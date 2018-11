Mujica apoya a Vázquez en relación al pedido de asilo de Alan García

El expresidente José Mujica fue consultado por el pedido de asilo del exmandatario peruano Alan García, y dijo que “primero vamos a saber cómo es el mecanismo”. Dicho eso, se explayó: “De acuerdo al derecho internacional, es una responsabilidad única del presidente de la República; es él el que toma la decisión. Y no le tiene que rendir cuentas a nadie. Después se opinará lo que quieran”, sostuvo.

Mujica dijo estar “seguro” de que “como es un tema complejo, el presidente se va a tomar su tiempo”. Indicó que él no tiene posición: “No he leído los papeles y no es una cuestión de razonar ‘me gusta-no me gusta'”, concluyó.

El presidente Vázquez ya fue categórico en cuanto a que la decisión de otorgar asilo a Alan García la analizará “teniendo en cuenta los elementos jurídicos”, y también aseguró que “se tomará el tiempo que sea necesario; no está estipulado un tiempo para el país que recibe a un refugiado político”, expresó.