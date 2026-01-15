Hacete socio para acceder a este contenido

Mundo China | tránsito | Inteligencia Artificial

El futuro llegó

China desplega robots con IA para el control del tránsito

Los nuevos asistentes de tránsito que ya regulan la circulación en China están equipados con inteligencia artificial, cámaras y radares láser.

 Foto: CGTN
Por Redacción Caras y Caretas

En la ciudad de Wuhu, ubicada en la provincia oriental de Anhui (China), las autoridades "contrataron" a un nuevo tipo de oficial: un robot de gestión de tránsito equipado con Inteligencia Artificial (IA).

Este dispositivo no es una simple cámara estática. Se trata de una unidad operativa capaz de patrullar y tomar decisiones en tiempo real en uno de los puntos más congestionados de la ciudad.

¿Cómo son los robots de tránsito?

Según reportes de la cadena estatal CGTN, este robot representa un hito para la provincia de Anhui. Su diseño le permite desplazarse sobre una plataforma móvil hasta el centro de las intersecciones. Una vez allí, el dispositivo tiene la capacidad de rotar sobre su propio eje, lo que le otorga una visión total del cruce, eliminando los "puntos ciegos" que a menudo enfrentan los oficiales humanos.

Lo que realmente separa a esta tecnología de los sistemas anteriores es su capacidad de interacción y detección. El robot es capaz de replicar las señales manuales de los agentes de tránsito, proporcionando una guía visual clara para los conductores.

Además, gracias a algoritmos de IA, identifica instantáneamente maniobras peligrosas como el cruce con luz roja o la circulación a contramano. Por otro lado, está conectado directamente a la red de semáforos y a los sistemas centrales de gestión, lo que permite una coordinación fluida del flujo vehicular.

Aliviar el trabajo policial

El objetivo de las autoridades de Wuhu no parece ser la eliminación total del factor humano, sino su optimización. El robot ha sido diseñado para asumir las tareas más monótonas y desgastantes, especialmente durante las horas pico o en condiciones climáticas adversas. Al delegar el control rutinario a la IA, los agentes reales pueden enfocarse en la gestión de accidentes o situaciones de emergencia complejas.

