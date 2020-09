Ministro Jorge Larrañaga: «INDDHH es un club político»

Las fuertes declaraciones fueron realizadas al programa En Perspectiva de Radio Mundo y recogidas por Montevideo Portal.

¿Cuánto se ha avanzado en una nueva política de seguridad ciudadana? ¿Cómo recibe las advertencias por presuntos excesos policiales en operativos? En la mañana de este lunes, Emiliano Cotelo, conductor de En Perspectiva en Radiomundo, entrevistó al ministro del Interior, Jorge Larrañaga.

Sobre la decisión de tomar el mando de la cartera, Larrañaga explicó que, si bien su entorno cercano «no quería que agarrara como ministro de Interior», él les expresó que «no es de una coherencia estar criticando durante años una política y cuando se tiene la posibilidad de modificarla, no enfrentar el desafío».

Con respecto a los primeros meses de gestión, el líder de Alianza Nacional dijo que «se ha procedido a cambiar el rumbo del ministerio del Interior y de la Policía».

«Hay un apoyo a la Policía muy firme y sostenido. La confianza en el trabajo de la policía ha sido determinante en los resultados que ya estamos empezando a ver y también en todo lo que significa esa distribución de recursos humanos de la Policía en el territorio», dijo.

Larrañaga explicó que el objetivo en primera instancia era que los delitos «no siguieran subiendo», puesto que, según dijo, desde 1985 a la fecha «la constante es que suban permanentemente los delitos», salvo en los años donde hay «subas abruptas y al año siguiente se estabiliza. Sin embargo, dijo que el desafio se superó y que los delitos «están bajando».

«Hemos bajado porcentajes importantes de hurtos, 19% el primer cuatrimestre. Rapiñas un 16% menos. De homicidios muy poco pero bajamos. Esto es lo concreto y claro. No son números inventados antojadizamente por Larrañaga. Ahora se pretende echar sombras sobre el observatorio de criminalidad que en su integración anterior, se ha mantenido intacto, con el mismo responsable y todo su personal y no van a haber cambios, son gente que está trabajando y lo hace honestamente», indicó.

Además, destacó que hay un «récord de allanamientos, de bocas de pasta base cerradas y de interceptaciones telefónicas que demuestran el trabajo policial».

Larrañaga anunció que, si bien no están cerrados los números, los homicidios siguen una tendencia decreciente.

Guerra al narcotráfico

«Hay que estar en guerra constante contra el narcotráfico porque el narcotráfico mata y corrompe. Se ha transitado por un camino en donde me parece que las políticas no han sido exitosas en la materia y hay que profundizar el (ataque al) narcotráfico grande y el narcomenudeo», dijo el ministro y aseguró que las bocas de pasta base son «un objetivo», porque si se ataca al narcomenudeo, «eso termina impactando al narcotráfico grande también».

Además, dijo que hay que «apuntar al derrame de la producción legal de marihuana que genera un mercado ilegal».

«Hay que tener mucho cuidado con la fiscalización del Ircca (Instituto de Regulación y Control del Cannabis). Hay una enorme cantidad de clubes cannabicos habilitados por la ley», dijo, y agregó que hay «pruebas» de un «desborde de la producción de marihuana legal para el mercado legal».

«Hemos encontrado que la marihuana legal tiene mayor cantidad de THC, lo que genera mayor impacto y por lo que es muy apreciada. En Brasil vale 4.000 dólares el kilo de cogollo de marihuana uruguaya. Ya tiene un nombre en el mercado brasileño y las autoridades policiales brasileñas nos han cursado su preocupación por ese tránsito ilegal de contrabando del lado uruguayo.

Presuntos excesos policiales

Cotelo recordó al entrevistado un pronunciamiento de junio de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), en el que luego de un procedimiento policial en Malvín Norte se dio un enfrentamiento entre policías y vecinos. En ese momento la INDDHH planteó varias recomendaciones al ministerio y llegó a la conclusión de que en el operativo se apreció el uso de armas de fuego por parte de la policía en forma «desmesurada» y que existió una «conducta ilegítima» del Estado que violó «los derechos humanos de vecinos con el uso ilegítimo de la fuerza no letal y letal».

Larrañaga rechazó esta declaración de forma contundente y aseguró que ya se realizó una «contestación durísima».

«No han logrado comprobar esos excesos. La INDDHH se ha salido de cauce. Es una suerte de club político sin ningún tipo de duda, con un alto contenido ideológico politizado. Nosotros creemos que fue una buena idea (su creación), yo la voté como parlamentario, pero su integración ha desnaturalizado el funcionamiento de la misma», esgrimió.

«Es increíble que la INDDHH termine defendiendo poco menos que a situaciones que están fuera de la ley y que se escudan detrás de personas mayores, mujeres y niños, para apedrear y menoscabar el funcionamiento de la Policía», dijo con respecto al operativo en Malvín Norte, y agregó que «no hubo ninguna ulterioridad a nivel de Fiscalía o de la Justicia» y que los cuestionamientos son «absurdos».

«A los de la INDDHH nunca los vi preocuparse por los derechos humanos violados a policías. Nunca los vi preocupados por declaraciones condenatorias donde se ha menoscabado a la Policía. No le vamos a seguir las recomendaciones a la INDDHH porque están viciadas de un flechamiento ideológico y político. Estamos analizando la posibilidad de pedir la declaración de inconstitucionalidad de la INDDHH», prosiguió.

«Cuando hay neutralidad, respeto, equidistancia, ecuanimidad, entonces sí, por supuesto que son instrumentos. (Pero) cuando se desnaturaliza, cuando un integrante de la INDDHH dice de que la policía actúa como si fuera un barra brava es inaceptable», dijo.

«A mí no me van a jugar por el lado de la defensa de los derechos humanos y de la democracia cuando yo toda mi vida he luchado en ese bando. Nadie me puede decir a mí que tengo un impulso represor, que quiero subvertir el funcionamiento de la Policía o que quiero hacer que la Policía salte por encima de la ley, no hay instrucciones en ese sentido», sentenció.

Cárcel de máxima seguridad

Por último, el ministro fue consultado sobre la situación de las cárceles, y anunció la construcción de una prisión de máxima seguridad para hasta 300 presos que «seguramente» se podrá edificar en el mismo predio del Penal de Libertad.

«Hay más de 300 hectáreas en el mismo penal y se puede crear otro centro independiente aprovechando la afluencia de servicios», indicó, y agregó que la financiación «podría provenir» de la venta de inmuebles que no tienen uso y son propiedad de la cartera y de recursos provistos por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Larrañaga dijo que es una obra «absolutamente fundamental» y que era parte del Compromiso por el País que firmaron los cinco partidos de la coalición gobernante.