Messi se queda en el Barcelona

Como era de esperar, si no era por un acuerdo entre el presidente del Barcelona y el jugador, Messi se debía quedar en el Barcelona de acuerdo a los reglamentos en España.

La nota a Lionel Messi en Goal.com de España en formato de video terminó con la novela y la guerra de comunicados entre Barcelona y Messi.

El jugador explicó porque quería irse «El presidente no me daba bola» dijo el jugador argentino, al que le cayó muy mal que dijeran que era antibarcelonista, cuando hace un montón de año que está en el club.

El capitán Culé y de la selección argentina dijo que que Bartomeu no cumplió con su palabra, cuando el presidente le dijo que terminada la temporada se podía ir libre.

Los documentos que se mostraron decían otra cosa, el plazo que se puso una vez terminada la temporada (fines de mayo) le daba a Messi la posibilidad de avisar e irse antes del 10 de junio, una vez cumplido el plazo, el jugador sigue con contrato hasta el 21 de junio. Por lo que a partir de diciembre podrá comenzar a hablar con el equipo que quiera en junio se va din tener que dejar ni un peso en el Barcelona.

Hoy si se quería ir debía pagar 700 millones de euros, según la Liga Española, a pesar de lo que dice Jorge Messi, padre del jugador, que esto es un acuerdo privado.

También hay que decir que a diferencia de Uruguay y otros países donde hay un tribunal arbitral para estos casos, en España no lo hay, por lo que este tipo de casos se resuelven en la justicia privada.

La historia es que el Manchester City no iba a paga los 700 millones de euros y el jugador tampoco.

No hay duda del amor de Messi al Barcelona, pero se quería ir, «No me siento felíz» pero el dinero hizo que se quedara, ya que no había acuerdo con el club.

Hay elecciones en marzo en Barcelona, lo que es seguro que después de esa fecha Bartomeu no sigue y habrá que ver que pasa con Messi para junio del 2021.

Por otra parte la situación económica del Barcelona es bastante débil y los déficits generados deben ser pagados del pecunio de los dirigentes.