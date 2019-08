Mujica calificó de «inconsistentes e ingenuas» algunas propuestas de la oposición

El líder del MPP dijo de Talvi que «cuando su partido lo precisó y lo convocó, no aceptó y tuvo que ir el flaco Atchugarry de ministro».

El ex presidente de la República, José Mujica, calificó como «inconsistentes e ingenuas» algunas de las propuestas planteadas por la oposición.

En entrevista publicada por el matutino La Republica, Mujica dijo que «proponen no contratar más personas en el estado, pero luego pretenden desarrollar un Comercio Exterior lleno de oficinas, y quieren poner un montón de Liceos nuevos. Sin contratar gente nueva, no sé cómo van a hacer».

Luego el líder del MPP se refirió especificamente a Ernesto Talvi. En primer lugar lo consideró parte de la tradición del Partido Colorado, pero recordó su actuación durante el gobierno de Jorge Batlle.

«Recuerdo que cuando su partido lo precisó y lo convocó, no aceptó y tuvo que ir el flaco Atchugarry de ministro. Supongo que tendrá razones por las que no aceptó, y él sabrá cual es su grado de compromiso», sentenció el ex presidente.

«He visto sus ideas, algunas cosas comparto y otras me parecen ingenuas. Por ejemplo, comparto la filosofía de concentrar recursos de enseñanzas en las zonas más pobres, pero no creo que necesariamente tenga que ser en un modelo de Liceo, porque el grueso de esos muchachos no aguanta 5 años y tienen que trabajar antes», aseguró.

«Hay que darles más inglés y lenguaje digital y en todo caso seguir estudiando después. Socialmente tienen premura. Esto se ve cada vez que hay una inscripción de UTU. Y hay que darles respuestas», sostuvo Mujica