Iniesta es investigado por la Fiscalía de Perú por presunta estafa

La Fiscalía de Perú ha iniciado una investigación preliminar contra la leyenda del FC Barcelona, Andrés Iniesta, y su corporación NSN (Never Say Never) por su supuesta implicación en una estafa que ascendería a los 600.000 dólares, según han reportado diversos medios peruanos.
La denuncia, presentada por la compañía Gucho Entertainment S.A.C. y un grupo de inversores locales, señala que el exfutbolista habría utilizado su imagen y prestigio deportivo como principal aval para la promoción de varios eventos deportivos y musicales a través de sus filiales NSN Barcelona y NSN Sudamérica. Los querellantes alegan que la mayoría de estos eventos nunca se concretaron.
Entre los eventos promocionados y que presuntamente no se llevaron a cabo se encuentran el Upa Upa Fest, un partido entre el Cienciano y el Nacional de Quito, un festival K-Pop, y un partido de leyendas de fútbol entre Perú y España. De todos los proyectos, solo el Upa Upa Fest se realizó, reportando grandes pérdidas.
Argumentos de la acusación y situación de la filial
La Fiscalía peruana concentra su atención en la filial sudamericana de NSN, señalando que esta no habría rendido cuentas de las inversiones recibidas ni habría procedido a devolver el capital a los inversores afectados. Adicionalmente, se destaca que NSN Sudamérica fue declarada en quiebra en junio de 2024.
La defensa de Iniesta y NSN
Por su parte, Andrés Iniesta y su empresa han negado rotundamente las acusaciones. En un comunicado, la compañía aseguró que la gestión de su filial en Perú fue "liderada por personas que no eran las indicadas y perjudicaron a la compañía y a terceros".
La empresa NSN manifestó su plena confianza en que la "Justicia peruana aclare muy pronto esta situación" y subrayó que se reserva el derecho de emprender acciones legales para proteger tanto su trabajo como el honor del exfutbolista.