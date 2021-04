Ministerios y Organismos con tarjeta amarilla en Derechos Humanos

El informe de 306 páginas fundamentado y documentado en el capítulo tres sobre el conocimiento, recepción de denuncias e investigación de presuntas vulneraciones a los derechos humanos, explica previamente el procedimiento de la investigación.

«Las instituciones nacionales de derechos humanos representan la garantía no jurisdiccional de los derechos humanos frente al poder de la Administración. En tal sentido, el procedimiento de tramitación de denuncias o quejas puede ser considerado la «piedra angular» de sus actuaciones», comienza explicando en este apartado el informe.

«El procedimiento seguido para el trámite de una denuncia se caracteriza por ser relativamente informal, con una legitimación amplia (en comparación con la exigida para poner en marcha procedimientos administrativos o judiciales), de carácter gratuito y que no requiere asistencia letrada. La INDDHH ha definido cuatro etapas para dicho procedimiento: la recepción, la investigación, la resolución y el seguimiento de la resolución«.

Los Números

En el año 2020, el Área de Denuncias e Investigación ha realizado un total de 610 intervenciones. El 60 % de estas son asesoramientos y consultas vinculados a la protección y defensa de los derechos humanos y el 40 % son denuncias de vulneración de derechos.El crecimiento relativo de las consultas respecto de las denuncias se explica por el desarrollo de estrategias de sistematización y registro de las intervenciones. Como resultado, cada año se observa una disminución de las denuncias aceptadas que luego son catalogadas como no admisibles.

De acuerdo con el mandato legal, las resoluciones pueden clasificarse de la siguiente manera: 1) con recomendaciones o de vulneración de derechos. 2) Solución no satisfactoria. 3) No vulneración. 4) No admisibilidad. 5)No colaboración . 6) suspensión de actuaciones.7) Otras.

Del informe surge que el Ministerio del Interior fue el organismo con ocho resoluciones a partir de denuncias del 2020 contra esa cartera, con procedimientos de recomendación o de vulneración de derechos y el primero en resoluciones de no colaboración, que se adjudica cuando el organismo denunciado no presta ayuda durante el proceso.

Luego del Ministerio del Interior, lo sigue el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Trabajo y cerca de 21 organismos implicados en una o dos denuncias que van desde Ministerios, Intendencias, Corte Electoral y organismos de enseñanza.

El Ministerio del Interior que es el primero en soluciones de no colaboración es seguido por la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y la ANEP.

Es importante destacar que una resolución puede realizar recomendaciones dirigidas a más de un organismo público.

Del total de 99 resoluciones emitidas en el año, 28 son Recomendaciones, 16 de solución satisfactoria, 6 de no colaboración, 30 en la que no se constató vulneración de derechos, 12 de seguimiento, 4 en las que se suspendió el proceso, una no admitida y dos que los denunciantes abandonaron el procedimiento.

Resoluciones con Recomendaciones.

Integridad física y abuso policial 6

Discapacidad 5

Trabajo y condiciones laborales 4

Vivienda adecuada y acceso a la tierra 3

Igualdad y no discriminación 2

Ambiente 2

Libertad de expresión 2

Salud mental 1

Reparación 1

Adultos mayores 1

Debido proceso administrativo 1

