Movilización al parlamento en Día Internacional de Endometriosis

Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Endometriosis, el 14 de marzo a las 15 horas pacientes y familiares se reúnen en el Palacio Legislativo para solicitar la aprobación de un proyecto de ley presentado en mayo del año pasado.

La Licenciada Camila Olivera una de las pacientes y vocera del grupo contó a Caras y Caretas que «en mayo de 2021 se presentó un proyecto de ley a través de la diputada de Cabildo Abierto Silvana Pérez Bonavita, en el que como paciente solicité junto a otra compañera modificaciones que considerábamos necesarias. Al día de la fecha el proyecto no se ha tratado en Comisión de Salud, por tanto, el lunes a las 15 horas nos movilizaremos en el Palacio Legislativo para solicitar su aprobación y poner en agenda la endometriosis en nuestro país».

Difusión

El grupo ha emitido una gacetilla planteando los aspectos centrales de ésta enfermedad, buscando generar que sea tomada en cuenta en la agenda pública.

«A diferencia de varios países de la región, Uruguay no cuenta con una legislación vinculada a la problemática. A través del proyecto de ley se establece que el Ministerio de Salud Pública debe asumir un rol activo en la realización de campañas de concientización y sensibilización a la población en general, promover la investigación, capacitar recursos humanos e implementar un registro estadístico de las pacientes con la enfermedad.

Considerando que la endometriosis puede ser tan debilitante que limita la calidad de vida de las personas que la padecen, alterando sus actividades cotidianas y afectando parcial o totalmente su ámbito laboral, educativo, social, afectivo y económico, se solicita que se la incluya como una enfermedad de carácter crónico.

El proyecto de ley garantiza el acceso a las prácticas preventivas, diagnósticas y terapéuticas que requiera el tratamiento de la enfermedad al establecerse la cobertura integral de terapias médicas, psicológicas, farmacológicas, quirúrgicas, etc.

Por otra parte, se establece que la endometriosis no podrá ser invocada como causal legítima de despido en la relación de trabajo, tanto en el sector público como en el privado. En casos de incapacidad parcial o total, transitoria o definitiva, se otorgarán derechos jubilatorios o pensionarios dispuestos mediante la constitución de juntas médicas especializadas lideradas por el Banco de Previsión Social».

Endometriosis

«Con un origen aún desconocido, factores inmunológicos, genéticos, endocrinos y ambientales están involucrados en el desarrollo de la endometriosis.

La enfermedad se define como la presencia de tejido similar al endometrio en sitios extrauterinos. Se desarrolla en las estructuras pélvicas que incluyen el fondo desaco de Douglas, peritoneo, vejiga, intestinos, ovarios y trompas de falopio. Sin embargo, se diagnostica a menudo en el diafragma y los pulmones y en ocasiones excepcionales en el resto de los órganos del cuerpo incluidos el hígado, corazón y cerebro.

Los principales síntomas vinculados a esta patología incluyen, pero no se limitan a: dolor menstrual severo, períodos abundantes, dolor pélvico y abdominal (en ocasiones crónico cuando se padece por más de seis meses), quistes ováricos persistentes, estreñimiento, diarrea, náuseas, dolor al orinar, infecciones urinarias y vaginales recurrentes, dolor durante la penetración (sexo, tampones, revisiones médicas), infertilidad, pérdida de embarazos, depresión, ansiedad, desordenesautoinmunes asociados, dolor toráxico, falta de aire, etc.

La endometriosis es una enfermedad subdiagnosticada ya que se pierde un promedio de 7.5 años hasta arribar a su diagnóstico.

Desafortunadamente hoy en día no existe ninguna cura, pero el diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado permiten controlar la afección en un número elevado de pacientes.

El tratamiento más efectivo que existe es la excisión experta de las lesiones, que implica un nivel de capacitación y experiencia quirúrgica que actualmente no existe en nuestro país y es sumamente escasa en la región.

Los tratamientos que se utilizan usualmente buscan manejar el dolor, controlar los síntomas y, de ser posible, disminuir el riesgo de infertilidad a través de medicamentos analgésicos y antiinflamatorios, tratamientos hormonales y cirugía.

La elección de una metodología u otra depende de diversos factores como son el grado de evolución de la enfermedad, la edad de la paciente o su contexto personal.

Estos tratamientos se deben complementar con terapia psicológica adecuada y fisioterapia pélvica.

Contacto

Quines deseen mas informacion se pueden contactar con la Lic. Camila Olivera

E-mail: endouruguay@gmail.com

www.instagram.com/endouruguay