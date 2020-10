Molina: “Hay un intento de debilitar a Antel para beneficiar a los privados”

“Las políticas que se vienen llevando adelante en Antel son claramente de debilitamiento de la empresa pública y van de la mano justamente de crear las condiciones para que los privados crezcan”, sentenció Gabriel Molina al analizar las medidas adoptadas por las nuevas autoridades del organismo.

Para hacer frente al deterioro de la empresa los trabajadores comenzarán el lunes, día del 35º aniversario de la fundación del Sindicato Único de Telecomunicaciones (Sutel), un plan de acción que será discutido en la asamblea que se realizará en esa jornada.

Gabriel Molina, secretario de Sutel, dijo a Caras y Caretas que hay un intento deliberado de promover el crecimiento de los operadores privados a costa del debilitamiento de la empresa pública.

“Desde que asumió el nuevo directorio hemos tenido una sola reunión formal con el nuevo presidente, el ingeniero Gabriel Gurméndez. Una reunión que no dejó de ser cordial y amena, pero en la que quedaron en evidencia las diferencias sobre el futuro de Antel. Muy diferentes y encontrados”, subrayó Molina.

Sostuvo que desde que el gobierno cambió, “se han encargado de crear una mala imagen del organismo. Por ejemplo, el ministro de Industria (Omar Paganini) ha hablado una y otra vez sobre el futuro de Antel. Nos hemos encontrado con que aparte de las políticas que vienen llevando adelante, de desintegrar la empresa pública, de dejarla muy débil frente a la competencia ahora que todas las empresas de telecomunicaciones van hacia la línea de ofrecer contenidos a través del celular, no solamente Antel no lo va a hacer por decisión del actual presidente del directorio sino que también habló muy mal de los compañeros y compañeras que trabajan en nuestra plataforma Vera TV, fundamentando que Antel no va a seguir en esa línea porque no tiene personal calificado. Eso lo rechazamos de plano, es un reverendo disparate y es una falta de respeto”.

“Pero también es una falta de reconocimiento a los trabajadores que durante mucho tiempo, y especialmente durante la pandemia, hemos dado lo mejor de nosotros para que los servicios tengan las funciones que deben tener para atender las necesidades de la gente en un momento tan complejo como el que estamos viviendo”, subrayó seguidamente.

En ese sentido subrayó que las medidas que se vienen tomando “van en la dirección de debilitar la imagen de la empresa. Es evidente que lo que se está haciendo es generar las condiciones para que los privados, que compiten con Antel, aplaudan las medidas porque la están haciendo correr para el costado, dando la posibilidad de que estos crezcan en este marco de competencia”.

Recordó que en ese marco de competencia la empresa pública de telecomunicaciones “ha sido líder en el mercado donde se mueve frente a dos multinacionales del tamaño de Movistar y de Claro”.

Por lo tanto el peligro sobre Antel “es constante. Las medidas que vienen tomando van de la mano de debilitar a la empresa. Por ejemplo, haber tomado la decisión de no transmisión de los partidos de la Selección uruguaya de fútbol fue un error, un error enorme, garrafal”.

En este sentido destacó que las nuevas autoridades decidieron no comprar los derechos de transmisión de los Juegos Olímpicos. “No se van a dejar de transmitir, los compró Movistar y va a hacer el negocio”, agregó.

Sostuvo Molina que las políticas que vienen llevando adelante en Antel “son claramente de debilitamiento de la empresa pública y van de la mano, justamente, de crear las condiciones para que los privados crezcan”.

Es en ese contexto, y debido a que todavía “no hemos recibido respuesta a una serie de preguntas que presentamos al directorio, y también, por qué no, en el marco del 35º aniversario de nuestro sindicato, resolvimos realizar el próximo lunes 19 una movilización en el contexto de un paro general de 24 horas; en el interior se para de 0 a 24 y en Montevideo y en el Área Metropolitana de 9 a las 9 del otro día. A las 10 estamos convocando a los compañeros y compañeras a la Torre de Antel donde vamos a hacer un acto en defensa de Antel, del trabajo y el salario. Luego subiremos para entregarle al directorio un recurso y luego nos iremos hasta nuestro sindicato donde haremos una asamblea general en el marco de los festejos y del aniversario de Sutel”.

“Cuando decimos en defensa del trabajo es defensa de los puestos legítimos de trabajo de nuestros compañeros que están trabajando en Antel en áreas importantes bajo régimen de tercerización de mano de obra, porque el sindicato defiende a todos los trabajadores sin excepción”, explicó.

“Por supuesto con medidas de higiene y seguridad, o sea que vamos a mantener las medidas recomendadas, pero no vamos a dejar de luchar”, subrayó.

Durante el desarrollo de la asamblea, la dirección sindical presentará un plan de acción con medidas. “Y a través de una declaración pública daremos a conocer las resoluciones. El día 19 no va a ser el día en que se resuelva absolutamente todo, pero va a ser el día del comienzo de un plan de lucha y de acción que luego seguirá”.