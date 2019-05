Murro: «Si gana la oposición existe la posibilidad que reduzcan o eliminen los Consejos de Salarios»

«Nosotros hemos democratizado las resoluciones de los Consejos de Salarios como nunca antes. Cuando dicen ‘Consejo de Salarios si, pero…’ en el ‘perismo’ está el cangrejo abajo de la piedra. Creo que hay muchos que dicen ‘sí, pero’ y en el ‘perismo’ van a reducir o eliminar los Consejos de Salarios», aseguró el ministro Ernesto Murro en el programa Entrevista 930 de Radio Monte Carlo.

El jerarca aseguró que «hay un desconocimiento de la temática y hay una cuestión de que las cosas no se quieran analizar como se tienen que analizar. Si uno mira quiénes son los asesores, quienes pueden ocupar los cargos de gobierno en caso de que gane la coalición blanquicolorada, es gente que ya estuvo. Es gente que en su inmensa mayoría ya ocupó cargos en Cámaras Empresariales, en el Ministerio de Trabajo o en el Ministerio de Economía y sabemos lo que hicieron», aseguró Murro.

El secretario de Estado también habló de las críticas al rol del Ministerio de Trabajo, en los Consejos de Salarios.

«Tenemos un 90% de acuerdo en los 225 Consejos de Salarios cerrados sobre un total de 231. Ese 90% se forma de un 60% tripartito donde gobierno, empresarios y trabajadores se ponen de acuerdo, y un 30% donde empresarios y trabajadores se ponen de acuerdo por encima de lo que propuso el gobierno. Por tanto, libertad de negociación y aquellas cosas que el gobierno no vota es porque empresarios y trabajadores se ponen de acuerdo en más».

«Si firman estos acuerdos, no es cierto lo que dicen algunos dirigentes empresariales y algunos políticos en cuanto a que no se puede negociar, que la cancha está flechada. Si no quieren ir al Ministerio de Trabajo pueden negociar directamente con los sindicatos. Deciden ir, deciden que el Ministerio participe incluso cuando saben que vamos a votar en contra», aseguró el jerarca.

Finalmente habló sobre el desempleo: «Es un problema mundial, tenemos que comparar esto en las circunstancias que estamos. Parece que la amnesia los ha invadido. Una cosa es que estamos peor y otra es que digan que el país está en crisis, que estamos asfixiados, que estamos en el peor momento de la historia».