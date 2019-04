Ministerio de Salud Pública recomienda vacunarse contra el sarampión

Unos 400 servicios de vacunación disponen de dosis contra el sarampión y el Ministerio de Salud Pública suma un móvil frente a su sede el miércoles 3. Las autoridades recomiendan que quienes hayan cumplido 52 años y no hayan recibido la segunda dosis se vacunen. Además, ajustó el esquema de inmunizaciones en niños. Recientemente, se registró un caso de un turista ruso que permaneció 12 horas en Uruguay.

“La enfermedad de sarampión no está presente en Uruguay desde 1999, es decir, hace 20 años que no tenemos casos. El caso importado de Argentina (de una persona) que visitó transitoriamente Uruguay no cambia esa condición”, aclaró la directora de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, Lucía Alonso. Además, enfatizó que quienes residan en el país deben haber recibido las dosis indicadas de la vacuna tripe viral (contra sarampión, rubeola y paperas o SRP). Según explicó, la cobertura de vacunación en el país representa casi al 95 %, pero es necesario evitar descuidos.

También indicó que el ministerio había insistido sobre el tema debido a la emergencia de la enfermedad en países cercanos, como Brasil, Argentina y Chile. Agregó que esta definición fue reforzada tras el registro del mencionado caso de sarampión en un viajero de 39 años de ciudadanía rusa que viajó a Montevideo desde Buenos Aires el 17 de marzo y regresó a la capital argentina el mismo día en el buque Papa Francisco.

Según señala Salud Pública, es importante que las personas mayores de 15 meses y menores de 52 años hayan recibido dos dosis de esta vacuna, mientras que los niños de entre 12 y 15 meses deben haber recibido una. En tanto, los lactantes de entre 6 y 12 meses que se encuentren en proximidad de personas que padezcan sarampión o viajen a zonas donde exista transmisión deben recibir una dosis. En este caso, igualmente recibirán la cantidad prevista en el calendario de vacunación, a los 12 y 15 meses de edad.

Las embarazadas, los lactantes menores de 6 meses, las personas con alergia al huevo o con inmunosupresión severa no pueden ser vacunadas, ya que las dosis contienen virus vivos. Quienes no estén seguros de haber recibido la segunda dosis o haber padecido sarampión pueden vacunarse de todas formas, siempre que no integren la población a la que no se recomienda hacerlo.