Molina: “Existe una campaña del gobierno contra el referéndum de la LUC”

Este viernes el Pit-Cnt, organizaciones sociales y el Frente Amplio (FA) presentaron más de 100.000 firmas para el referéndum contra la Ley de Urgente Consideración (LUC). Sin embargo, Gabriel Molina, presidente del Sindicato Único de Telecomunicaciones (Sutel) y miembro del secretariado ejecutivo del Pit-Cnt, advirtió, en diálogo con Caras y Caretas, que diferentes políticos de la coalición multicolor están desempeñando una campaña para evitar que se logre llegar al referéndum.

“Por supuesto que hay una campaña (del gobierno) contra el plebiscito. Solo hay que escuchar los comentarios del (senador Jorge) Gandini. Además, existe un ataque a los sindicatos y trabajadores de parte de las cámaras empresariales y de personas muy allegadas al gobierno”, dijo a esta revista Molina.

Señaló que Gandini ha salido “fuertemente” a manifestar que a los comunistas les encanta levantar firmas, olvidando que es un derecho constitucional. “Por otro lado, en un tiempo no muy lejano Pedro Bordaberry levantó firmas contra la minoridad y que yo sepa comunista no es, Jorge Larrañaga levantó firmas por la inseguridad y que yo sepa comunista no es, el propio Iafligiola -hoy lo tenemos en Antel ya que se quedó sin laburo y algo tenían que darle- levantó firmas contra la ley trans y que yo sepa comunista tampoco es. Entonces a no menospreciar ni ensuciar la cancha ante el impulso de derechos constitucionales que tenemos los uruguayos y uruguayas y, pese a quien le pese, les guste o no, lo vamos a usar para la defensa del país, de la soberanía, de los trabajadores, por la democracia”, agregó.

El 23 de abril del año pasado, Gandini dijo, en el Informativo Carve, que «les encanta a los comunistas juntar firmas». «Es increíble. No entró la ley, no la discutimos y ya nos avisan o amenazan que juntan formas para derogarla», agregó.

Gandini señaló que, si bien el sistema democrático se ejerce a través de los representantes del pueblo, existen vías directas como esta y que si desde el FA «quieren recorrer ese camino están en su derecho».

«Lo que debe entender Óscar Andrade (senador por el Partido Comunista) es que la gente no votó al FA para gobernar, votó un cambio. Queremos poner la cabeza no solo en este momento sino en los cambios que el país precisaba con o sin coronavirus. Si no estuviéramos presentando la ley la gente nos diría: ¿los cambios para cuándo? Pero además lo hacemos muy democráticamente», dijo, para explicar luego que se pueden realizar modificaciones. «Los comunistas deben tener ideas, no pueden ser todas malas», afirmó.

La LUC, promulgada por el Poder Ejecutivo el 10 de julio de 2020, es una de las normas más importantes del actual gobierno, fue defendida por el presidente Luis Lacalle Pou por ser «buena, justa y popular».

Sin embargo, desde la oposición se levantaron voces en contra y el FA advirtió que se perdieron derechos y libertades y que se legisló a favor de los más privilegiados.

El Pit-Cnt junta firmas para convocar a un referéndum con el fin de derogar la LUC, medida que es respaldada por el FA.El paquete de medidas contiene más de 400 capítulos y es considerado el buque insignia del gobierno.

La LUC incluye asuntos como la flexibilización de la legítima defensa policial, la regulación del derecho de huelga y la creación del Ministerio de Medio Ambiente.

¿Existe una campaña del gobierno para que no se llegue a la cantidad de firmas?

Gandini dice que la campaña contra la LUC está siendo muy desleal. ¿A eso se está refiriendo?

¿Cuáles cree que son las grandes mentiras que están diciendo los medios y el gobierno?

El uso y abuso de tener los medios de comunicación como los tiene el gobierno les da la posibilidad de imponerse con sus ideas. De la forma que entró la LUC, no olvidemos que ingresó al parlamento en medio de la emergencia sanitaria por lo que no tuvieron ningún reparo en meter un programa de gobierno disfrazándolo de urgente consideración, impidiendo de esa manera que se discuta con tiempo en el parlamento y que las organizaciones tuviéramos más tiempo para dar nuestra opinión y no los 15 minutos que por ejemplo tuvo el Pit-Cnt para exponer. Limitó claramente la participación de las organizaciones. Cero conocimiento a la población de lo que iban a presentar, fue a carpeta cerrada, y ahora dicen que eso es lo que la gente pidió, uno empieza a leer y no ve que la gente haya pedido a gritos todo lo que ahí está.

¿Cuáles son los grandes peligros de la LUC?

Afecta el trabajo, ya que favorece la informalidad y el pago en negro de salarios violando claramente los laudos. También afecta a la vivienda ya que crea un sistema de alquileres que somete a quienes alquilan, aunque sean buenos pagadores a un mecanismo de desalojo exprés.

También ataca a la educación pues crea un fuerte centralismo del Ministerio de Educación y Cultura, aumentando la intervención política, eliminando a los representantes de quienes realmente saben de la ecuación que son maestros, maestras, profesores y profesoras.

Afecta la libertad ya que violenta el libre derecho constitucional que tenemos para que el Estado garantice la protesta pacífica, con la LUC esto se elimina porque se arrogan el derecho de definir qué es pacífico y qué no.

Profundiza el desmantelamiento del Estado, impulsando la portabilidad numérica a consideración, según lo dicen desde el gobierno, de la libertad de elegir a donde los uruguayos quieren llevar su número de celular, afectando claramente a Antel y beneficiando a las multinacionales que compiten con la empresa uruguaya. Ante la falta de desidia del presidente de Antel, quien en lugar de defender la empresa la cual preside solo la debilita y la ataca públicamente.

Militar y movilizar en tiempos de pandemia: ¿cómo evalúa la recolección de firmas?

En tiempos de pandemia no podemos dejar de militar ni movilizarnos, manteniendo los cuidados que debemos tener, pero asambleas y movilizaciones vamos a seguir haciendo porque el gobierno no tuvo reparos en rebajar salarios, jubilaciones, aumentar dos veces las tarifas públicas, aumento del IVA en medio de la situación de emergencia sanitaria.

La recolección de firmas viene muy bien, muchos uruguayos y uruguayas levantaron firmas en todo el país con los cuidados que debemos tener. La voluntad democrática del pueblo uruguayo una vez más dice presente. Hemos superado las 100.000 firmas y siguen llegando.

A los que han salido furibundamente a atacar le podemos decir que va a haber plebiscito y el pueblo uruguayo va resolver cómo siempre lo hizo: soberanamente.

Gandini: Quienes juntan firmas son «desleales» y la gente «firma contra ella misma»

El senador nacionalista Jorge Gandini criticó a quienes juntan firmas contra la Ley de Urgente Consideración y aseguró que en muchos casos están mintiendo a la población.

Gandini dijo en ronda de prensa con varios medios televisivos que quienes impulsan la iniciativa son «desleales» debido a los argumentos que esgrimen.

«Están en su derecho legítimo, trabajando y recolectando firmas, en un proceso que no es sencillo. Eso no justifica la deslealtad de mentir, se está siendo muy desleal en algunos argumentos que se están poniendo; acabo de ver algunos panfletos que dicen cosas que son francamente mentira y engañar a la gente no es ético ni es democrático», dijo.

«Creo que tenemos que dar un debate sobre los contenidos de la LUC, la gente debe saber cuándo firma qué es lo que va a volver, contra qué firma. Firma para que caiga el agravamiento de la pena a delitos como violación, abuso sexual, todos los delitos sexuales», prosiguió.

«Vamos a volver atrás en las medidas que se están tomando para rebajar el combustible, quedará igual que caro, no va a haber camino de retroceso», puntualizó.

«En la educación vamos a volver al corporativismo gobernando la educación. No es firmar contra el gobierno, es firmar contra una ley que tiene un montón de cambios importantes que nosotros defendemos. Pero ese debate no se da, se da un debate de consignas, muchas de las cuales no son verdad y eso a mí me molesta bastante», concluyó Gandini, que consideró que la gente que firma, lo hace «contra ella misma».

Martín Lema pidió cese de recolección de firmas en Hospital de Clínicas

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Lema, dijo en enero que iba a solicitar, a través de una exposición escrita dirigida a las autoridades de la Universidad de la República, que “cesen las actividades proselitistas” en el Hospital de Clínicas, en referencia a la recolección de firmas contra la Ley de Urgente Consideración en las instalaciones de ese hospital.

Lema dijo a El País que formalmente remitirá la nota a las autoridades universitarias, al entender que se viola el artículo 58 de la Constitución de la República. El mismo establece que es “ilícita” toda actividad de funcionarios dirigida a fines proselitistas “de cualquier especie”, en lugares y horas de trabajo.

Por su parte, Rodrigo Arim, rector de la Universidad de la República, dijo que “no había ningún cartel propagandeando contra la LUC, decía que se recolectaban firmas y la mesa era de un gremio. En Uruguay, por suerte, los gremios tienen la posibilidad de incidir en la vida pública”.