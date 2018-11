Mujica habló de candidaturas sin pronunciarse a favor de ninguna

El expresidente José Mujica realizó una oratoria extensa en el acto de este sábado, preludio del Plenario Nacional de esa fuerza política. Mujica, que fue constantemente victoreado por sus seguidores, habló, sentado ante un escritorio puesto en el estrado, durante 1 hora 24 minutos, repitiendo los conceptos de vida que tanto ha pregonado durante estos años: “Nos toca estar en un mundo que parece decirnos todos los días que en esta vida el que no llega a ser rico fracasa. Y le quiero gritar con toda mi alma a los jóvenes compañeros que asuman el oficio de representar al pueblo y se postulen como eventuales diputados u otros cargos de la 609, no me refiero a los hinchas, a los que votan, a los amigos, me refiero a los que asumen la responsabilidad de representar. Porque tienen el deber y debe ser nuestro centro el sello 609 de vivir como se piensa y el deber de vivir como vive la mayoría de nuestro pueblo. Y recordar que si nuestra lucha es por ayudar a mitigar esas desigualdades, a veces atroces, tenemos que ser coherentes con lo que es nuestra vida y el discurso”, expresó, recomendando que “el que no tenga esa capacidad, esa sobriedad, que busque otros caminos, que los hay, y que puede ser muy útil”, dijo igual que otras veces.

En otro tramo del discurso, Mujica dijo: “En materia de comercio, Seguro se murió en la sopa en el mundo intervencional, por eso necesitamos unidad nacional a pesar de las diferencias que podamos tener, porque el pequeño Uruguay, con todo lo que lo puedan criticar, es el país más justo y equitativo de toda América Latina. Y esto hay que conservarlo; es un desafío del Frente y de todos los partidos políticos del Uruguay”, sostuvo.

Dijo que el reducido tamaño del territorio nacional trae problemas, pero también posibilidades: “Allí está lo que ha pasado en el mundo, porque hay que pensar la dependencia que tenemos del mundo, nos guste o no. Ha habido un proceso de globalización ciego, sin conducción política, porque fue capitaneado y empujado por los sistemas financieros, por la explosión tecnológica y, sobre todo, por las empresas trasnacionales, que presionan y son el agente concentrador de riqueza. Esto multiplicó la riqueza pero tendió a congelar el ingreso de las clases medias en buena parte del mundo, y ha despertado una reacción proteccionista, un nacionalismo fóbico, por momentos racista como se expresa en Europa, porque no pueden ver que el verdadero gobierno no es el que tienen sino la economía trasnacional que no está en el gobierno”, indicó.

El sector lácteo de nuestro país vivió una crisis de más de dos años por el precio internacional. Hace un tiempo empezó a salir porque los precios mejoraron un poquito. Se estaba empezando a reacomodar pero tiene un peso de deuda fenomenal y volvió a caer el precio y volvió a caer el precio por el precio internacional y Uruguay tiene que vender al exterior más del 70% de la leche que produce”, y los cambios en los precios, las subas y bajas, son “una escalera, que probablemente sea un coletazo de la guerra económica que desató el señor Trump con China. Esta incertidumbre está presente, y el país tendrá que socorrer de alguna forma a los tamberos”, dijo, agregando que “este es un país rarísimo: un litro de leche vale menos que un litro de agua embotellada. No lo puedo entender. Y menos puedo entender que, a veces, teniendo gurises vamos a comprar Coca Cola y no compramos leche”, sostuvo.

Mujica, en un trayecto de su oratoria, mencionó las denuncias de corrupción en Argentina: “Compatriotas, yo no sé si todo eso que dijeron en Argentina, que el bolso de este y lo otro y pimpumpán es cierto, pero supongamos que es cierto. Pero lo que perdió Argentina en 15 o 20 días de corrida legalmente es varias veces todo el afane que pudieron haber hecho. Hay afanes legales”, dijo.

“Somos un país de veteranos y las transferencias crecientes en la seguridad social son el mayor compromiso que tiene nuestro Estado y esto tiende a aumentar en el tiempo. Tendrá que haber una reforma de las jubilaciones y sería bueno empezar a discutir lo que se va a hacer, pero no lo quieren tocar porque es un tema electoral y como hay muchos jubilados, tienen miedo. No quiero meterle verso a la gente; hay que plantear la justa ahora”, sostuvo Mujica, agregando que es un tema imposible de posponer: “No piensan que los estados de salud y los oficios son totalmente distintos. Hay gente que a los 50 años no puede mover una pata, pero hay otra que a los 80 está al pie del cañón”, indicó.

Mujica justificó haber propuesto a Ernesto Murro como precandidato por considerarlo “un hombre capaz, independiente”, pero “no conseguimos apoyo”, dijo, y agregó: “Cosechamos un rotundo fracaso y eso expresa la gravedad de la enfermedad. Sé que la unidad de los partidos, en general, está bastante jaqueada en todos los partidos en Uruguay, pero es mucho más grave en el Frente por las dimensiones que tiene. Están quedando pocos líderes de los que lucharon décadas para conformarnos y transformarnos en una opción de gobierno y de poder”. Y aseguró que el dilema central es que “las derechas se juntan por sus intereses y las izquierdas se dividen por sus ideas”. Y se lamentó de que “las discusiones internas de la izquierda pasan a ser más importantes que enfrentar a la derecha, porque no sabe ceder, porque transforma la diferencia en su problema principal y no en uno secundario. Por eso buscábamos”, aseguró, y dijo que era necesario “conservar la unidad, porque la unidad con diversidad es el camino de la esperanza”.

“No es con internismos que se multiplica el Frente, no es pescando en las peceras nuestras, es saliendo hacia afuera, porque hay un caudal de hombres nuestros, blancos y colorados, que son como nosotros, pertenecen a nuestra clase, y hay que trabajar con ellos y por ellos. Sé que la apertura de alma tiene riesgos, pero los verdaderos orientales de todas partes vienen”, sostuvo.

Yendo hacia su sector, dijo: “En estos días la 609 va a tener que elegir candidaturas. Hemos andado lentos, sin apuro. Los cuatro que tenemos son buenos. Tenemos la propuesta proletaria, apasionada; tenemos la solvencia de los equilibrios económicos y financieros; tenemos la visión comprometida del mundo digital y la inteligencia artificial; tenemos, muy fuerte, la pasión por la gestión y ese entusiasmo juvenil, ‘vamo arriba’. Pero, queridos compañeros, el gran partido no es la interna, el gran partido es en octubre”, indicó, presagiando que “la derecha con todos sus matices se va a agrupar contra nosotros. En ese entonces, tendremos nuestros huesos al servicio de la fórmula que elija el Frente y haremos todo lo que podamos”. Y se comprometió a “luchar por la 609”.