo, las empresas podrían retener mujeres más calificadas ya que les pagan menos.

Seguro de desempleo

Entre enero 2019 y marzo 2020 el número de personas en el seguro de desempleo se mantenía relativamente estable alrededor de las 40.000. Allí se despega, llega a más de 180.000 personas en abril 2020. Desde entonces ha bajado, pero está muy lejos de ser la cifra de 2019.

Desde 2005 hubo una subida de la formalidad, aseguró Araya, entonces subió el seguro de desempleo porque muchos trabajadores que estaban en la informalidad tuvieron acceso a esa herramienta. Con ese derecho el acceso al seguro se incrementa y luego comienza a descender. Cuando se analiza por causal se ve que la causal despido se mantiene alrededor de 45.000 personas y en los últimos meses empieza un leve incremento. Eso muestra que la caída de personas en el seguro algunos vuelven a su trabajo y otros son despedidos.

Inactivos desalentados

El desempleo no mira a las personas que no tienen trabajo, sino a las personas que declaran estar buscando trabajo activamente. Por eso la variable desempleo se mira con cuidado.

Si el mercado de trabajo está en muy mala situación la gente no busca empleo. Esa gente entra en la categoría inactivos desalentados: grupo de extrabajadores o personas que no trabajaron, inactivos, que declaran que no buscan empleo porque la pandemia no se lo permite o porque están esperando un mejor momento para buscar.

La cifra subió de 15.000 a 34.000 entre 2019 y 2020. Hubo una gran subida.

Araya señaló que hay declaraciones del ministro de trabajo que confunden distintas poblaciones. Los trabajadores desalentados no forman parte de la población económicamente activa porque no están buscando trabajo. Es de esperar que cuando la economía comience a recuperarse estas personas vuelvan a buscar trabajo.