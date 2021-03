Mujica en Encuentro de Jóvenes Trabajadores: “¿Cómo sería la sociedad si no hubiera sindicatos que estén luchando?”,

El pasado 27 de marzo, la Confederación Sindical de Trabajadoras y Trabajadores de las Américas, a CSA y la FES Sindical, realizaron el 1er. Encuentro Continental de la Juventud Trabajadora.

Durante la primera jornada de trabajo, el evento contó con la participación de la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, a quien correspondió el cierre del primer bloque del Encuentro llamado “Las contribuciones de la juventud trabajadora a la construcción de un modelo de desarrollo sustentable para las Américas”.

“Desde el golpe de estado de 2016, Brasil vive un bloqueo estatal y la extinción de los derechos, de los servicios públicos y la imposición de la misoginia, el racismo, el neoliberalismo. En Brasil, que es el epicentro de la pandemia, la mayoría de los muertos son negros, mujeres, la clase trabajadora. Las víctimas de la pandemia son las mismas víctimas del neoliberalismo. Con Lula Libre y su inocencia reconocida, nuestra lucha es reconstruir el país”, destacó Dilma Rouseff.

Bajo la consigna “Presente que Moviliza el Futuro”, el evento contó también, con la participación del ex presidente uruguayo José Mujica.

“¿Cómo sería la sociedad si no hubiera sindicatos que estén luchando?”, dijo Pepe Mujica a los jóvenes trabajadores de las Américas participantes del Encuentro.

El conversatorio de más de 3000 jóvenes trabajadores de 25 países, fue propicio para que el reconocido político uruguayo, intercambiara reflexiones y contestara a las preguntas de los asistentes.

De acuerdo al portal de la Confederación Sindical, la primera pregunta para el ex presidente, fue realizada por “Cristiana Paiva, agricultora familiar y secretaria de juventud e la CUT Brasil”.

La trabajadora consultó a Mujica “sobre los impactos de la economía para la clase trabajadora y principalmente a las y los trabajadores rurales”.

En su respuesta, el ex mandatario señaló “la importancia de colectivizarse”.

“Si no cambiamos de modelo civilizatorio va a ser difícil, el problema es que la gente no tiene cultura de campo. La prioridad debe estar al lado de la vida, la gente del campo si se logra colectivizar y discutir esas cosas está más cerca de ser libre”, expresó Mujica.

Durante el conversatorio, reseña el portal de la Confederación, Mujica “habló sobre felicidad, relaciones de consumo, ecología, cuestiones de género y geopolítica”.

“La felicidad la transmiten las cosas vivas y no las cosas inertes. Nuestra enorme pobreza está metida adentro, es cultural. Nos domina la cultura del marketing. Nunca la humanidad tuvo tanto y tampoco nunca tuvo tantas amenazas. El progreso está en el tiempo para vivir feliz. No hay problemas ecológicos, hay problemas políticos”, enfatizó el político uruguayo.

Un punto especial de su intervención, fue la importancia adjudicada por el ex presidente a la organización y la unión de los jóvenes, en este sentido dijo:

“Hay que construir herramientas colectivas y alianzas que les permitan avanzar. Que la juventud cometa sus propios errores, pero no los que nosotros cometimos. La Fuerza cultural del capitalismo es transformarnos en individuos y no en sujetos sociales. Busquen saber si quieren convertirse en luchadores sociales no por un rato, sino como centro de su propia existencia”.

Luego de las dos instancias de trabajo, del 1er. Encuentro Continental de la Juventud Trabajadora, el secretario general de la CSA, Rafael Freire, al lado de Jordania Ureña, secretaria de Políticas Sindicales y Educación de la CSA, agradecieron a los jóvenes trabajadores por su participación y riqueza de los intercambios:

“Desde el sur de América, el equipo productor de la CSA agradece a las y los cientos de jóvenes que se unieron en estas dos jornadas históricas de conciencia, lucha y construcción colectiva. Un saludo fraterno y les esperamos en el 2o. Encuentro de la Juventud Trabajadora”, expresó Freire.