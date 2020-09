Muestra de ilustraciones «Poemas de la oficina» en homenaje a Mario Benedetti

En las blancas paredes del Espacio Idea se pueden ver pequeños grupos de cuadros distribuidos. En cada nodo se exhiben 2, 4, 6 ilustraciones realizadas con diversas técnicas que dejan una impresión de intensidad gris, de dolor, de rutina. Estas obras representan de forma fiel la esencia de Poemas de la oficina, la primera obra de Mario Benedetti que se convirtió en un éxito editorial.

Este 10 de septiembre quedó inaugurada la muestra del concurso de ilustraciones Poemas de la oficina, una iniciativa del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) para homenajear al escritor en el centenario de su nacimiento, que se conmemora este año. En el Espacio Idea (San José 1116) se pueden ver las creaciones premiadas que transmutan los poemas al lenguaje visual: «Una nueva dimensión más allá de las estructuras que ofrecen ambos lenguajes por separado», aseguran en la presentación de la exposición.

El libro Poemas de la oficina recorre el universo de lo que para Benedetti era la esencia de Uruguay: el gris, la vida del empleado de oficina. Una temática poco común para la poesía, tan explorada en los campos del amor, de la muerte, de lo trascendental. El escritor uruguayo se apropió del verso con esa simpleza profunda que caracteriza sus obras para hablar de lo cotidiano, lo que muchas personas pueden comprender, vivir. Hizo poesía de la rutina.

«Despegarse del texto, volar, provocar y seducir son algunas de las acciones que motivaron al desafío y hoy se revelan en un nuevo y diverso universo visual», se puede leer en la presentación de la muestra. La exposición reúne 34 ilustraciones de los artistas Sebastián Santana, Natalia Cardozo, Martín León Barreto, Luciana Prudente, Alfonso Lourido, Diego Clavijo, Esteban Antognazza y Paula Martínez.

Los poemas más ilustrados fueron «El nuevo», «Aguinaldo», «Kindergarten», «Licencia», «Dactilógrafo».

DACTILÓGRAFO

Montevideo quince de noviembre

de mil novecientos cincuenta y cinco

Montevideo era verde en mi infancia

absolutamente vrede y con travías

muy señor nuestro por la presente

yo tuve un libro del que podía leer

veinticinco centímetros por noche

y después del libro del que podía leer

y yo quería pensar en cómo sería eso

de no ser de caer como piedra en un pozo

comunicamos a usted que en esta fecha

hemos efectuado por su cuenta

quién era ah sí mi madre se acercaba

y prendía la luz y no te asustes

y después la apagaba antes que no durmiera

el pago de trescientos doce pesos

a la firma Menéndez & Solari

y sólo veía sombras como caballos

y elefantes y monstruos casi hombres

y sin embargo aquello era mejor

que pensarme sin la savia del miedo

desaparecido como se acostumbra

en un todo de acuerdo con sus órdenes

de fecha siete del correinte

eran tan diferente era verde

absolutamnte verde y con tranvís

y qué optimismo tener la ventanilla

sentirse dueño de la calle que baja

lugar con los números de las puertas cerradas

y apostar consigo mismo en términos severos

rogámosle acusar recibo lo ante posible

si terminaba en cuatro o trece o diecisiete

era que iba a reír o a perder o a morirme

de esta comunicación a fin de que podamos

y hacerme tan sólo una trampa por cuadra

registrarlo en su cuenta corriente

absolutamente verde y con travías

y el Prado con caminos de hojas secas

y el olor a eucaliptus y a temprano

saludamos a usted atentamente

y desde allí los años y quién sabe.

-Mario Benedetti (1953-1956)

La muestra está abierta al público en Espacio Idea de lunes a viernes de 11 a 18 horas con entrada gratuita y aforo limitado por cuestiones sanitarias. La grilla completa de actividades en el marco del centenario del nacimiento del escritor se puede consultar aquí.