Miles de estudiantes marchan por el 6+1 y en homenaje a sus mártires

Miles de estudiantes convocados por sus gremios marchan por 18 de Julio hacia la plaza de Cagancha en reclamo del 6% de presupuesto para le enseñanza y 1% para investigación, en el día de los Mártires Estudiantiles. La fecha recuerda el asesinato de Líber Arce, el 14 de agosto de 1968. (Noticia en desarrollo...)