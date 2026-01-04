Hacete socio para acceder a este contenido

La pregunta del millón

¿Por qué los militares venezolanos no atacaron a los helicópteros de EEUU?

De a poco comienzan a conocerse con más detalles los hechos ocurridos en la madrugada del sábado y el accionar de los militares norteamericanos.

Por Redacción Caras y Caretas

Los hechos de la madrugada del 3 de enero quedarán para ser analizados por la historia. Sin embargo, de a poco comienza a conocerse cómo fue la "quirúrgica" operación militar de EEUU que acabó con el secuestro de Nicolás Maduro en Venezuela.

En muy pocas horas, la denominada "Operación resolución absoluta" cumplió al pie de la letra lo que habían planificado durante varios meses de intenso trabajo con espías, drones y sopletes.

Lo más importante fue el apoyo interno. El dinero que pagaron las agencias norteamericanas terminó siendo demasiado tentador y provocó una grieta que abrió el camino para los militares. Las fuerzas de Trump conocían a la perfección el lugar donde vivía Nicolás Maduro, al punto que el propio Donald Trump comentó que tenían armada una casa de utilería idéntica a la del presidente venezolano para practicar la maniobra.

Estudiaron perefectamente cada detalle, por eso se armaron hasta de sopletes que finalmente no necesitaron para tirar abajo las puertas de acero de la propiedad.

También conocían a la perfección la rutina del mandatario, los horarios y hábitos cotidianos.

Cómo actuó EEUU

Tenían toda la información necesaria y actuaron con presición. Pero, ¿por qué motivo se habla solo de bajas venezolanas y los norteamericanos no perdieron ni siquiera uno de los helicópteros o aviones que utilizaron?.

La especulación más escuchada apunta a que consumado el secuestro de Maduro no se actuó con armamento de defensa contra los atacantes para evitar una reacción militar más poderosa de parte de Estados Unidos.

Semanas antes ya se había registrado la violación del espacio aéreo venezolano por aviones militares norteamericanos y se dio la orden de no repelerlos pese a que se contaba con armamento para hacerlo para evitar que Donald Trump tuviera una excusa concreta para ordenar el bombardeo.

¿Qué hubiera pasado si los militares venezolanos causaban muchas bajas entre los militares de Estados Unidos o volteaban alguno de sus aviones o helicópteros? ¿Cuál hubiese sido la reacción del presidente Donald Trump?

