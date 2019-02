Mujica: “Hay que evitar que Venezuela se transforme en un conejillo de indias de las grandes potencias”

El expresidente José Mujica habló de la situación de Venezuela y consideró que “en el fondo de esta realidad, lo que hay es que Venezuela tiene mucho petróleo y depende cada vez más de China, y es evidente que Estados Unidos ha decidido enfrentar el desarrollo de China”, por lo que hay que “tratar de evitar que Venezuela se transforme en un conejillo de indias de las grandes potencias.

El nuevo presidente autoproclamado no puede procesar elecciones limpias en Venezuela por más intenciones que tenga. Organizar elecciones significa movilizar miles de funcionarios… y si no hay un poder externo, que creo que debería ser Naciones Unidas, no hay garantías. Sino lo que se va a hacer, en todo caso, es un fraude disimulado con el apoyo internacional. La comunidad internacional no debería lavarse las manos. Si esto no cambia, suenan tambores de guerra en el Caribe.

Mujica dio una entrevista al programa Desayunos Informales, de Canal 12 y recalcó que “lo más importante es evitar la guerra, y la guerra está arriba de la mesa”.