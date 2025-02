USAID: de Dan Mitrione a Revista Anfibia. ¿Cómo funciona la agencia contrainsurgente de EEUU?

En nuestro continente las acciones también comenzaron de forma temprana. La USAID implementó el programa Oficina de Seguridad Pública, a través del cual capacitó y brindó equipamiento a las fuerzas policiales y militares del continente para la lucha contra las organizaciones de izquierda. En el marco de ese programa fue que Dan Mitrione vino a Uruguay en el año 1969, como asesor jefe de Seguridad Pública.

Parte de la instrucción que Mitrione brindó a la policía fue en técnicas de torturas, entre ellas las descargas eléctricas. Muchas veces, para sus “clases de tortura”, secuestró personas que vivían en la calle y aplicó sobre ellas las distintas técnicas que sus alumnos debían aprender. Un detalle de sus formas de proceder se detalla en el libro “Pasaporte 11333”, en el que el doble agente cubano Manuel Hevia relata su trabajo como infiltrado en la misión de la CIA y la USAID en Uruguay, en los años 60. El programa de capacitación de la USAID instruyó a las fuerzas de represión de todo el continente, fuerzas que luego llenaron de dictaduras Nuestra América.

Si bien en sus comienzos financiaba más que nada acciones armadas, fue incorporando otro tipo de técnicas de injerencia y desestabilización. La guerra mediática, cultural, y de agitación a través de ONGs y distintos movimientos sociales, es su característica principal en la actualidad.

Coordinada con la CIA, la NED y fundaciones como Atlas, Ford, Rockefeller y Open Society de Soros, la USAID interviene en casi todos los países del mundo. Para tener una idea de los montos utilizados, maneja un presupuesto anual de más de 40 mil millones de dólares.

Uno de los programas de “ayuda humanitaria” más conocidos y aberrantes financiados por la agencia en nuestro continente, fue el Programa Nacional de Población implementado a fines de los 90 en el Perú presidido por Alberto Fujimori. Por medio de ese programa se esterilizó de forma forzada a más 300.000 mujeres de las regiones rurales andinas del Perú.

La noticia de que la administración Trump congelaría los fondos de esa agencia despertó críticas en sectores inesperados.

Uno de ellos fue la Revista Anfibia, una revista digital que nace en la Universidad Nacional General San Martín de Buenos Aires, y que se ha transformado en referencia dentro de un sector del progresismo académico liberal.

El día 31 de enero, en lo que bien puede considerarse como un sincericidio, la Revista Anfibia publicó en sus redes que, debido a los recortes de Trump a la USAID, perderían su redacción y un “porcentaje importante de su presupuesto”. A los pocos días intentaron justificarse comunicando por sus redes que: “la mayoría de medios independientes de América Latina reciben ayuda de la Cooperación Internacional y hoy están en riesgo”. Sería importante saber cómo entiende la revista que se puede ser financiado por la CIA y a su vez ser independiente.

Otra ONG que ante la pérdida de fondos develó sus concepciones ideológicas fue Reporteros Sin Frontera. Denunciaron que con el congelamiento de los fondos se perdió un monto de 268 millones de dólares que ya estaba planificado brindar a medios “independientes”. Como parte de la desesperación que le genera el congelamiento de fondos, alegan que en Ucrania 9 de cada 10 medios reciben financiación de la USAID, y ahora se quedarían sin fondos.

Si bien es muy conocido el papel de las agencias de EEUU y la fundación Soros en el golpe de Estado de Ucrania del año 2014 y la posterior fascistización de su gobierno, nunca está de más que la misma ONG de Reporteros Sin Frontera reconozca la incidencia de las agencias estadounidenses en los medios de comunicación ucranianos. -La forma en que articulan estas agencias de inteligencia con fundaciones internacionales, movimientos sociales, estudiantiles y políticos para hacer caer gobiernos no afines, se registra de forma muy esclarecedora en el documental Estados Unidos a la conquista del este-.

A medida que fueron pasando los días, se conocieron más datos sobre la agencia, publicados inclusive por la misma Casa Blanca, que informó que la USAID financió a miembros de Al Qaeda; a un laboratorio vinculado a la aparición del Covid en la ciudad de Wuhan; y la producción de heroína en Afganistán.

Entrevistado por teleSUR, Raúl Capote (investigador cubano especializado en operaciones encubiertas de la CIA) plantea que “la Alianza para el Progreso en los 60 fue el Gran Plan Marshall para instalar dictaduras”, y añade que hoy el “objetivo es similar: desgastar gobiernos no alineados mediante una guerra multiforme….. no es filantropía, es ingeniería social”. Agrega que “estas agencias buscan erosionar identidades colectivas, cooptar símbolos populares y reescribir narrativas históricas”. Al describir el trabajo de manipulación de masas que realizan explica: “es una máquina de crear realidades ficticias: gobiernos autoritarios vs. salvadores democráticos”.

Según informes publicados por la propia USAID, en Venezuela han invertido más de 150 millones de dólares por año desde el 2017 a esta parte. Como parte del programa de desestabilización que aplican contra el gobierno venezolano se ha financiado a medios de comunicación, organizaciones sociales, artistas, dirigentes políticos, y se ha organizado festivales culturales, como el Festival de Nuevas Bandas. Capote dice que al trabajar con los artistas «no eligen a los más talentosos, sino a los más útiles. Les ofrecen fama internacional a cambio de convertirse en altavoces».

La puesta en público de las montañas de dinero otorgadas a la oposición venezolana, motivó que se abra en EEUU investigaciones para dar seguimiento a esos fondos, ya que no se sabe cómo ni en qué fueron utilizados. Una de las personas investigadas es Juan Guaidó, que al día de hoy es un empresario millonario que vive en Miami.

Son conocidos y estudiados también los programas de cambio de gobierno aplicados por la agencia en Cuba. El cubano Ernesto Limia -historiador y licenciado en Derecho- relata en un trabajo publicado en Cubadebate las técnicas de injerencia que aplican las agencias estadounidenses en la isla. En solo un año (2015) la USAID invirtió 35 millones de dólares en un programa de becas y 40 millones en la construcción de una red de sitios web “independientes”. Entre esos medios figuran 14ymedio, ADN Cuba, Cibercuba, Rialta, El Toque y El Estornudo.

Al igual que en Venezuela la financiación a grupos artísticos y eventos culturales está muy presente, público es el caso del rapero Aldeano (Al2), que recibió durante años financiación de las agencias estadounidenses y es al día de hoy uno de los artistas cubanos más activos en los intentos de hacer caer la revolución.

Ernesto Limia describe también eventos organizados para atraer cubanos, con el objetivo de que luego lleven adelante acciones de desestabilización en Cuba. Uno de ellos fue organizado en la sede de la Open Society de Soros en Nueva York, y de expositor estuvo un experto en transición de la Fundación Friedrich Ebert (en Uruguay esa fundación lleva el nombre de FESUR).

Mucho se ha revelado sobre la financiación de estas agencias a lo largo del mundo. Aportes financieros que van desde grupos paramilitares hasta organizaciones comunitarias o movimientos sociales. Sin importar la fachada con la que cubran dichas financiaciones, “ayuda humanitaria” o “fomento de la democracia”, el objetivo que persiguen es uno solo, velar por los intereses imperiales de EEUU en el mundo.

Son varios los países que han prohibido el ingreso de ONGs extranjeras a sus países. Entre ellos se encuentran Rusia, China, India, Egipto, Venezuela y Bielorrusia. El anuncio de que el gobierno de Trump congelará los fondos de la USAID no significa para nada que la injerencia estadounidense en los pueblos del mundo se va a congelar. Lo que sucederá es que habrá un realineamiento de las financiaciones. Medios financiados por la administración del Partido Demócrata que al día de hoy son críticos de Trump, tendrán que realinearse con el poder Republicano o dejarán de recibir financiación. Cambiarán los destinatarios de los fondos, no la injerencia.

Más allá de las extorsiones monetarias a las que nos tienen acostumbrados los gobernantes del norte, el anunciado recorte de financiación exterior hizo que varios medios y organizaciones de distintos países muestren su verdadero rostro. Una cosa debe quedar clara. No se puede ser ni de izquierda, ni independiente, ni popular, si la financiación de tu proyecto depende de las agencias que promueven la dictadura en el mundo.

Este artículo fue publicado en El Chasque 174, 14/02/2025.

https://www.telesurtv.net/guerra-cultural-y-soft-power-como-usaid-y-la-ned-reconfiguran-la-dominacion-estadounidense-en-america-latina/

http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/01/14/de-patria-y-cultura-en-tiempos-de-revolucion-iii/