Mujica no será candidato pero se dedicará a dar consejos

El expresidente José Mujica reiteró que no será candidato -“estoy por una para salir” dijo- pero anunció que se dedicará a “dar consejos”.

Mujica participó como todos los años de la cena en el quincho de Varela, el predio ubicado cerca de su chacra, del tradicional asado para conmemorar el 1º de Mayo, ocasión en la que fue brevemente entrevistado por Telemundo.

Sobre los reclamos de los trabajadores en el acto del martes en la plaza “Mártires de Chicago”, Mujica -quién no concurrió al acto- dijo que “se quejan todos. Los empresarios porque son empresarios, los trabajadores porque no les alcanza el sueldo, los públicos porque hubo un problema en el cajero y no cobraron. Es casi una competencia”.

Preguntado sobre las candidaturas, el expresidente que dentro de unos días cumplirá 83 años, dijo que está “por una para salir”, pero que tiene “cosas pendientes”.

“Ya no estoy en condiciones de afrontar una campaña electoral”, subrayó, pero “me voy a dedicar a dar consejos”.