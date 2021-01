Motosierra en acción: MTOP paraliza obras del ex muelle del Anglo

Luego de transcurridos seis meses del inicio de las obras de restauración del ex Muelle del Anglo, en el departamento de Rio Negro, las obras se paralizan dejando inconcluso el proyecto inicial.

De acuerdo a información proporcionada a Caras y caretas portal, por el periodista Milton Lancieri, el ministerio de Transporte y Obras Públicas (Mtop) resolvió la paralización de las obras en el mencionado lugar.

La obra de restauración que se había iniciado estaba prevista finalizara en octubre del presente año.

Consultado sobre la decisión adoptada por el ministerio de Transporte y Obras Públicas, el ex intendente de Rio Negro, arquitecto Guillermo Levratto señaló:

“Más que sorprendido estoy muy preocupado, ya habíamos escuchado sobre fin de año que la obra se iba a rever y hoy estoy sorprendido por la confirmación y la inacción de actores locales en el marco de la defensa de las inversiones públicas vinculadas a un sitio que es patrimonio mundial”.

El sitio, conocido como el Pasaje Industrial de Fray Bentos, había sido declarado por la Unesco Patrimonio Histórico Cultural de la Humanidad.

Sobre el impacto que la paralización de las obras tendría, el ex intendente, agregó que “de no hacerle las intervenciones que estaban pactadas entre el Mtop y la empresa seguramente la vamos a padecer los uruguayos/as y la comunidad internacional, no hay que olvidar que esto es un compromiso del país, compromiso de restauración asumido ante la Unesco”.

El proyecto de restauración, enviado a la Unesco, fue aprobado integralmente, entre fines de 2019 e inicio de 2020.

“Ahora con sorpresa, con liviandad esto se paraliza y pone en riesgo la conservación de un bien que nos pertenece a todos los uruguayos y a la comunidad internacional”.

Consultado sobre los señalamientos que se habían realizado al proyecto, Levratto declaró: “se habla sobre aspectos técnicos, pero acá lo que hay que hablar técnicamente es que es una obra de restauración y de conservación de un patrimonio mundial, por tanto, la rentabilidad, en sí para un muelle debería estar pensada en tanto es una obra que nos pertenece a todos y que tenemos la obligación como parte de Unesco conservar”.

El ex intendente recalcó que el proyecto fue realizado por la dirección Nacional de Hidrografía, “lo que es la parte de restauración, la parte ingenieril, la marina, que en realidad es un muelle paralelo a la estructura de hormigón actual, que lo que hace es recibir embarcaciones solamente por un día, lo que se tiene que consolidar allí es el acceso al sitio patrimonio mundial, no es una marina para atracar y dejar botes durmiendo porque justamente las condiciones del rio lo impiden, sin embargo eso se puso en consideración como el argumento de la suspensión”.

“Eso si es preocupante”, agregó, “que los actores sociales que, en algún momento como comisión de sitio, gestionamos el patrimonio mundial que es de todos, no estemos enterados directamente y que los argumentos sigan siendo tan livianos como esos e impresentables, es altamente preocupante”.

En sus declaraciones el arquitecto recordó todo el trabajo que se venía realizando desde 2016, con la participación de 5 ministerios e instituciones educativas y organizaciones sociales y de vecinos presentes en el sitio.

“Ninguno de los actores mencionados, están enterados de esta decisión, preocupan también cuáles han sido los pasos para tomar esta definición, así como los procedimientos a nivel de cancillería, ministerio de Educación y Cultura, qué piensa la comisión de Patrimonio de la nación, el centro de patrimonio mundial de esto cuando existe un compromiso que fue avalado, presentado como país y que hoy se afirma que no se va a culminar”.

Sobre el final de sus declaraciones, el arquitecto resaltó la ausencia de argumentos para “cercenar una oportunidad de desarrollo, por eso es que afirmo que los actores principales de la comunidad y sobre todo los políticos deberían salir a defender este proyecto de inversión, una inversión millonaria que traerá aparejado en el mediano plazo otras bondades, como por ejemplo, el arribo de cruceros fluviales, más allá de lo que implica asegurar la propia estructura del muelle (…) vamos a terminar con un espacio público restaurado a medias, por un recorte infundado”, concluyó afirmando.

Tal y como se describía en la anterior página web de presidencia, «el muelle principal data de 1865 y está ubicado frente al edificio de las cámara frías. Sobre la estructura se levantan las dos grúas que se reconocen como íconos del complejo y de la capital de Río Negro. Ambas serán conservadas y puestas en valor como parte de la intervención del muelle del que solo quedan vestigios de los pilotes de madera».

Las instalaciones que pertenecieron al Frigorífico Anglo fue declarado en 2015 patrimonio de la humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés), bajo la denominación Paisaje Industrial de Fray Bentos.