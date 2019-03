México insiste en que España pida perdón por abusos coloniales

En su conferencia de prensa matutina desde Tijuana, Baja California, se refirió a “la polémica porque dimos a conocer que envié dos cartas, una al Rey de España y otra al Papa Francisco, para invitarlos a que la Corona Española y la Iglesia Católica reconozcan abusos cometidos durante la conquista y los tres siglos de dominación colonial porque en 2021 conmemoramos 500 años de la toma de Tenochtitlán y 200 de nuestra independencia”.

Dijo que considera es conveniente ofrecer disculpas a los pueblos originarios porque indudablemente se cometieron abusos; pedir perdón por actos autoritarios que son de dominio público, y que nosotros también hagamos lo propio, pedir perdón por el exterminio del pueblo yaqui porque fue horrorosa su masacre, la represión a los mayas, los asesinatos durante el porfiriato y en la propia revolución mexicana.

Entonces ofrecer disculpas, pedir perdón para hermanarnos y reconciliarnos, ese es el planteamiento ¿o es mucho pedir?, se preguntó.

Reiteró que no está en su ánimo polemizar sobre ese tema, “ya dimos a conocer nuestra postura, entregamos las cartas, hice el compromiso de que no las íbamos a publicar, anteayer se aseguró sin pruebas que se habían publicado cosa que no hicimos, ya lo aclaramos”.

En cuanto a la reacción en su contra en España, dijo parece hubo una respuesta que exageró mucho, lo cual demuestra también que hay personas enterradas en el subsuelo.

“Pero también tiene la parte buena de que se haya abierto esa polémica porque nos lleva a revisar nuestro pasado, a recobrar la memoria histórica y eso es muy importante pues quien no sabe de dónde viene difícilmente sabrá adónde va”. “La historia es la maestra de la vida”, enfatizó. “Yo creo que tenemos que poner esto al corriente y ventilarlo, sacarlo a la superficie”.

Sobre la respuesta del Vaticano reveló que la iban a analizar y aseguró desconocer la visita del Papa a México. No sabía de esto, pero él siempre va a ser bienvenido. “Ya él pidió perdón en Bolivia y estamos solicitando que lo haga a los pueblos originarios de México, pero siempre va a haber una actitud respetuosa para el Papa y el rey y los gobernantes extranjeros, no vamos a pelearnos”.

“Vamos a conmemorar los 500 años de la caída de Tenochtitlán. Celebran una conquista una intervención, entonces ¿por qué no se ofrece una disculpa a los pueblos originarios? No pedimos indemnización, que nos devuelvan recursos que se transfirieron a Europa. No estamos pidiendo eso, sino nada más aclarar lo que sucedió”.

“Hay un autor famoso (Francis Fukuyama) que habló del fin de la historia, pero nosotros no podemos olvidarla, por el contrario. Estamos promoviendo la cuarta transformación con antecedentes de las tres anteriores (Grito de Dolores 1810, La Reforma 1858-1860, la revolución agraria zapatista, 1910-16), entonces no podemos olvidar la historia”.

“Toda la historia de la conquista y la colonia acumulan 500 años y para nosotros 1519 es el inicio y 1521 la toma de Tenochtitlán, y desde entonces el pueblo mexicano ha librado muchas batallas, sucesos, enfrentamientos, guerras, y tres siglos de dominación colonial”.

“Si nos atenemos a los últimos tiempos, duró más la colonia que los 200 años de República independiente que llevamos, entonces ¿cómo olvidar esto?” .