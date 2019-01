Ministerio de Vivienda habilita inscripciones para alquilar con opción a compra en Montevideo

Desde este martes 22 y hasta el 15 de marzo, aquellos interesados en alquilar con opción a compra, podrán inscribirse a la convocatoria que realizó el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Se trata de unidades nuevas de dos y tres dormitorios para familias con ingresos mínimos de 20 unidades reajustables (UR) y no es necesario contar con ahorro previo.

Es importante tener en cuenta que el ingreso se determina según la cantidad de integrantes del grupo familiar: de un integrante a cinco, los montos son 40, 60, 72, 84 y 96 UR, respectivamente. De esta manera, los recursos mensuales de quienes se anoten deben oscilar entre 21.980 pesos y 105.504 pesos.

Los requisitos más importantes para acceder a la vivienda son contar con la mayoría de edad, y que al menos uno de los titulares sea menor de 60 años, no tener vivienda propia, no ser promitente comprador por el Banco Hipotecario del Uruguay o la Agencia Nacional de Vivienda, no haber sido destinatario efectivo de subsidio habitacional proporcionado por el Estado, no registrar operaciones incumplidas en el Clearing de Informes ni tener inscripciones que afecten en el Registro Nacional de Actos Personales.

El Ministerio de Vivienda informó que en caso de que la cantidad de inscriptos supera la oferta de viviendas disponibles se efectuara un sorteo ante escribano público.

El detalle de los requisitos y la documentación a presentar se pueden consultar en el sitio web del Ministerio de Vivienda.

Fuente: Presidencia