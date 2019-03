Mujica y Martínez analizaron la campaña electoral

Daniel Martínez inició su licencia para dedicase a la campaña electoral con una visita al ex presidente José Mujica.

Tras el encuentro, Mujica dijo que hablaron de las “perspectivas” del proceso electoral, los desafíos del Frente Amplio, el país y la sociedad.

“Hablamos de la imperiosa necesidad de transitar como compañeros en este esfuerzo, en donde representamos espacios diferentes, pero con un proyecto en común”, dijo el exmandatario.

En cuanto a la campaña, Mujica dijo que “va a ser entretenida”. Espera que sea “lo más linda posible” y que el “Uruguay no quede confortado”.

“La peor enfermedad contemporánea es el fanatismo, que estupidiza. Yo casi no leo a los compañeros, tampoco leo mucho a los adversarios, pero leo mucho a los adversarios inteligentes, porque me ayudan a pensar. Si los desprecio por ser adversarios, seguro me pierdo de su sabiduría”, comentó.

El ex senador dijo que una campaña “limpia” no quiere decir que “hablemos como aquellos caballeros nobles que decían ‘tirad primero'”.

“Pienso que no, eso no se puede pedir. Me refiero a que no queden heridas en un sistema que después deberá discutir y buscar acuerdos, por ejemplo, en lo que va a hacer Uruguay con la seguridad social, que de seguir así va a ser imbancable”, agregó.

Martínez por su parte dijo que Mujica “sintetizó” bien la charla, en la que “hubo mucha filosofía sobre la situación del mundo y de cómo el ser humano está cambiando”.

“El Frente Amplio tiene diferentes candidaturas, pero tiene un proyecto en busca de la superación del ser humano”, dijo.