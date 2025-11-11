Iniesta es investigado por la Fiscalía de Perú por presunta estafa

Argumentos de la acusación y situación de la filial

La Fiscalía peruana concentra su atención en la filial sudamericana de NSN, señalando que esta no habría rendido cuentas de las inversiones recibidas ni habría procedido a devolver el capital a los inversores afectados. Adicionalmente, se destaca que NSN Sudamérica fue declarada en quiebra en junio de 2024.

La defensa de Iniesta y NSN

Por su parte, Andrés Iniesta y su empresa han negado rotundamente las acusaciones. En un comunicado, la compañía aseguró que la gestión de su filial en Perú fue "liderada por personas que no eran las indicadas y perjudicaron a la compañía y a terceros".

La empresa NSN manifestó su plena confianza en que la "Justicia peruana aclare muy pronto esta situación" y subrayó que se reserva el derecho de emprender acciones legales para proteger tanto su trabajo como el honor del exfutbolista.