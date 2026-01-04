¿Por qué los militares venezolanos no atacaron a los helicópteros de EEUU?

Estudiaron perefectamente cada detalle, por eso se armaron hasta de sopletes que finalmente no necesitaron para tirar abajo las puertas de acero de la propiedad.
También conocían a la perfección la rutina del mandatario, los horarios y hábitos cotidianos.
Cómo actuó EEUU
Tenían toda la información necesaria y actuaron con presición. Pero, ¿por qué motivo se habla solo de bajas venezolanas y los norteamericanos no perdieron ni siquiera uno de los helicópteros o aviones que utilizaron?.
La especulación más escuchada apunta a que consumado el secuestro de Maduro no se actuó con armamento de defensa contra los atacantes para evitar una reacción militar más poderosa de parte de Estados Unidos.
Semanas antes ya se había registrado la violación del espacio aéreo venezolano por aviones militares norteamericanos y se dio la orden de no repelerlos pese a que se contaba con armamento para hacerlo para evitar que Donald Trump tuviera una excusa concreta para ordenar el bombardeo.
¿Qué hubiera pasado si los militares venezolanos causaban muchas bajas entre los militares de Estados Unidos o volteaban alguno de sus aviones o helicópteros? ¿Cuál hubiese sido la reacción del presidente Donald Trump?