Mujeres de Soriano reclaman renuncia de médicos que se acogen a cláusula de conciencia

La marcha del 8M sirvió para desnudar una grave situación en Soriano. La lectura de la proclama denunció a los médicos que se niegan a cumplir con la Ley 18.426 aduciendo razones de conciencia.

“Señores objetores de conciencia: si no son capaces de cumplir con la ley vigente y con los compromisos institucionales renuncien a sus cargos y busquen trabajo en otro lado. No sigan cobrando el sueldo por un trabajo que no hacen”, recalcó la periodista Natalia Rodríguez, encargada de leer la proclama.

“Las mujeres exigimos que los servicios de salud sustituyan a los objetores de conciencia que no tienen condiciones para cumplir con los requisitos de la ley 18.426, plenamente vigente, y en su lugar contraten personal que sí sea capaz de trabajar en concordancia con la ley nacional”, concluye el texto.