Movilización de Ollas Populares frente a Torre Ejecutiva

La Coordinadora Popular y Solidaria, Ollas por la Vida Digna (CPS) realizó este martes una gran movilización en Plaza Independencia «por trabajo, pan y techo».

Los convocados marcharon por la Avenida 18 de Julio hasta la Plaza Independencia, donde concentraron representantes e integrantes de las 14 redes, que involucran unas 345 ollas, y donde se instaló una olla popular con la intención de repartir unos 1200 platos.

«Basta de hambre, basta de desigualdad, basta de precariedad, basta de negociar con la necesidad de la gente. Ollas presentes, Estado ausente», expresó la convocatoria a la actividad.

Durante la manifestación, Caras y Caretas Portal recogió el testimonio de Hugo Leiva, integrante de la coordinadora.

Leiva manifestó que desde el pasado 26 de julio la coordinadora viene diciendo que ya “no aguanta más”.

Defendió la decisión de salir a la calle ante “la demanda de tanta gente que necesita comida”, la cual se incrementa cada día. Al mismo tiempo, criticó el papel del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) “el cual no llega hoy” a brindar la ayuda necesaria a las ollas y “al contrario, se retira y hace recortes”.

El integrante de la coordinadora, destacó el trabajo de un “montón de gente solidaria que ha mantenido un año y dos meses esto a pulmón y a sangre”. Agregó que “recién después de marzo hubo un memorándum de acuerdo con el Mides” que “recién se acordó que había algunos que estaban necesitando comida”.

“Hoy la verdad hay mucha más gente (comiendo en las ollas), que no tiene la changa, muchos más jubilados que no les da, porque pagar una garrafa como se está pagando hoy hace que no lleguen a fin de mes, con los aumentos, con la nafta que sube todas las cosas la gente no llega, por lo tanto le decimos “basta al gobierno”. Que se haga cargo de lo que tiene que hacerse cargo”, añadió.

También cuestionó el papel de la organización Uruguay Adelante en el reparto de los insumos a las ollas. “Basta de negociar con el tema de la comida, basta de estas cosas que están haciendo, que no llegan realmente las cosas cuando tienen que llegar a los pobres con la comida necesaria y con esto que hay en la tercerización también, por intermedio de Uruguay Adelante”, concluyó.

Antes de la movilización, Caras y Caretas Portal dialogó con otro de los voceros de la CPS, Esteban Corrales, quien explicó que la organización viene coordinando las redes de ollas populares desde hace más de un año y ante un panorama que no presenta mejoras y «tiende a empeorar».

«Hay 100 mil nuevos pobres, hay 60 mil desempleados más (eso se nota en las ollas populares) y la respuesta del Estado no ha sido a la altura de lo esperado. Acá es necesario una política pública de fondo y no buscar hacer de lo precario algo eterno», dijo Corrales.

Con respecto a los motivos de esta movilización, Corrales expresó: «Se privatizó la ayuda económica desde el Estado, no se nos ha dado mayor respuesta cuando la hemos pedido, no se tuvo en cuenta la evaluación que hicimos de los recursos públicos que se volcaron a través de la organización Uruguay Adelante y, mientras tanto, las vecinas y vecinos seguimos sosteniendo las ollas populares».

Y agregó: «Hemos decidido manifestarnos y hacer públicos nuestros planteos. Que quede claro que Uruguay no es un país pobre, sino un país desigual: mientras unos ganan mucho, miles de personas están pasando hambre y mientras algunos sectores se llenan de ganancias y oportunidades otras personas no tienen más destino que las ollas populares», concluyó.