Mujica instó a jóvenes argentinos a luchar por los oprimidos

El candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, apostó por la educación pública como herramienta para transformar el mundo durante una charla junto al expresidente José Mujica (2010-2015), en uno de los colegios más emblemáticos de Argentina, el Nacional Buenos Aires.

Por su parte Mujica habló de la «angustia» que atraviesa ese país y argumentó por qué su «riqueza» también es su «desgracia».

“El desafío que van a enfrentar a lo largo de la prosaica vida significa cómo mantener ese fuego sagrado cuando la piel se te arruga, cuando las patas se te enlentecen, cuando la vida te llena de responsabilidades y de desafíos, cuando cada fin de mes hay que pagar cuentas”, dijo el expresidente dirigiéndose a un público mayoritariamente juvenil.

Para Mujica, que sentenció que “la vida no es solo trabajar”, “eres libre solo cuando gastas tiempo de tu vida en aquellas cosas que te motivan sin joder a otro”

Más adelante agregó que “la vida militante no es un premio, la vida militante es una aventura, pero es tener causa para vivir y no vivir por el mero hecho de haber nacido”.

Advirtió que la “cultura” imperante necesita “hacernos funcionales a ser compradores compulsivos, porque si no todo se tranca”, lo que hace que se tienda a “confundir felicidad con tener cosas nuevas”. “O aprendes a ser feliz con las cosas elementales de la vida o no serás nunca feliz. Sé que en mi discurso hay un poco de Viejo Vizcacha, pero gurises, el desafío que van a enfrentar es precisamente la vorágine de la cultura que ha generado nuestro tiempo”, planteó.

“Pero gasten su existencia a favor de la causa humana. No se olviden de los miles que no pueden venir a la universidad. Que todavía se acurrucan en la soledad de los campos, las montañas. El ser universitario no es un privilegio, es una obligación de servir a su pueblo y no para oprimirlo. Suerte y hasta siempre”, finalizó.

Crítica a Macri

La educación pública «es la mejor inversión que puede hacer una sociedad», sentenció por su parte Fernández, quién reprochó que el presidente argentino, Mauricio Macri, menospreciara la educación pública al diferenciar en 2017 entre «aquel que puede ir a la escuela privada versus aquel que tiene que caer en la escuela pública».

“Nunca entendió lo que ha hecho la educación pública en Argentina», reprochó el jefe de Estado.

«La educación pública dio cinco Premios Nobel, muchos presidentes y fue lo que nos hizo distintos en el mundo», recordó.

Por eso quien «apuesta por educación, apuesta por futuro y estar preparado para lo que se viene», añadió ante un auditorio colmado de jóvenes.

A menos de tres semanas de las elecciones generales que celebrará Argentina el 27 de octubre, el líder opositor recurrió al lenguaje inclusivo al comprometerse para trabajar «cada día» en que «cada chique» tenga un lugar en la escuela pública.

(En base a Sputnik y medios argentinos)