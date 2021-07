Michelini: “Yo no estaba equivocado, había que ir a los barrios” a buscar las firmas

A pesar de los cuestionamientos y de las teorías conspirativas, Michelini dejó en claro que todo lo que se puso en la anterior entrevista con esta revista no fue ni mal interpretado ni sacado de contexto.

Lucía Barrios

Después de tres meses de aquella entrevista que causó polémica, Rafael Michelini, exsecretario político del Frente Amplio (FA) e integrante de la Comisión Pro referéndum contra la Ley de Urgente Consideración (LUC), vuelve a hablar con Caras y Caretas. Con firmeza y seguridad no tiene pelos en la lengua para volver a decir, una y

otra vez a esta periodista, que no se arrepiente de aquella frase que tanto le han criticado: «Si no hay ampliación del plazo, nosotros vamos a ir a juntar las firmas a los barrios y nos aglomeraremos».

A pesar de los cuestionamientos y de las teorías conspirativas, Michelini dejó en claro que todo lo que se puso en la anterior entrevista no fue ni mal interpretado ni sacado de contexto.

La entrevista transcurrió en buen clima. Michelini estuvo distendido, tranquilo, haciendo bromas por momentos sobre las fuertes repercusiones que tuvo la nota pasada, que terminó costándole su cargo en la secretaría política del FA.

“La vida demostró que había que ir a los barrios a buscar las firmas. (…) Esa línea política no era equivocada, más bien la reafirmo una y otra vez que había que salir a los barrios para lograr las firmas y eso ocurrió. El periodismo hace su trabajo, sería un acto de cobardía de parte mía culpar a una periodista. Cada uno se tiene que hacer responsable de sus dichos y yo me hago cargo”, dijo a esta revista el exsenador.

El 9 de abril, Michelini dijo Caras y Caretas que, si el oficialismo no suspendía el plazo para la recolección de firmas contra la LUC, habría que salir a las calles para conseguir las rúbricas.

“Si no hay suspensión del plazo, nosotros vamos a ir a juntar las firmas a los barrios y nos aglomeraremos. Actuará la policía, nos pondrán presos. (…) Estamos en una situación delicada en materia sanitaria. Lo más inteligente es que haya una suspensión de tal manera de que los que están ejerciendo el derecho constitucional de juntar las firmas tengamos un año, no uno de ficción”, dijo Michelini por ese entonces a esta revista.

Eso motivó fuertes cuestionamientos tanto desde el oficialismo como en la interna del Frente Amplio. En la noche del 9 de abril se notificó que Michelini decidió renunciar a su cargo como secretario político del FA.

Después de que renunció, inesperadamente, cuando muchos preveían que esto significaba el fin de su carrera política, terminó sucediendo todo lo contrario y buena parte de la militancia respaldó su proceder. Impulsado por este apoyo, Michelini prefirió referirse a lo sucedido como una “anécdota”, que le dio tiempo para estar con

la gente y juntar firmas.

“Ni siquiera creo que los compañeros se hayan equivocado. Creo que fue un apresuramiento. Creo que es una anécdota y somos todos compañeros”, agregó.

En un año en que Michelini tuvo la desgracia familiar de perder inesperadamente a su hermano por un accidente doméstico, entiende más que nunca que nadie tiene la vida comprada, por eso, al hablar de su futuro político pretende, ante todo, ser cauto: “Eso no se sabe. En un minuto podemos perder la vida. Eso nadie lo sabe. Pero hasta el último minuto voy a seguir luchando”.

¿Qué reflexiones le dejó su desvinculación al cargo de secretario político del Frente

Amplio?

Eso es una anécdota, ya ocurrió, somos todos compañeros, estamos pateando para el mismo lado, y si había alguna duda, la vida demostró que había que ir a los barrios a buscar las firmas.

¿Entonces no se arrepiente de las declaraciones que hizo en una entrevista conmigo, en la que dijo: «Si no hay ampliación del plazo, nosotros vamos a ir a juntar las firmas a los barrios y nos aglomeraremos»?

Fue una advertencia cuando estábamos discutiendo la posible suspensión, pero de alguna manera considero que esa línea política no era equivocada, más bien la reafirmo una y otra vez que había que salir a los barrios para lograr las firmas y eso ocurrió.

Después de la nota en Caras y Caretas algunas voces se alzaron para decir que se lo había sacado de contexto, sin embargo, usted mantuvo sus expresiones en cada nueva entrevista. ¿Fueron más importantes sus principios, que buscar salvarse criticando a la periodista?

El periodismo hace su trabajo, sería un acto de cobardía de parte mía inculpar a un periodista o una periodista. Cada uno se tiene que hacer responsable de sus dichos. Yo me hago cargo de los míos. Repito, eso fue una anécdota. Me dio mucho tiempo para salir a los barrios, para estar con la gente, para juntar miles de firmas, con los comités, con las organizaciones sociales, en esa parte ayudó a la movilización del conjunto de la

gente.

¿Cree que sus palabras beneficiaron la recolección porque hizo que la militancia y los

dirigentes se movilizaran?

No, no, no creo tener ese poder. Eso fue una anécdota, un momento. Ni siquiera creo que los compañeros se hayan equivocado. Creo que fue un apresuramiento. Creo que es una anécdota y somos todos compañeros.

Muchos dirigentes decían cosas similares a las que usted dijo, sin embargo, no generó tanta conmoción en los medios. ¿Cree que le hicieron una campaña en contra?

No, para nada. Quizás pongo mucha pasión en mis palabras, pongo mucha energía. Pongo la piel y los huesos en esta lucha.

¿Cuál cree que es su futuro político?

(Risas) Eso no se sabe. En un minuto podemos perder la vida. Eso nadie lo sabe. Pero hasta el

último minuto voy a seguir luchando.

¿Pero en las próximas elecciones le gustaría postularse a algún cargo legislativo?

Eso lo veremos, falta mucho. Veremos cómo el Frente Amplio procesa su discusión interna, genera un equipo de conducción, produzca el programa de gobierno que tiene que ser ambicioso y realista a la vez, cuáles son los candidatos electorales, hoy son dos, pero pueden haber más. Si hay algo que aprendí, es que permanente se dan

lecciones de que nadie tiene la vida comprada.

Yo no tengo ninguna otra pregunta, no sé si usted quería decir algo más…

Independientemente de todas preguntas que usted me hace, que tienen interés público, de aquí a mañana lo único que tenemos que hacer es juntar y juntar firmas y además acercarlas a cualquiera de los locales de la Comisión Pro Referéndum, sindicales, comité de bases, ese es el objetivo más importante que tenemos en esta

etapa, el resto es lo de menos.

Muchísimas gracias por la entrevista.

Gracias a ti. Veremos cómo titula (risas)…. El futuro político… (risas). Que pase

bien.