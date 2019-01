Mvotma inscribe desde febrero a interesados en comprar unidades promovidas en Montevideo

El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente inscribe, desde el 1.º de febrero hasta el 2 de abril, a interesados en la compra de unidades habitacionales promovidas en el departamento de Montevideo.

Las viviendas son de un dormitorio y están ubicadas en San Martín 3377, casi Luis Alberto de Herrera, en el barrio Brazo Oriental. La convocatoria está dirigida a familias que no tienen menores a cargo.

El ingreso máximo se determina de acuerdo a la cantidad de integrantes del grupo familiar: de un integrante a cinco, los montos son 40, 60, 72, 84 y 96 unidades reajustables (UR), respectivamente. También se deberá contar con un ahorro equivalente al 10 % del valor de la vivienda a la que se aspira, más el necesario para cubrir los gastos asociados al trámite de solicitud, otorgamiento del préstamo y financiación del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU), así como con el seguro de vida.

Para postularse, los interesados deberán presentar un estado de cuenta de uno de los titulares, fotocopia y original, emitido por una entidad bancaria de plaza, donde conste el ahorro igual o superior al 6 % del valor máximo de la vivienda a la que aspiran.

En el caso de empleados públicos y privados, se deberá contar con seis meses de antigüedad en el empleo actual y para empleados privados, con 24 meses de continuidad laboral, aún en distintos empleos, mientras no existan interrupciones mayores a los 60 días y en cada empleo se haya permanecido un mínimo de seis meses. Para profesionales y trabajadores independientes, se exigirá una antigüedad de 24 y 36 meses, respectivamente.

Otras condiciones son no tener vivienda propia ni haber sido parte de un subsidio del Sistema Público de Vivienda, no registrar embargos, reivindicaciones o incumplimientos de pensiones alimenticias, no registrar operaciones incumplidas en el Clearing de Informes ni registrar más de tres operaciones de deudas canceladas con atraso y contar con una calificación aceptable según el Banco Central del Uruguay.