Mides privatizó apoyo a ollas populares mediante la ONG Uruguay Adelante

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) concretó un convenio con la organización no gubernamental Uruguay Adelante (UA) mediante el cual transferirá dinero para abastecer alrededor de 300 ollas y merenderos.

Mediante este acuerdo, UA se encargará de la compra, suministro y registro de apoyo para las iniciativas populares que se desarrollan en Montevideo, mientras que las intendencias se ocuparán de abastecer al interior del país.

Esta ONG, que gestionará el dinero del Estado, se fundó en julio del 2020 por organizaciones como Redalco, Fundación La Nave, la Asociación de Façoneros de Pollos, Canastas Uy, Todos x Dolores, Colaboro desde casa, Unidos para ayudar, Gastronomía Unida, Somos Acción, Xeniors, Banco de Alimentos.

Caras y Caretas Portal dialogó con Paola Beltrán, integrante de la Coordinadora Popular y Solidaria (CPS), quien explicó que el acuerdo con el Mides para recibir insumos de UA fue aceptado «por la necesidad de la gente», ya que existen discrepancias con la modalidad de la donación y con los montos.

«Nuestra intención inicial era que Mides realizará la compra de los alimentos y coordinará su distribución directamente con las redes de ollas, como lo hizo la Intendencia de Montevideo o la ONU, pero la cartera determinó tercerizar la tarea con Uruguay Adelante».

«Cuando hay necesidad, no hay libertad para elegir»

Con respecto a la valoración sobre el convenio actual, Beltrán expresó que desde la coordinadora no comparten las afirmaciones de Bartol que sostienen que la inversión que está realizando el Mides «es histórica». «Nosotros reivindicamos que lo histórico es la inversión que ha hecho el pueblo».

«El estudio que realizó la Facultad de Ciencias Sociales con apoyo de AEBU evidenció que el gasto solidario que se generó desde marzo a julio, para abastecer ollas populares y merenderos, fue de 300 millones y sin contar las horas voluntarias de trabajo».

La inversión que realizará el Mides, de 200 millones, estará vigente hasta fines de julio y proviene del Fondo Coronavirus, lo cual también cuestionó la coordinadora.

«Es un presupuesto que se financia con impuestos a los altos salarios públicos, lo qué nos lleva a preguntarnos por qué el Fondo se financia de esa manera y no busca generar más dinero cobrándole también a los altos salarios privados o a los empresarios que tienen millones de capitales en el exterior», agregó Beltrán.

«Aceptamos el convenio porque cuando hay necesidad no hay libertad para elegir. Quienes están al frente de cada ollas son responsables de la alimentación de 200 personas. Si estas en una situación de desabastecimiento y te ofrecen determinados insumos, no podes elegir».

Debilitar la organización popular

Sobre la estrategia de privatizar el apoyo social, Beltrán afirmó que se trata de una forma de debilitar la organización popular. «La excusa del Mides fue que la coordinadora no tenía personería jurídica lo que, según ellos, impediría asegurar la trazabilidad de los alimentos. Eso no es cierto y se comprobó con la gestión con la Intendencia y con el Instituto Nacional De Alimentación»

«Somos la única organización que tiene relevada la cantidad de ollas y las necesidades de cada una. Esa información es la que hoy posibilita que Mides y UA pueden hacer la distribución», dijo destacando el trabajo de estudiantes y docentes nucleados en Solidaridad uy.

Para Beltrán, «es evidente que modelo de Bartol tiene una visión diferente a lo colectivo, que se expresa en esa idea de tercerizar el apoyo y de tener mentores que trabajan voluntariamente». Esa modalidad, dijo, «se condice con retiro del Estado de los barrios»

La militante enfatizó en que la CPS no tiene vinculación alguna con UA y que no trabajan de forma conjunta. «Es una ONG que nos distribuye una donación, pero no somos lo mismo y no pensamos lo mismo en relación a ollas».

Por otro lado, Beltrán alertó que UA se contactó con algunas ollas de la CPS y les planteó que para recibir insumos debían retirarse de la coordinadora, lo cual «es mentira». «Las ollas tienen la autonomía de recibir abastecimiento de cualquier organización».

«Con este tipo de practicas se ve que, claramente, la intención no es fortalecer la organización popular».

Grupo de riesgo

Desde la CPS manifestaron la necesidad de que las personas que sacan las ollas adelante, así como quienes acuden a ellas para alimentarse sean considerados entre los grupos prioritarios para la vacunación.

«Son personas que están totalmente expuestas en una situación de pandemia. Consideramos que esa exposición es consecuencia de la ausencia del Estado en generar políticas sociales y públicas que atiendan la situación de emergencia y que eviten que las personas estén haciendo cola todos los días para comer».

Según trasladó Beltrán, lo deseable sería realizar inversiones en generar puestos de trabajo como estrategia para salir de la crisis. «Una propuesta del Estado no puede ser eternizar las ollas populares».