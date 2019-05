Militares y partidos tradicionales: una relación que pretende no ser descubierta

Según la exfiscal Mirtha Guianze, el integrante de Familiares de Detenidos Desaparecidos Nilo Patiño y el diputado Gerardo Núñez, el pasado pone en aprietos a los partidos tradicionales y muestra que tienen una relación de “conveniencia” con los militares.

El tema sobre la búsqueda por la verdad y la justicia en temas referidos al pasado reciente se ha puesto en la disputa mediática y electoral luego de las confesiones del exteniente coronel José Gavazzo. Incluso en los últimos meses los precandidatos Luis Lacalle Pou (Partido Nacional, PN) y Julio María Sanguinetti (Partido Colorado, PC) han cambiado su discurso en cuanto a este tema.

La exfiscal y expresidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Mirtha Guianze, el integrante de la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, Nilo Patiño, y el diputado por el Partido Comunista, Gerardo Núñez, señalaron a Caras y Caretas que a pesar de que la oposición quiera mostrar un discurso a favor de la justicia y en contra de la impunidad, el pasado pone en aprietos a los partidos tradicionales y muestra que tienen una relación de “conveniencia” con los militares.

“Por cómo actuaron los gobiernos tradicionales en el pasado con respecto a la búsqueda por la verdad, dejaría un marco de desesperanza en caso de que fueran gobierno. No sólo me refiero al Partido Colorado, también al Partido Nacional. En el gobierno de Luis Alberto Lacalle se ayudó a los militares que fueron torturadores reconocidos en dictadura. Eso es algo que venimos arrastrando”, dijo Guianze.

La exfiscal afirmó que no ha visto a “ningún líder de la oposición reaccionar en torno a las confesiones de Gavazzo. Esto preocupa muchísimo. Los uruguayos a la hora de votar deberían ver las actitudes de todos los partidos con respecto a este tema”.

Por su parte, Patiño señaló que a pesar de que han existido omisiones por parte de todos los partidos en la búsqueda por la verdad, el gobierno del Frente Amplio (FA) es el que ha tenido una posición más “proactiva”.

“Hay omisiones por parte de todos los partidos políticos que han estado en el gobierno. Los partidos políticos les tienen miedo a los militares por cómo van a reaccionar. Es un temor que parte de la impunidad. Algunos políticos de la oposición han dejado que ellos hagan lo que quieren porque les conviene y el gobierno lo ha hecho por omisión, para no tener conflicto”, afirmó Patiño.

Por su parte, Núñez aseveró que el FA está haciendo los “esfuerzos posibles” para erradicar la impunidad.

“Sin embargo, la inmensa mayoría de la oposición viene a representar el amparo a la impunidad, son parte de ella y lo han demostrado cuando no apoyaron las leyes que pretendían quitarles poder a las FFAA; sin ir más lejos, los partidos tradicionales no votaron las venias para destituir a los generales que no se conmovieron con las barbaridades que había expresado Gavazzo”, dijo Núñez.

Gavazzo fue condenado en 2009 como responsable de 28 homicidios muy especialmente agravados; las condenas quedaron firmes en 2011 por fallos de la Corte Suprema de Justicia.

Sin embargo, su caso volvió a estar en los medios cuando el 30 de marzo el diario El Observador reveló que Gavazzo, durante un tribunal militar, confesó que hizo desaparecer en 1973 el cuerpo del integrante de la guerrilla Tupamaros, Roberto Gomensoro, asesinado en torturas en un cuartel militar.

El caso de Gomensoro no se encontraba entre los crímenes por los que fue condenado Gavazzo.

El tribunal de honor que recibió la confesión de Gavazzo no consideró ese hecho como motivo de denuncia, lo que precipitó que el presidente Tabaré Vázquez echara al anterior comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, y adelantó la renuncia del exministro de Defensa Jorge Menéndez, quien falleció el 11 de abril.

A pesar de esta situación, la oposición no apoyó el pedido de venia del Ministerio de Defensa para que se pase a retiro obligatorio a los generales que participaron del tribunal de honor y consideraron censurable la confesión realizada por Gavazzo.

“Los medios han intentado incriminar al FA”

Núñez señaló que “los medios han intentado incriminar al FA”, señalando que el presidente debería haber tenido conocimiento sobre la confesión del exteniente desde el primer momento.

“El gobierno fue el que actuó bien. El presidente tomó acción cuando supo lo que había pasado. Sin embargo, la oposición y algunos medios intentan dar vuelta las barajas y generar un estado de confusión en la sociedad respecto a cómo fueron los hechos. Muchos medios y algunos actores le reclamaron al gobierno lo que no le reclamaron a la oposición. Yo espero ver programas de televisión preguntándose por qué el Partido Independiente, PC y PN no dieron su voto para destituir a militares que protegen a violadores de derechos humanos”, agregó.

Los dichos de Sanguinetti, Lacalle Pou y Sartori

El precandidato por el PN Luis Lacalle Pou admitió que sus declaraciones de 2014, en las cuales dijo que suspendería las excavaciones, fueron su “error más grande”.

«Si bien yo creo que Uruguay tiene que dar vuelta la página, no soy quién para ponerme en los zapatos de esos uruguayos que buscan saber lo que pasó (…) Vamos a conversar con ellos, pero quiero ser muy delicado en este tema», agregó.

Por su parte, el expresidente Julio María Sanguinetti aseguró hace unos días que la búsqueda de los restos de desaparecidos es “una causa sagrada” ante la cual “nadie ha estado en contra”, aunque “infortunadamente” los resultados “han sido muy pocos”.

En la misma sintonía, el precandidato por el Partido Nacional Juan Sartori dijo el 15 de diciembre del año pasado a La diaria que el tema de la búsqueda de detenidos desaparecidos es “ideológico” y que “cada vez es menos relevante”.

«Eso es un tema ideológico que venimos cargando hace tantos años y cada vez es menos relevante. ¿Cuántas personas que votan habían nacido en esa época? A mí me gusta enfocarme y hablar de qué vamos a hacer mañana. No me gusta en general meterme a revisar la historia, o ver qué lado tenía razón, qué lado hizo las cosas bien o mal. Para mí son temas que no son de actualidad y que no son prioridad», agregó.

Con respecto a todas estas declaraciones dichas por los precandidatos de la oposición, Patiño señaló que los partidos tradicionales se han comportado “peor” que el Frente Amplio.

Reconoció que el FA impulsó varias iniciativas que buscan reducir el poder de los militares, como la Ley Orgánica, el impuesto a las altas pasividades y la reforma de la Caja Militar. Sin embargo, dijo que muchas de estas propuestas surgieron en este tercer período de gobierno.

“La oposición ha sido peor, porque ni siquiera tenía la intención. Además, hay políticos que han sido cómplices, como es el caso del expresidente Julio María Sanguinetti. Durante su primer gobierno, el comandante en jefe del Ejército y el Ministerio de Defensa se dieron el lujo de decir: si viene la citación de la Justicia, la meto en la caja fuerte. Hoy nos habla sobre la causa cuando negó toda la vida que hubiera desaparecidos. Ahora dice que la causa de los desaparecidos es sagrada. Es una película de terror”, agregó.

En cuanto a Lacalle Pou, Patiño señaló que es “respetable” que ratificara su posición original. “No es lo que nosotros queremos en principio, porque pretendemos una política mucho más activa con respecto a los detenidos desaparecidos”, agregó.

El problema es que ningún partido “ha presionado a fondo a los militares”, pero sí han existido diferencias entre el FA y los partidos tradicionales, señaló Patiño.

“Este gobierno ha tenido una actitud más proactiva a pesar de que pueden no conformarnos determinadas cosas, pero es cierto que en eso se ha avanzado un poco más que en el pasado. Eso es innegable. Todos tienen su cuota de responsabilidad. Unos más y otros menos. Para unos es condenatoria, lo que ha hecho Sanguinetti es lapidario. No es que lo digamos nosotros, lo dijo y lo hizo él”, agregó.

Por su parte, Núñez señaló el cambio de discurso por parte de los precandidatos de los partidos tradicionales, pretenden “desmarcarse” de lo que han sido sus acciones históricas.

“Lacalle, Sanguinetti y muchos otros intentan desmarcarse desde el punto de vista discursivo, pero desde el punto de vista práctico claramente son parte de las estructuras de impunidad en nuestro país. Los pinos se ven en la cancha. Pueden sonar muy lindo, pero lo cierto son los hechos, que han demostrado que la oposición ha decidido proteger a los violadores de derechos humanos”, agregó.

Una casta aparte

Patiño afirmó que ha existido “poca claridad” a la hora de mostrar los resultados del tribunal militar y señaló que esto debería generar una alarma.

“No hay que pensar que el actual Ejército es republicano como el que teníamos en la década del 50, donde la mayoría de los militares eran constitucionalistas. Han pasado a ser otra cosa. Son como una casta aparte de la sociedad, están por encima de las instituciones. La única institución que ellos respetan son las Fuerzas Armadas”, dijo Patiño.

Sostuvo que la decisión del tribunal de honor mostró que los militares miden el respeto y el honor de forma diferente al resto de la sociedad.

“¿Cómo es posible que no se lastime el honor del Ejército cuando se está torturando a una persona? Esta situación muestra que a pesar de que la mayoría de la oficialidad no participó de la dictadura directamente, mantienen la misma postura y defienden el pasado de la institución”, agregó.

Aseveró que esta situación no se puede “cambiar de un día para otro”, ya que “no hay una reserva de oficiales que respeten la Constitución”.

“El Ejército es una institución muy importante en una República y, si no están de acuerdo, estamos sometidos a ellos. De alguna manera han conservado cierto poder aún después del 85. Han maniobrado y se han mantenido agazapados dentro de la institución”, reflexionó.